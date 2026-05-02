Bakan Yumaklı, Van'daki "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Düve Teslim Töreni"nde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nin artık sadece devletin değil yetiştiricilerin ve üretici birliklerinin de omuz omuza verdiği, birlikte yürütülen üretim hareketi olduğunu söyledi.

Programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Yumaklı, Van Organize Tarım İşletmeleri AŞ'de (VOTAŞ) düzenlenen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Düve Teslim Töreni"nde konuştu.

Hayvancılık ve kırmızı et üretimi için önemli günlerden birini yaşadıklarını belirten Yumaklı, bu heyecanı, ülke tarımının lokomotif şehirlerinden Van'da yaşamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

2024'te açıkladıkları "Hayvancılık Yol Haritası"nın temel amacının kırmızı et üretimini verimli ve kaliteli düzeye çıkarmak olduğuna dikkati çeken Yumaklı, bugün itibarıyla bütün dünyada herkesin yakından takip ettiği gelişmelerin, üretim gücünün olmaması halinde eldeki imkanların çok da önemli olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Ülkenin üretim potansiyelini en üst seviyede harekete geçirmek vizyonundan yola çıkarak özellikle anaç hayvanların sayısını artırmak ve doğacak buzağılarla sürüleri çoğaltmak, verimli ve kaliteli üretim sağlamak istediklerini anlatan Yumaklı, projenin ilk teslimatlarını 9 ay önce Iğdır'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında başvuruları aldıklarını ve 18 kriter üzerinden yazılımla eşleştirmesini gerçekleştirdiklerini anlatan Yumaklı, "200 bine yakın kardeşimiz bunlara başvurdu ve hak sahibi olma yolunda önemli bir mesafe katetmiş oldu. Bu, belli bir döneme ait bir proje değil devam edecek bir proje. Özellikle genç kardeşlerimizin ve kadın girişimcilerin bu üretimin içinde olabilmesi için de onlara ilave avantajlar sağlamış olduk. Eğer meslek mensubuysa yani bunun eğitimini almışsa, halihazırda bu işi yapıyorsa onlara da ilave ek avantajlar sağladık." dedi.

"Devlet yatırım yaptı, yetiştirici sahip çıktı, sürü de büyüdü"

Bakan Yumaklı, değerlendirmeler sonucu 4 bin 351 kişinin ilk etabın hak sahipleri olduğunu söyledi.

"4 bin 351 kardeşimizin yüzde 42'si kadın, yüzde 81'i genç, yüzde 90'ı da aktif hayvancılık yapan kardeşlerimizden oluştu yani bu proje başından sonuna kadar hedeflemiş olduğu bütün unsurları bünyesinde barındırmış durumda." diyen Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Peki bu projenin yetiştiricilerimiz için avantajları neler? Birincisi, Bakanlığımıza bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün çiftliklerindeki kaliteli etçi gebe düveleri uygun maliyetle, burada Ziraat Bankasındaki arkadaşlara teşekkür ederim, 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıllık bir sürede geri ödemek üzere üreticilere sağlamış olacağız. İkincisi, bu sağlanan kredinin en önemli unsuru da yüzde 85'e varan faiz indiriminin gerçekleşmesi yani önce hayvanlar sağlanacak, bunun bedeli de uygun koşullarda Ziraat Bankası tarafından sağlanacak. Üçüncüsü, hak sahiplerine 12 ay boyunca hayvan başına 1500 lira bakım ve besleme desteği sağlayacağız. Bu, bir asgari ücrete denk geliyor. 15 hayvan alan bir yetiştiricimiz, bir yılda tam 270 bin lira bakım ve besleme desteği almış olacak. Dördüncüsü de hayvanların sigortalanmış olması yani bir yıl boyunca bu hayvanları alan kardeşlerimiz bunlarla ilgili herhangi bir sorun yaşadığında sigortanın bunu karşılamasını sağlamış durumdayız."

Yumaklı, TİGEM'in Iğdır ve Ceylanpınar'daki işletmelerinden ülkenin dört bir yanındaki yetiştiricilere hayvanları verirken bir destinasyonun daha eklenmesinin gururunu yaşadığını söyledi.

Gelinen noktanın projenin özünü ortaya koyduğunu ifade eden Yumaklı, "Devlet yatırım yaptı, yetiştirici sahip çıktı, sürü de büyüdü. Değerli Valimiz, projenin üç yıl süreceğini söylediğimizde bu projeyi hemen sahiplendi. Van'da 7'den 70'e bu projenin gerçekleşmesi için kimler elini taşın altına koyduysa hepsine teşekkür ederim." diye konuştu.

"Kırsalda Bereket, birlikte yürütülen bir üretim hareketidir"

Proje kapsamında rakamlar paylaştıklarını, bunun öneminin büyük olduğunu ama asıl büyük önemin buradaki mana ve verdikleri mesaj olduğunu dile getiren Yumaklı, "Kırsalda Bereket, artık sadece devletin yaptığı bir proje değil yetiştiricilerimizin ve üretici birliklerimizin de omuz omuza verdiği, birlikte yürütülen bir üretim hareketidir. Projede yola çıkarken hedefimiz şuydu: Etçi damızlık materyal ihtiyacımızı bizzat kendi yetiştiricilerimizden, kendi toprağımızdan karşılamak. Eğer üretim gücünüz yoksa, sizler için önemli, kritik alanlarda bağımlı haldeyseniz o zaman bağımsızlığınıza dair şüphelerin olması kaçınılmazdır." diye konuştu.

"İşte bunu sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle gıda arz güvenliği konusunda bugün dünyanın sadece savaşlarla değil aynı zamanda ticaretin de çok başka hale geldiği bir ortamda biz bunu hep birlikte sağlamış olacağız." ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, hedeflerinin projeyi hızlı şekilde yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sadece kendi ülkemizin değil etrafımızda da bu üretim kabiliyetine sahip olmayan ülkelerin de ihtiyacını birlikte karşılamak. Büyükbaş hayvan dağıttığımız bu adımın bir diğerini de küçükbaş hayvancılıkta attık. 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek', projemizin adı. Van gibi hem küçükbaş hayvan rakamında birinci sırada, mera varlığında birinci sırada olan bir ilimizden bunu bütün Türkiye'ye duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Buraya geldiğim zaman küçükbaş hayvan varlığımız yaklaşık 3,2 milyon civarındaydı. Şimdi 3,5 milyon yani sadece 300 bin artmış, yeterli değil. Van'ın çok önemli bir potansiyeli var, bunu harekete geçirmemiz gerekiyor.

Yaptığımız her işimizde bu ülke için gecesini gündüzüne katan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli bir etkisinin olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum."

"Bu şehri, büyükbaş hayvan varlığının çoğaldığı bir şehir haline getireceğiz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da kadınların, gençlerin desteklenmesi için kentte birçok proje yürüttüklerini söyledi.

Üreticilere önemli desteklerin sunulduğunu vurgulayan Balcı, "Bu şehri, büyükbaş hayvan varlığının çoğaldığı ve genişlediği bir şehir haline getireceğiz. Bugün burada hayvanların dağıtımını yapacağımız hayvancılık destek projesi, bu şehrin önünü açacak en önemli projelerden birisidir. Bugün dağıtacağımız düvelerimizin bu şehirdeki besicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de Türkiye'nin bütün İslam alemine ve Avrupa'ya göre çok ciddi büyüme gösterdiğini belirterek, "20 yılda harikalar meydana getirildi. Van da inşallah bundan nasibini aldı. Bunda milletvekillerimizin hepsinin çok büyük katkısı var. Projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da kentte tarım ve hayvancılığa katkı sunacak birçok göletin yapıldığını söyledi.

Türkmenoğlu, "Şu an hayvancılık sektöründe yapmış olduğumuz gayretli çalışmalar neticesinde 3 milyon 500 bin küçükbaş hayvan varlığına ulaştık. 2 bin 500 çiftçimiz bununla uğraşıyor. İnanıyoruz ki bunu çok çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç da Van'da hayvancılıkta güzel işlerin yapıldığını söyledi.

Birçok ülkedeki hayvancılık uygulamalarının Türkiye'de de yapılmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Tunç, "Bir ve beraber olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi Van'a 2 bin büyükbaş hayvan getirdik. Bunların ilk kısmını bugün sizlerin huzurunda dağıtacağız. 2 bin hayvanı iki ay içerisinde dağıtıp yıl içinde de 10 bin hayvan dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı, hayvanların teslim edileceği çiftçilere sertifikalarını verdi, Düve Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Programa AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti'li yöneticiler, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve kurum amirleri katıldı.