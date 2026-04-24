Bakan Yumaklı: Kuraklık riskini büyük ölçüde atlattık

BİYOLOJİK MÜCADELE ÜRETİM TESİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce (BATEM) oluşturulan Biyolojik Mücadele Üretim Tesisi'ni ziyaret etti. AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş'ın da katıldığı ziyarette BATEM Müdürü Abdullah Ünlü ve uzmanlar tarafından narenciyede biyolojik mücadele için üretimi yapılan böceklerle ilgili laboratuvar ortamında bilgilendirme yapıldı.

ENSTİTÜLERDE AR-GE ÇALIŞMALARI

Gıda arz güvenliğinin en önemli başlıklarından birinin bitkisel üretim olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye'de 206 çeşit bitkisel üretim yapıyoruz. Tabii bunun binlerce alt başlığı var. Üretimi etkileyen en önemli hususlardan biri de zararlılar. Özellikle iklim değişikliğinin bize getirdiği çok önemli etkilerden biri bu. Daha önce ülkemizde görülmeyen zararlıların, son dönemde çok yoğun şekilde bitkisel üretimimize etki ettiğini görüyoruz. Buna ilişkin Bakanlığımız Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün enstitülerinde, ülkemizde 40'ın üzerinde enstitü ile bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız zararlılarla mücadele konusunda Ar-Ge çalışmaları yaparken bazı araştırma enstitülerimiz de bunun ötesine geçerek bu zararlıların karşıtlarını, faydalı böcekleri üretme adına faaliyetler icra ediyor. Son dönemde biyolojik mücadele kapsamında önemli gelişmeler sağlamış durumdayız" dedi.

ÜLKE GENELİNDE BİYOLOJİK MÜCADELE

Bu konuda dünyada ilk beş içerisine girdikleri birçok konu olduğunu açıklayan Bakan Yumaklı, "Özellikle Karadeniz bölgesindeki kahverengi kokarca, Akdeniz bölgesindeki çok farklı zararlılar, bizim bu mücadelemiz, bitkisel üretim, gıda arz güvenliği açısından önemli bir noktasını oluşturuyor. Tabii bitkisel üretimi yaparken bu zararlardan kaçınmak adına kimyasal ilaçlar, pestisitler kullanılıyor. Bunların dozajında kullanılmaması ya da gerektiği zamanda kullanılmaması sadece ürünler için değil, kalıntı oluşması hasebiyle de insan sağlığı açısından risk teşkil etme potansiyeline sahip. Bizler de pestisiti en aza indirmek adına biyolojik mücadele başlığında çok ciddi mesafeler katediyoruz. 15 ilde kalıntı eylem planları uyguluyoruz. Ne demek bu? Hangi ürüne ne kadar ilaç kullanılacak? Hangi alanda kullanılacak? Bunları belirleyen reçete, temmuz ayından itibaren bütün Türkiye'de uygulanacak. Şu anda dört ilimizde uygulanıyor" diye konuştu.

BİYOLOJİK MÜCADELEYE 2 MİLYARLIK DESTEK

Türkiye'den Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilen ürünlerle alakalı birtakım tezviratlar yapıldığını kaydeden Yumaklı, "Büyük çoğunluğu da RAS bildirimi dediğimiz AB'nin kendilerine Türkiye'den ihraç ettiğimiz ürünlerin geri dönüşüne ilişkin yaptığı bildirimler. Bu bildirimler açık ve şeffaf yapılan bildirimler. Bizler de aynı şekilde sadece bu bildirimleri değil, ülke içerisinde yapmış olduğumuz takipleri de zaman zaman sonuçları itibarıyla yayınlıyoruz. RAS bildirimi için söyleyeceğim, çünkü bunun üzerinden maalesef tezvirat yürütülüyor. Son 5 yıldaki uygunsuzluk oranımız yüzde 74 oranında azalmış durumda. Bu çok önemli bir başarı. Komple mücadele yürütüldüğünün, doğayla bu manada savaşmak değil, dezavantajları avantaja çevirmek adına çalışmalar yürüttüğümüzü özellikle ifade etmek istiyorum. Bunu tercih eden, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi tercih eden üreticilerimize bu zamana kadar 2 milyar liralık destek yardımında bulunduk" dedi.

4,5 MİLYON AVCI BÖCEK ÜRETİMİ

Bugün biyolojik mücadelenin en güzel örneklerinden biri olarak, turunçgil zararlılarına karşı sembolik bir faydalı böcek salınımı yaptıklarını aktaran Bakan Yumaklı, "Söylendiği zaman çok anlaşılamayabilir ama o küçücük, bizler için savaşan canlılar, o zararlı böceklerin üretime etkisini en aza indiriyor. Şu anda biz Antalya TAGEM'e bağlı BATEM'deki arkadaşlarımız da özellikle bu bölgenin alameti farikası olan ürünlere ilişkin her türlü araştırma geliştirmeyi burada yapıyor. Yine TAGEM'in 10 enstitüsünde kahverengi kokarca başlı olmak üzere turunçgil zararlıları ve Akdeniz meyve sineği için çalışmaya devam ediyorlar. BATEM'de de turunçgil zararlısına karşı faydalı böcek üretiliyor. Turunçgil unlu biti diye bilinen, üretimle ilgili olanların çok yakından bildiği zararlıya karşı da yine burada faydalı böcek üretimi var. 4,5 milyon avcı böceği de yine arkadaşlarımız burada üretip doğaya salıyor" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, laboratuvar incelemelerinin ardından turunçgil zararlılarına karşı üretilen biyolojik mücadele kapsamındaki yararlı böceklerin salınımını BATEM'in bahçesindeki portakal ağaçları üzerinde gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı