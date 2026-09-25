Bakan Yumaklı, Edirne'ye son 24 yılda 136 milyar liralık destek verildiğini söyledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de katıldığı programda kentin tarımsal üretim potansiyeline ilişkin açıklamalarda bulundu. Edirne'nin yüz ölçümünün yüzde 72'sinin tarımsal üretim alanı olduğunu belirten Yumaklı, son 24 yılda kente tarım, orman ve su alanlarında 136 milyar liralık hibe, destek ve yatırım sağlandığını söyledi.

Edirne'de 26 binden fazla çiftçinin üretim yaptığını ifade eden Yumaklı, kentte 235 su ve sulama tesisinin hizmete alındığını, 687 bin dekar alanın sulamaya açıldığını ve bu arazilerin Edirne ekonomisine yıllık katkısının 11,5 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Yumaklı, Çömlekköy Barajı'nın 2028 yılında tamamlanmasının planlandığını, barajın sulama projesinin de 2,7 milyar liralık yatırımla hayata geçirileceğini açıkladı. Aşağı İpsala Hamzadere Barajı Sulaması'nın ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve 192 bin dekar alanın sulamaya açılacağını kaydetti.

Bakan Yumaklı ayrıca Edirne'de tarımsal yatırım ve hayvancılık tesislerine yönelik imar düzenlemeleri yapıldığını, çeltik üreticilerinin seyyar kurutma makineleri için yaşadığı elektrik aboneliği sorununun da dört aylık geçici abonelik uygulamasıyla çözüldüğünü ifade etti.

"Edirne çok önemli bir tarımsal üretim şehrimiz"

Edirne'nin tarımsal üretimdeki önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Edirne'mizin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden birisi olduğunu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Yüz ölçümünün yüzde 72'si tarımsal üretim alanı olan bir şehrimizden bahsediyoruz. Çeltik, kanola, buğday, ayçiçeği gibi bizler için stratejik ürünler grubuna giren ürünlerin de yoğunlukla üretildiği bir şehrimiz. 26 binden fazla çiftçinin emeği, gayreti, alın teri var. Bakanlık olarak Edirne'nin tarım, orman ve su potansiyelini verimli bir şekilde kullanması için son 24 yıldaki hibeler, destekler, yatırımlar 136 milyar liralık bir rakama ulaşmış durumda. Su ve sulama alanında 235 tesis hizmete alındı. Bu tesislerde 687 bin dekarlık alan sulamaya açıldı. Toplamda bu arazilerin Edirne ekonomisine yıllık katkısı 11,5 milyar lira. Kırsal kalkınmayı desteklediğimiz orman köylüleri için özel programlarımız yaklaşık 6 bin projeye ulaşmış durumda. Yine Yeşil Vatan için Edirne'ye 37 milyon fidan ve tohum toprakla buluşturularak katkıda bulunulmuş oldu. Biraz önce söyledim, çok önemli bir tarımsal üretim şehrimiz. Dolayısıyla tarım arazilerinin korunması anlamında da bugüne kadar 713 bin dekarlık alana sahip 7 ovamızı koruma altına aldık. Ayrıca 340 bin dekarlık 5 ovanın da yine koruma altına alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece Edirne'de 1 milyon dekardan daha fazla alanda 12 büyük ovada tarımsal üretimimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Edirne'de su ve sulama projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz"

İklim değişikliğinin sulama konusunda oluşturabileceği sorunlara dikkat çeken Yumaklı, "Tabii bütün bunlar bir sonuca ulaştı. O da şudur: Bitkisel üretim miktarı yüzde 39'luk bir oranda arttı. Küçükbaş hayvan varlığı yüzde 113'lük bir oranda arttı. Özellikle illerin, bölgelerin biz hayvansal da üretimin yönlendirilmesi anlamında coğrafi şartları ve oradaki bilgi ve tecrübeyi önceliyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum. Yine tarımsal hasılası da 26 milyar liraya yükselmiş oldu Edirne'nin. Ama öncelikle ve de özellikle iklim değişikliğinin sulama konusunda büyük problemler oluşturma potansiyeline istinaden başta Edirne olmak üzere ülkemizin her bir şehrinde su ve sulama projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Edirne'de de inşallah bugün birlikte ziyaretini yapacağımız ve geldiği aşamayı birebir de kendimiz göreceğimiz Çömlekköy Barajı 1,3 milyar liraya mal olacak ve inşallah 2028 yılında tamamlamış olacağız. Tabii Çömlekköy Barajı'nın Edirne için ne anlama geldiğini Edirneliler herhalde çok daha iyi biliyor. Ancak sadece barajın tamamlanması tek başına yeterli değil. Bunun sulama projesinin de yapılması gerekiyordu. Geçtiğimiz ay bunun da sözleşmelerini imzaladık. Bu da yaklaşık 2,7 milyar liralık bir yatırımla Edirneli kardeşlerimizin, üreticilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Yine Merkez ve Meriç ilçemize hizmet verecek 2,7 milyar lira maliyetli, özellikle de Edirneli üretici kardeşlerimizin istemiş oldukları arazi toplulaştırma, çeltik sahaları, yol ve eksik imalatların yapımını tamamını kapsayan 4 projenin de sözleşmelerini imzaladık. Son olarak da 7,8 milyar lira maliyetli Aşağı İpsala Hamzadere Barajı Sulamasını da söz verdiğimiz gibi bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız. Burada da 192 bin dekarlık bir alan sulamaya açılmış olacak" dedi.

"Çeltik üreticilerimizin önemli bir sorununu çözmüş olduk"

Tarımsal yatırımlara yönelik düzenlemeler ve çeltik üreticilerinin elektrik aboneliği sorununa ilişkin de konuşan Yumaklı, "Özellikle tarımsal yatırım yapmakla alakalı bir sıkıntı vardı. Yapılarda imar planı şartı. Biz bunu kaldırdık. Özellikle hayvancılık tesislerinde emsal oranını yüzde 60'a çıkardık. Diğer tarımsal yapılarda da yüzde 10 ile yüzde 30 arasında bir artışı gerçekleştirmiş olduk. Bu da buradaki üreticilerimizin büyük oranda rahatlamasına ve yatırım maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesine sebep olacak. İnşallah bu düzenlemenin özellikle hayvancılığa yönelik yatırımlarda faydalı olmasını diliyorum. Bir diğer konu da çeltik üreticilerimizin önemli bir sorunuydu; elektrik aboneliği meselesi. Ülkemizde biliyorsunuz çeltiğin yüzde 40'ı Edirne'de üretiliyor. Hasat döneminde kurulan seyyar kurutma makineleri için bir abonelik sorunu vardı. Bununla ilgili de 4 aylık bir geçici abonelikle sadece bu dönemi de düşünerek, gözeterek bir abonelik verilmesi konusunu halletmiş olduk. Bu sayede üreticilerimizin de önemli bir sorunu çözülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı