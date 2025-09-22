Bakan Yumaklı'dan Tarım Sektörüne Dezenformasyon Tepkisi

Sivas'ta katıldığı bir toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sektöre yönelik dezenformasyonlara tepki gösterdi. Bakan Yumaklı, "Maalesef ki emeğe hiçbir saygısı olmayan, bu konularla ilgili düşünmek için 10 dakikasını bile ayırmayanlar her zaman olduğu gibi yapılanı ve gelişmeleri görmemekte ısrar ediyorlar. Onların işi olarak gördüğü dezenformasyonu da yanında getiriyor, bundan da vazgeçmiyorlar" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Sivas'a giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan'ı makamında ziyaret eden Bakan Yumaklı, yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Ziyaretin ardından Sektör Paydaşları Toplantısı'na katılan Bakan İbrahim Yumaklı, sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

"Ssılsız iddialar, yapılan birçok iyi çalışmayı da gölgede bırakıyor"

Toplantıda konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, tarım, orman ve su sektörünün stratejik konumuna dikkat çekerek, "Bu dönemde küresel ısınma ve iklim değişikliği, sektörü etkileyen en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Bizim ülkemizde de benzer şeyleri yaşamaya devam ediyoruz. Dün ve bir önceki gün Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilimizde çok şiddetli bir taşkın oldu. Aynı anda Antalya ve Muğla'da orman yangınları vardı. Geçtiğimiz nisan ayında zirai don vardı. Dönem içerisinde bazı illerimizi etkileyen kuraklıkla karşılaştık. Ülkemizin dört bir tarafında üreticilerimizle tarım, gıda, orman ve su alanındaki çalışmalarımıza devam ederken aynı zamanda bu tür riskleri de yönetmek durumunda kaldık. Maalesef ki emeğe hiçbir saygısı olmayan, bu konularla ilgili düşünmek için 10 dakikasını bile ayırmayanlar her zaman olduğu gibi yapılanı ve gelişmeleri görmemekte ısrar ediyorlar. Onların işi olarak gördüğü dezenformasyonu da yanında getiriyor, bundan da vazgeçmiyorlar. Allah'a şükür sektörümüze yönelik bu dezenformasyonlar bizlerin moralini bozmuyor. Her zaman bunu yaptılar. Ben buradaki ana temelin maalesef ki onların üretken tarım kesimini çok daha dikkate değer bulmadıkları için bunu yaptıklarını ve istedikleri gibi manipüle edecekleri için yaptıklarını düşünüyorum. Eğer emeğe saygı olsaydı bunları dezenformasyon şeklinde değil gerçekten herkese şifa olacak fikir ve düşünce seviyesinde tutabilirlerdi. Çiftçimizin alın teri ile yetiştirmiş olduğu ürünlere karşı yayılan yanlış bilgiler, hem onların emeklerini değersizleştiriyor hem de tüketicilerin kafasını karıştırıyor. Özellikle dijital platformlarda hızla yayılan bu asılsız iddialar, aslında yapılan birçok iyi çalışmayı da gölgede bırakıyor" ifadelerine yer verdi.

"Yatırımlara ekstra teşvik ve destekler veriyoruz"

Sektöre yönelik çalışmalardan bahsede Bakan Yumaklı, "Tarımsal üretimde suyu merkeze alan politikalar geliştiriyoruz. Bu kapsamda tarımsal üretim planlamasını devreye aldık. Artık hangi ürünü, nerede üreteceğiz, bunun planlamasını önceden yapıyoruz. Hayvansal üretimde de yeni bir yol haritasını geçen sene çizmiş ve bu kapsamda çalışmalara başlamıştık. Özellikle anaç hayvan sayımızı artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, kadın ve gençlerimizin hayvancılıkta daha fazla yer almasını sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında. Üretim planlaması kapsamında; süt, besi, küçükbaş ve kanatlı üretim bölgeleri oluşturduk. Doğru yatırımın doğru yerde yapılmasını gerçekleştirmek de yine hedeflerimizden biriydi. Bunun için hayvancılıkta planlama kapsamına giren illerde yapılacak yatırımlara ekstra teşvik ve destekler veriyoruz. Doğru yatırımın doğru yerde yapılmasını gerçekleştirmek de yine hedeflerimizden biriydi. Bunun için hayvancılıkta planlama kapsamına giren illerde yapılacak yatırımlara ekstra teşvik ve destekler veriyoruz. Sivas da hem küçükbaş hem de besi üretim bölgesi olarak, bu avantajını inşallah önümüzdeki dönemde en iyi şekilde değerlendirecektir. Ayrıca Yeni Tarımsal Destekleme modelimiz ile tarımsal desteklerin yönlendirici etkisini daha da artırdık" dedi. - SİVAS