Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Eskişehir Ticaret Odasının hizmet binasının açılışında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "12 aylık ihracatımıza baktığımızda 278 milyar dolar eşiğini geçtiğimizi gördük. 2002 yılında ihracatımızın 36 milyar dolar olduğunu görürsek bugün gelinen noktada, 282 milyar dolarlık yıl sonu hedefimizi başaracağımıza sonsuz inanıyoruz." dedi.

Gürcan, Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir Ticaret Odasının (ETO) yeni hizmet binasının açılış töreninde, özel sektörün kurumsal temsilcileri olan odaların, bulundukları bölgenin ekonomik kalkınmasına öncülük ettiğini, ülkenin ekonomisinin güçlenmesine, ulusal ve uluslararası ticaretin gelişmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını belirten Gürcan, "Bu başarı, üreticimizin, sanayicimizin, ihracatçımızın ve çalışanlarımızın ortak emeğinin bir sonucudur. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, üreten, yatırım yapan, ihracatla büyüyen ve dünya pazarlarında söz sahibi olan bir ülke olarak yoluna emin adımlarla devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcan, 2002 yılında 238 milyar dolar olan cari fiyatlarla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH), 2023 yılında tarihte ilk kez 1 trilyon dolar eşiğini aşarak, 1 trilyon 153 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 2026 yılının ilk çeyreğinde GSYH, 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların milli gelir rekorunu yenilemiştir. Haziran ayında ihracatta çok başarılı bir ayı geride bıraktık. Haziran ayında ihracatımız, 24 milyar 940 milyon dolara ulaştı. Böylece 12 aylık ihracatımıza baktığımızda 278 milyar dolar eşiğini geçtiğimizi gördük. 2002 yılında ihracatımızın 36 milyar dolar olduğunu görürsek bugün gelinen noktada, 282 milyar dolarlık yıl sonu hedefimizi başaracağımıza sonsuz inanıyoruz."

Türkiye'de e-ticaret hacminin, 2019 yılında 136 milyar lira düzeyindeyken, 2025 yılı itibarıyla 4,5 trilyon liraya ulaştığına dikkati çeken Gürcan, "2019 yılında 68 bin civarında olan kayıtlı firma sayısı, 2025 itibarıyla 634 binin üzerine çıkmıştır." diye konuştu.

"ETO'nun verdiği hizmet, tam 5 yıldız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ETO'nun modern bir hizmet merkezini, şehre kazandırmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni hizmet binasının bir vizyonun sonucu olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Üyesine en iyi, en kaliteli hizmeti vermeyi ve şehrini zenginleştirmeyi amaç edinen, çağdaş bir yönetim anlayışının da eseridir. Şehrin geleceğine yatırımdır." diye konuştu.

Dünyadaki odaların hizmet kalitesi standartlarının ölçümüne yönelik akreditasyon sistemi olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bugün ETO'nun verdiği hizmet kalitesine uluslararası akreditasyon kuruluşu diyor ki, 'ETO'nun verdiği hizmet, tam 5 yıldız.'" ifadesini kullandı.

Firmalara destek için düşük faizli ve uzun vadeli TOBB nefes kredisinin başlatılmasını sağladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bugüne kadar 600 bin üyemize kefil olmuşuz. Dünyada bir ilk." dedi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz da açılışı gerçekleştirilen binanın, Eskişehir ticaretinin geleceğe atılan dijital, yenilikçi ve vizyoner adımı olduğunu belirterek, "Bürokrasinin hızlandığı, üyelerin küresel rekabet gücünü artıracak projelerin geliştirileceği bu yeni hizmet binası, inanıyorum ki bölgesel kalkınma hedeflerimizin, yeni sanayi hamlelerimizin ve şehrimizin aydınlık yarınlarının kuluçka merkezi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlücü de ETO'nun açılışını yaptığı yeni binasıyla yeni vizyonunu güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi.

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler de yıllar önce kurdukları bir hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün, ortak akıl ve kararlılıkla başlayan bir yolculuğun kilometre taşına tanıklık ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılış kurdelesinin kesildiği törene, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, siyasi parti temsilcileri, iş dünyasının temsilcileri ve davetliler katıldı.