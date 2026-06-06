İstanbul-Çanakkale arası 2 saate düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul- Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek" dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hizmete açılan 115 tır ve 340 otomobil kapasiteli, 4 rampalı yeni feribot iskelesinin açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak tonaj bazında dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldi" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Geçen yıl da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını başlattık. Bu yol sayesinde İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek. ve daha da önemlisi Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara otoyol ringinin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak" diye konuştu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İl Özel İdaresi ve Gestaş iş birliğiyle, bölgenin artan turizm, ticaret ve lojistik hacmine modern çözümler sunmak amacıyla inşa edilen Gelibolu Yeni Feribot İskelesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı. Açılış törenine Vali Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti MKYK üyesi Naim Makas, GESTAŞ Genel Müdür Vekili Hasan İlhan Yürükçü, daire müdürleri, sivil toplum kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarına geçildi. Bu sabah Çerkezköy'de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattının yapım çalışmalarındaki son durumu yerinde değerlendirip başarılı bir test sürüşü gerçekleştirdiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Avrupa'ya açılan kapımızın demir ağlarını daha da güçlendiren bu hattın testlerinde yaşadığımız heyecanla, şimdi şehitler diyarı Gelibolu'ya, Çanakkale'nin kadim topraklarına geldik. Bir yandan demiryoluyla Avrupa'yı birbirine bağlarken, diğer yandan deniz ulaşımımızı modernize ederek tarihimizin en şanlı sayfalarının yazıldığı bu yarımadaya yaraşır eserler kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gelibolu, Türk tarihinin ve milletimizin istiklal mücadelesinin sembolüdür. Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda bugün, GESTAŞ'ın özel sektör dinamizmiyle hayata geçirdiği Gelibolu Yeni Feribot İskelesi'nin açılışını yapıyoruz. Bu modern iskele, 43 bin metrekarelik alanda 4 yanaşma rampası, 115 tır ve 340 araçlık park alanı ile 215 metrekarelik ferah yolcu salonuyla Lapseki-Gelibolu hattına yepyeni bir soluk getirecek; Yaya ve araçlı yolcularımıza çok daha hızlı, konforlu ve güvenli bir hizmet sunacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye, etrafını saran Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'le her şeyden önce bir deniz ülkesi olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Denizcilik bizim için yalnızca bir ulaşım modu değil; Mavi Vatanımız, köklü bir kültür, ekonomik güç ve geleceğe açılan en önemli kapılardan biridir. Bu anlayışla Bakanlığımız, denizcilik altyapımızı güçlendirmeyi ve sektörün rekabet gücünü artırmayı öncelikli hedefleri arasında tutmaktadır. Bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde son 24 yılda denizcilik sektörümüzde çok önemli mesafeler kat ettik. Özellikle geçtiğimiz yıl iki büyük başarıyla gurur duyduk. İlk olarak, uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında yer alan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına Aliağa Limanımızı da ekledik. Bu başarımızı, Türk denizciliği açısından adeta sınıf atlatan tarihi bir başarıyla daha taçlandırdık. 2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak tonaj bazında dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldi. Türkiye artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü dalgalandırıyor" diye konuştu.

Gestaş, 5 milyon 778 bin yolcu ve 2 milyon 167 bin araç taşıdı

Kabotaj hatlarında yolcu ve araç taşımacılığının büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"2025 yılı içerisinde kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından toplam 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşınmıştır. GESTAŞ bu dönemde 5 milyon 778 bin yolcu ve 2 milyon 167 bin araç taşımış olup, sektördeki payı yolcu taşımalarında üzde 4,86, araç taşımalarında ise yüzde 22,50 olarak gerçekleşmiştir. Bu noktada GESTAŞ, Bakanlığımızın denizcilik alanındaki önemli bir partneri ve güvenilir bir yol arkadaşı olarak öne çıkmaktadır. GESTAŞ, özellikle Çanakkale Boğazı'nda sunduğu kaliteli hizmetle hem yolcularımızın konforunu artırmakta hem de bölgemizin ulaşım ekosistemine önemli katkı sunmaktadır. Ayrıca Bakanlık olarak Çanakkale'de denizcilik faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Kepez Limanını 2005 yılında kamu-özel işbirliği modeliyle işletmeye aldık. Biga Aksaz Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii inşasına devam ediyoruz. Bunun gibi birçok projede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denizcilik alanındaki bu genel ilerlemeyi, Çanakkale'mize özel diğer yatırımlarla da taçlandırıyoruz. Çünkü şehitler diyarı Çanakkale, bizim için yalnızca bir coğrafya değil, milletimizin kalbinin attığı, tarihimizin en şanlı sayfalarının yazıldığı müstesna bir yerdir."

"Son 24 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çanakkale'ye yaklaşık 271 milyar lira yatırım gerçekleştirdik"

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla son 24 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çanakkale'ye yaklaşık 271 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107.nci yıldönümünde Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtık. Bu eşsiz proje; ecdadımıza gösterdiğimiz saygı, gelecek neslimize ise armağan oldu. Açıldığı günden bu yana Çanakkale nüfusunun 22 katından fazla yaklaşık 13 milyon araç köprümüzden geçiş yaptı. Özellikle 2022 yılında açılışlarını gerçekleştirdiğimiz Troya ve Assos Tünelleri Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının hinterlandında bulunan lojistik karayolu altyapısını güçlendirecek çok önemli bir atılım oldu. Bilindiği üzere Çanakkale'nin güneydeki tatil beldelerine yönelik özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği düzenlenmek için Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol kesimini bölünmüş yol haline getirdik. Yine, Gelibolu-Eceabat Yolu bünyesinde inşa ettiğimiz Eceabat tünellerini de açtık. Gelibolu-Eceabat Yolu ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağladık. Yine yaklaşık 2 yıl kadar önce Bayramiç- Etili Çevre Yollarını açarak Çanakkale'nin ilçeleri arasındaki ulaşım standardını yükselttik. Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı ile Teknopark Yerleşkesine ve Sarıcaeli Köyü'ne hızlı ve yüksek standartlı erişim sağladık. Geçen yıl da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak. Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını başlattık. Bu yol sayesinde İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek. ve daha da önemlisi Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara otoyol ringinin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Vve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak. Bildiğiniz üzere Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım Projeleri ile entegrasyonunu güçlendirmek için; Marmara Otoyol Ringi kapsamında Marmara Denizi'nin çevresinde toplam 1.255 km uzunluğunda bir otoyol ağı planladık. ve Marmara otoyol ringinin 925 km'lik kesimi ise halen trafiğe hizmet ediyor. Hiç şüphesiz Marmara Ringi, Türkiye'nin kalkınma hamlesinde de önemli bir rol oynuyor. Ama bir önemli faydası daha olacak ki Marmara otoyol ringi'nin tamamlanmasıyla sadece ulaşım süreleri dramatik şekilde kısalmayacak, aynı zamanda olası bir İstanbul depremi senaryosunda İstanbul'un batı yakasının tahliyesinde 1915 Çanakkale Köprüsü çok daha etkin ve kritik bir rol üstlenecek. Böylece insanımızın can ve mal güvenliği adına da stratejik bir sigorta oluşturmuş olacağız. Bu düşüncelerle başta GESTAŞ yönetimi ve çalışanları olmak üzere, yeni iskelemizin yapımında emeği geçen tüm dostlarımıza, denizcilik sektörümüzün fedakar mensuplarına ve özel sektörümüzün değerli temsilcilerine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni feribot iskelemiz Gelibolu'ya, Çanakkale'ye, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu'na işletme izni belgesi ve hediyeler takdim edildi. Ardından Bakan Uraloğlu, Vali Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve protokol üyelerinin katılımıyla duanın ardından yeni feribot iskelesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sırasında kurdele kesiminden önce Bakan Uraloğlu, Gelibolu Gestaş Feribot İskelesinin bu gece yarısından itibaren 1 gün boyunca misafirlere, Gelibolu ve Çanakkale'li vatandaşlara ücretsiz olacağını söyledi. Bakan Uraloğlu ve beraberindeki protokol üyeleri ardından Gestaş Gelibolu Feribot İskelesinde incelemelerde bulundu. Toplu hatıra fotoğraf çekiminin ardından Bakan Uraloğlu alandan ayrıldı.

Feribot iskelesinde 115 tır ve 340 otomobil kapasiteli araç istif alanı olacak

Yeni feribot iskelesi toplam 43 bin 63 metrekare alana sahip yeni iskele, 115 tır ve 340 otomobil kapasiteli araç istif alanı, aynı anda 4 geminin yanaşabileceği rampa sistemi ve modern tesisleriyle bölge ulaşımına hız kazandıracak. Bu yeni düzenleme sayesinde, Gelibolu- Lapseki hattını kullanan araçların şehir merkezine girmeden iskeleye ulaşımı sağlanarak, ilçe içindeki trafik yoğunluğu da sona erecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı