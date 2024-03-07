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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gaziantep'te Gençlik Merkezi Açılışı ve Konut Hak Sahipliği Kura Çekimine Katıldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te gençlik merkezi açılışı ve konut hak sahipliği kura çekimine katıldı. Şimşek, gençlik merkezi açılışında protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesti ve konut hak sahipliği kura çekim törenine katıldı. Konuşmasında, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine vurgu yapan Şimşek, destekledikleri projeleri ve çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te gençlik merkezi açılışı ve konut hak sahipliği kura çekimine katıldı.

Kentte toplantı ve törenlere katılan Şimşek, Büyükşehir Belediyesinin Şahinbey ilçesindeki Nuripazarbaşı Mahallesi'nde hizmete aldığı 6 Şubat Gençlik Merkezi'nin açılışına katılarak protokol üyeleriyle kurdele kesti.

Şimşek, daha sonra Şahinbey Belediyesinin depremzede ve yetim aileleri için inşa ettiği 100 konutun hak sahipliği için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekim törenine katıldı.

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada, hayırlı olmasını temenni ettiği konutlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep'te belediye başkanlarının AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkeleri çerçevesinde eser ve hizmet siyasetinde yarıştığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Gaziantep'e her geldiğimde yeni yollar, parklar, yeni eserlerle karşılaşıyorum. AK Parti'nin özelliği insan odaklı olmasıdır. Biz siyaseti insana hizmet maksadıyla yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve talimatı bu. Bizim belediyelerimizin özünde, stratejisi eser stratejisidir ve herkesi, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan kapsayıcı bir siyasettir. Bu birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendiren bir siyaset anlayışıdır ve bizim farkımız bu."

Şimşek, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, kura çekimini yaptığı projeleri ve benzeri çalışmaları desteklediklerini, desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Şimşek Gaziantep AK Parti Siyaset Gençlik Politika Ekonomi Haberler

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