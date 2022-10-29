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Bakan Nebati, 2. Togg'a talip

Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, 2. Togg'a talip

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik. 2. Togg'u hangi renk vereceksiniz Varank?" diye seslenerek banttan inecek 2. Togg'a talip oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik. 2. Togg'u hangi renk vereceksiniz Varank?" diye seslenerek banttan inecek 2. Togg'a talip oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Şafak gazetesine verdiği röportajda ikinci Togg'a ilişkin, "Yoğun telefonlar var. Mesela Hazine Maliye Bakanımız Nureddin Nebati beni her gördüğünde ısrarla, 'Hazine Maliye Bakanı'na verilmesi lazım' diyor. Dolayısıyla burada bir rekabet oluşacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati ise sosyal medya hesabından Bakan Varank'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. Togg'u hangi renk vereceksiniz Varank?" diyerek 2. Togg'a talip oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nureddin Nebati Maliye TOGG Ekonomi Haberler

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