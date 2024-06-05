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Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek açıkladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'YASED Küresel Yatırım Günleri ve Ankara Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin dezenflasyon dönemine girdiğini açıkladı. Bakan Şimşek, buradaki konuşmasında Borsa'da hisse alanlardan vergi alınacak iddialarına son noktayı koyacak bir açıklamaya imza atarak, Türkiye'nin hisse senedi ve kripto kârlarını vergilendirme planı olmadığını aktardı.

Son günlerde kripto para ve borsada kazanca dayalı vergi geleceği iddialarıyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazanca dayalı vergi öngörmediklerini sadece alım satım işlemlerinde "cüzi bir işlem vergisi"nin gündemde olduğunu açıkladı.

"YASED Küresel Yatırım Günleri ve Ankara Resepsiyonu"nda Bloomberg'e açıklama yapanHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek," Kalıcı bir şekilde ve güçlü bir dezenflasyonun eşiğindeyiz. Dezenflasyon dönemine girdik." dedi. Ekonomi programının sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"HİSSE SENEDİ VE KRİPTO KARLARINI VERGİLENDİRME PLANI YOK"

Şimşek, buradaki konuşmasında Borsa'da hisse alanlardan vergi alınacak iddialarına son noktayı koyacak bir açıklamaya imza atarak, Türkiye'nin hisse senedi ve kripto kârlarını vergilendirme planı olmadığını aktardı.

"TÜRKİYE POTANSİYELİ EN BÜYÜK 6. ÜLKE"

"Önümüzdeki 4 yıl seçimsiz bir yıl yaşanacak. Türkiye potansiyeli en büyük 6. ülke. Teşvik ve desteklerle yatırım ortama iyileştirilecek. İnovasyon listesinde iyileşme devam ediyor.

Dünya Bankası'nın lojistik listesinde iyi bir noktadayız. Türkiye 26 havaalanında nerede ise 3'e katlanarak limanların sayısını arttırdı.

"YAPAY ZEKADA İYİ NOKTADAYIZ"

Yapay zekada gelişmekte olan ülkelerden daha iyi noktadayız. Bu konuda hazırlık aşamasında gelişim kaydettik. Kadınların toplam iş gücüne katılım oranı yüzde 37. Eğer bu rakam, OECD'nin ortalamasına yükselirse Türkiye daha hızlı büyüyecek.

Biz AB ülkeleri ile dost olduğumuz için dost ülkelerden tedarikte avantajlıyız.

"ENFLASYONUN TEK HANEYE İNMESİ İŞİMİZİ KOLAYLAŞACAK"

OVP ile enflasyonun tek haneye inmesi işimizi kolaylaşacaktır. Sürdürülebilir cari açıkla size daha güvenilir bir patika oluşturmak istiyoruz. Enflasyonun tek haneye inmesi biraz zaman alacak. Gelecek aydan itibaren enflasyon çok keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Piyasanın enflasyon beklentileri OVP'yi yakaladı ve bir-iki ay gecikmeli de olsa enflasyon hedefleri tutturulacak.

"RİSK PRİMİ 100'LÜ RAKAMLARA İNECEK"

Dün itibariyle swap hariç rezervlerimizdeki artış 60 milyar dolar. Merkez Bankası brüt rezervleri 44 milyar dolar artarak 142 milyar doları aştı. Yeni rakamı Merkez Bankası açıklayacak.

Risk primi önemizdeki yılda inanıyorum ki 100'li rakamlara gelecek."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Dezenflasyon Türkiye Ekonomi Ankara Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

bülent iyigün:

kiralık evler maaşımızdan çok enflasyon sıfır olsa ne yazar boş laf bunlar..

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yasemin emir:

Yurtiçi üretim ile ihracat artmaz ise seneye kalmadan işçi memur çalışanların vergi yükü artacak,

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Emekli sır.17:

Emeklinin 2024 yılı güncel maaşı 10.000 tl Barınma kirası 10.000 tl Ülkemizin ekonomisi ve yaşadığımız enflasyon % 128 1 emeklinin toplu parasının bugünkü güncel faiz getirisi % 60 ile 2 milyar beş yüz bin .500 x % 60 = 150.000 tl çözüm bekliyoruz, ''Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır,'' saygılarımla.

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