Bakanlar Batman'da ekonomik kalkınma ve GAP projelerine imza attı

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da Ekonomik Kalkınma, Kültür ve Turizm Projeleri açılış ve 2024 Yılı GAP Projeleri imza törenine katıldı. Bakan Kacır, "Son 22 yılda 26,4 milyar lira tutarında sabit yatırım için bin 570 yatırım teşvik belgesi düzenledik" dedi.

İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, son 22 yılda, ülkeyi zaferden zafere, başarıdan başarıya birlikte koşturduklarını, ülke tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini beraber yaşattıklarını söyledi. insanların inancına, diline, kültürüne değer vermeyen inkar politikalarını bir daha asla gündeme gelmemek üzere reddettiklerini belirten Bakan Kacır, şimdi de cumhuriyetin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nın harcını beraber kurmaya devam edeceklerini kaydetti. Son 22 yılda; 26,4 milyar lira tutarında sabit yatırım için bin 570 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini söyleyen Bakan Kacır, böylece kente 113 bin 500'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını belirtti. Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilmek ilmek dokuduğumuz güven ve istikrar ikliminde durmadan, yorulmadan millete hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak sağladığımız 1 milyar liradan fazla finansmanla bugüne gelen organize sanayi bölgemizde 12 bin 500'ün üzerinde yeni istihdam oluşturduk. Geçtiğimiz yıl Batman OSB'nin 200 hektarlık genişleme alanının altyapı inşaatını tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yıl da 430 hektarlık 5. ilave alanın altyapı çalışmalarını yatırım programına aldık. Kalkınmanın sac ayaklarından biri olan KOBİ'lerimize KOSGEB destek programlarımızla can suyu olduk. 22 yıl önce Batman'da KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ'lerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor iken, AK Parti döneminde bu sayıyı 1.4 milyar lira destekle 6 bin 680 KOBİ'ye çıkardık. Katma değer ve teknoloji odaklı kalkınmayı hızlandırmak için şehrimize 1 Ar-Ge merkezi kazandırdık. Tüm bunlarla beraber Batman'ı, Batmanlı gençlerimizi bilim ve teknoloji dünyasında bir adım öteye taşımak adına faaliyetlerimiz sürüyor" dedi.

Son 22 yılda, TÜBİTAK destek programlarıyla 15 proje ve 67 bilim insanına 40 milyon lira destek sağladıklarının altını çizen Bakan Kacır, "Türkiye'nin teknoloji üssü olma yürüyüşünde Batmanlı gençlerimizin de yer alması adına Batman'ımızda Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni kurduk. Dicle Kalkınma Ajansımız ve GAP Bölge Kalkınma İdaremiz tarafından desteklenen projelerle Batman'ımızın bir taraftan güçlü sanayi altyapısını desteklerken diğer taraftan şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini koruyarak zengin kültürel ve tarihi mirasını ekonomik değere dönüştürüyoruz. Kadınlarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Dicle Kalkınma Ajansımız ile şehrimizde bugüne kadar kamudan özel sektöre 200 projeye 612,2 milyon lira destek sağladık. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullar düzeyinde ülkenin tek mobil oyun ve animasyon merkezini ilimize kazandırdık. Şehrimizin önemli inanç ve kültür merkezlerinden Mor Kuryakus Manasatırı'nın restorasyonuna ilk desteği Kalkınma Ajansımız verdi ve eserin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Bu projeye katkılarını esirgemeyen çok değerli Gençlik ve Spor Bakanımıza da huzurlarınızda şükranlarımı iletiyorum. Hasankeyf'te gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kültürel mirası koruyarak doğa turizmi altyapısını güçlendirdik. Ajans destekleriyle hayata geçirdiğimiz Hasankeyf, Kozluk ve Gercüş Tekstil Atölyesi Projeleriyle toplam 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip ve 450 vatandaşımıza istihdam sağlayacak tekstil atölyelerini şehrimize kazandırıyoruz. Hasankeyf ve Kozluk Tekstil Atölyelerini firmalarımıza teslim ettik. Gercüş Tekstil Atölyesinin de inşaatını tamamladık" dedi.

"1750 metrekare alana kurulacak 5 atölye ile 900 kişiye istihdam"

Batman'a yeni istihdam müjdesi veren Bakan Kacır, "Batman-OSB Tekstilkent Projesiyle de organize sanayi bölgesi bünyesinde her biri bin 750 metrekare kapalı alana sahip 900 kişilik istihdama imkan verecek 5 tekstil atölyesi kuruyoruz. Bu atölyeleri de uygun özel sektör işletmelerine tahsis edeceğiz. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile Batman'daki kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin 84 projesine verdiğimiz destek 428,3 milyon liraya ulaştı. Batman'ın kadim tarihini koruyarak, turizm ve nitelikli insan kaynağı potansiyelini harekete geçirecek projelere imzamızı attık. Bugün de GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile 24,7 milyon lira destek sağladığımız ve Batmanın kalkınma yolculuğuna güç katacak 7 projenin imza törenini gerçekleştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Batman'da, Ezidi ziyaretgahlarının çevresel düzenlemesini gerçekleştirirken, soyut kültürel miras unsurlarını da gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Hasankeyf Müze Bahçesi'nin çevre düzenlemelerini gerçekleştirerek müzemizin tam anlamıyla turizme entegre olmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

"Dikey tarım uygulamalarında yenilenebilir enerji kullanımını destekliyoruz"

Bakanlık olarak verdikleri desteklerle istihdamın da önünü açtıklarını söyleyen Bakan Kacır, kadınlara da girişimcilik desteği verdiklerini kaydetti. Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dikey tarım uygulamalarında yenilenebilir enerji kullanımını destekliyoruz. Kışlık sebze yetiştiriciliği ve ikinci ürün yetiştirmeyi teşvik ediyoruz. Üreticilerimize sağladığımız tohum ve ekipman desteğiyle hem çiftçimizin gelirinin, hem de istihdamın artırılmasına katkı sağlıyoruz. Kadın girişimciliğini güçlendirerek kadınlarımızın ekonomiye katılımını sağlıyoruz. Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgemize hakiki baharı biz getirdik. İnanıyorum ki artık bu kazanımlardan geriye bir dönüş olmayacaktır. Bölgemizde sükünet ve huzur hakim oldukça, milletimiz de bu güven ortamına yetki ve destek verdikçe şehrimiz daha da büyüyecek ve kalkınacaktır. Batman'ımız bölgemizin parmakla gösterilen, yıldızı parlayan şehri olacaktır. Bizi kimse ayıramaz, bölemez, birbirine düşüremez. Tam bağımsız Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nın Lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla ifade ettiği gibi 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız'."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise projelerin Batman'a hayırlı, uğurlu olmasını temennisinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından projeler imzalandı. - BATMAN