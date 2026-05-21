Bakan Kacır: Gençler teknolojiyi üreten bireyler olarak katılmalı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin teknolojiye yalnızca kullanıcı olarak değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten bireyler olarak katılmasını önemsediklerini belirterek, "Bu anlayışla, erken yaşlardan itibaren bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştıracak, gençlerimizin yenilikçi fikirlerini somut projelere dönüştürecek programları hayata geçiriyoruz" dedi.

Bakan Kacır, Medeniyet Teknopark Üsküdar Yerleşkesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada küresel dengelerin dijital yetkinliklerle yeniden kurulduğu, teknolojinin artık yalnızca bir tercih değil, rekabet gücü, kalkınma kapasitesi ve stratejik bağımsızlık meselesi haline geldiği kritik bir eşikte olunduğunu söyledi.

"Bu süreçte firmalar, rekabet güçlerini artırmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için teknolojiye daha fazla yatırım yapmak zorunda." diyen Kacır, "Ülkeler, kalkınmalarını hızlandırmak ve milli egemenliklerini tahkim etmek amacıyla teknoloji üretme kapasitelerini geliştirmekte. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda ülkemizde yüksek teknolojiyi geliştiren, üreten ve dünya pazarlarına sunan güçlü bir AR-GE ve inovasyon altyapısı inşa ettik." şeklinde konuştu.

Kacır, hayata geçirdikleri bu güçlü altyapının Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerinin somut projelere dönüşmesine imkan sağlayan stratejik bir zemin oluşturduğunu belirterek, "23 yıl öncesine kadar temel savunma ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü yurt dışından karşılayan bir ülkeydik. Savunma ürünlerimizin tedarikinde büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapı söz konusuydu. Bugün ise kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren, üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz. Teknoloji geliştirme ve üretiminde yakaladığımız bu ivmeyi farklı sektörlere taşıyarak üniversitelerimiz ile sanayimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendirerek, Türkiye Yüzyılı'nda 'teknolojide tam bağımsız Türkiye' hedefimizi adım adım gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız." diye konuştu.

TOGG'un yalnızca bir otomobil projesi değil, Türkiye'nin teknoloji üretme iddiasını temsil eden stratejik bir adım olduğunu belirten Kacır, bugün hedeflerinin bu iddiayı mobiliteden yapay zekaya, uzay teknolojilerinden biyoteknolojiye, enerji teknolojilerinden dijital dönüşüme kadar kritik alanların tamamına yaymak, yüksek katma değerli üretim gücünü her sektörde daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

"2 bin 600'den fazla teknoloji odaklı iş fikrinin girişime dönüşmesini sağladık"

Kacır, teknoloji girişimciliğini bu vizyonu hayata geçirecek itici güç olarak gördüklerini, bu doğrultuda Türkiye'de teknoloji girişimlerinin doğmasını ve büyümesini mümkün kılacak zemini çok boyutlu hamlelerle inşa ettiklerini anlattı.

Hayata geçirdikleri fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla 5,8 milyar liralık kamu kaynağını, doğrudan girişimlere yönlendirdiklerini hatırlatarak, "Sağladığımız bu desteklerin ortaya çıkardığı çarpan etkisiyle, 130 milyar liralık özel sektör yatırımını harekete geçirdik. Erken aşama girişimlerine finansman sağlayan BiGG programımızla 2 bin 600'den fazla teknoloji odaklı iş fikrinin girişime dönüşmesini sağladık." dedi.

Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kuşkusuz, girişim ekosistemi mimarimizin en önemli unsurunu insan kaynağımız oluşturuyor. Zira, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin hikayelerine baktığımızda bu gerçeği açıkça görüyoruz. Büyük dönüşümler çoğu zaman genç zihinlerin cesur sorularıyla, yenilikçi denemeleriyle ve sınırları zorlayan girişimleriyle başlıyor. Nüfusunun ortanca yaşı 35 olan bir ülke olarak, Avrupa'nın birçok ülkesinden 10-15 yaş daha genç, teknolojiye süratle uyum sağlayan, öğrenme kabiliyeti yüksek ve girişim ruhu güçlü bir insan kaynağına sahibiz. Her yıl bir milyona yakın gencimiz üniversitelerimizden mezun olarak, yetenek havuzumuza katılıyor. Gençlerimizin teknolojiye yalnızca kullanıcı olarak değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten bireyler olarak katılmasını önemsiyoruz. Bu anlayışla, erken yaşlardan itibaren bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştıracak, gençlerimizin yenilikçi fikirlerini somut projelere dönüştürecek programları hayata geçiriyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Sektör Kampüste, Milli Teknoloji Uzmanlık Programı gibi uygulamalarla gençlerimiz geleceğin yetkinlikleriyle buluşuyor."

TEKNOFEST'le milyonlarca gencin teknolojiye ilgisini, üretme heyecanını ve girişimcilik cesaretini büyüttüklerini belirten Kacır, teknoloji geliştirme sürecini toplumun tüm katmanlarına yayan ve girişimcilerin her aşamadaki ihtiyaçlarını gözeten destek yapısıyla Türkiye'nin, teknoloji girişimleri için filizlenme, büyüme ve küresel düzeyde ölçeklenme süreçlerinde doğru adres olarak öne çıktığını söyledi.

"Bu kazanımlar aslında çok daha büyük başarıların müjdecisidir"

Kacır, bugün oyundan e-ticarete, yapay zekadan finans teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazedeki girişimlerin yenilikçi ürünleri, güçlü ekipleri ve vizyonlarıyla başarılara imza attığına işaret ederek, "Küresel arenada bayrağımızı dalgalandıran 8 Unicornumuz, bizim tabirimizle 8 Turcornumuz var. Ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyel ve gençlerimizin bitmek bilmeyen enerjisini dikkate aldığımızda, bu kazanımlar aslında çok daha büyük başarıların müjdecisidir. Bizler 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve teknoloji girişimlerimizin 100 milyar dolar değerlemeyi aşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Girişimcilik ekosistemini dünyanın en güçlü 10 ekosistemi arasına taşıyacak, İstanbul'u da teknoloji yatırımları ve yenilikçi girişimler için dünyanın önde gelen 20 merkezinden biri haline getireceklerini vurgulayan Kacır, bu hedeflere ulaşmak için son dönemde girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıran, küresel pazarlara açılmasını hızlandıran ve Türkiye'yi teknoloji girişimleri için daha cazip bir merkez haline getiren önemli adımlar attıklarını söyledi.

Kacır, ölçeklenme kapasitesi yüksek, yenilikçi teknolojiler geliştiren ve uluslararası pazarlarda büyüme iddiası taşıyan girişimlerin ihtiyaçlarına yanıt veren "Turcorn 100 Programı"nı hayata geçirdiklerini hatırlatarak Türkiye'yi teknoloji girişimleri ve nitelikli teknoloji profesyonelleri için küresel ölçekte daha cazip bir merkez haline getirmek amacıyla Türkiye Tech Visa Programı'nı devreye aldıklarını belirtti.

Bugüne kadar 5 binden fazla teknoloji profesyonelinin bu programla Türkiye'ye gelmesini sağladıklarını kaydeden Kacır, "Terminal İstanbul projesiyle Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarını dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçen ay, Türkiye'yi küresel yatırımlar ve teknoloji girişimleri için merkez ülke kılma hedefiyle atacağımız yeni ve tarihi nitelikte adımları kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda, teknoloji girişimlerimizin kuruluş ve yönetim süreçlerini hızlandıracak dijital şirket uygulamasını hayata geçiriyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, şunları söyledi:

"Sanal ofis hizmeti ile kuluçka aşamasındaki girişimcilerimizin üzerindeki mali yükleri hafifleterek, girişimcilik ekosisteminin tabana yayılmasını sağlıyoruz. Kuşkusuz bir fikrin ticari bir başarıya, yerel bir girişimin küresel bir markaya dönüşebilmesi için finansal kaynaklara erişim olmazsa olmazdır. Türkiye'den daha fazla Turcorn çıkarmak ve girişimlerimizi küresel rekabette daha güçlü bir konuma taşımak için geçtiğimiz haftalarda girişim sermayesi mekanizmalarını kuvvetlendirmek üzere 300 milyon dolarlık kaynağı devreye alacağımızı ilan ettik. Sağladığımız kaynak, 750 milyon dolardan fazla bir likiditeyi girişim sermayesi ekosistemine kazandıracak. Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fikri olanın önünü açmayı, yenilikçi teknolojiler geliştiren girişimcilerimizin ölçeklenme ve küreselleşme süreçlerini desteklemeyi sürdüreceğiz. Akademide üretilen bilginin sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşmasını, araştırma çıktılarının ticarileşmesini ve üniversitelerimizin bilimsel kapasitesinin yüksek katma değerli üretime dönüşmesini sağlayan işbirliklerimizi daha da artıracağız. Teknoparklarımız, bu anlayışın sahadaki en güçlü karşılıklarından biri."

"114 teknoparkımız 13 bini aşkın firmaya ev sahipliği yapıyor"

Kacır, 2002'de Türkiye'de teknopark sayısının yalnızca 2 olduğunu ve teknoparklarda faaliyet gösteren firma sayısının ise 56 olduğunu hatırlatarak, "Bugün 114 teknoparkımız yazılımdan yapay zekaya, savunma teknolojilerinden biyoteknolojiye, mobiliteden enerji teknolojilerine uzanan geniş bir alanda yüksek katma değerli projeler geliştiren 13 bini aşkın firmaya ev sahipliği yapıyor. Bugün de Medeniyet Teknopark'ın Üsküdar Yerleşkesinin açılışında bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Kacır, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin genç, dinamik ve yenilikçi yapısıyla kısa sürede bilim dünyasının parlayan yıldızlarından biri haline geldiğini belirterek, "Sadece bilgi üreten değil, ürettiği bilgiyi toplumun ve sanayinin faydasına sunan yeni nesil üniversite vizyonunu başarıyla temsil eden güzide kurumumuz, teknoloji geliştirme iddiamızı bugün bir adım daha ileriye taşıyor." diye konuştu.

Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"2020'de faaliyete geçen ve bünyesinde 120'yi aşkın firmanın çalışmalarını sürdürdüğü Teknopark'ın Tuzla Yerleşkesi, kısa sürede Milli Teknoloji Hamlemizin örnek projelerinin hayata geçirildiği bir AR-GE ve girişimcilik merkezi haline geldi. Bugün de üniversitemizin yanı başında teknoparkın Üsküdar yerleşkesinin açılışındayız. Teknoparkımızda 11 bin 400 metrekare kapalı alana sahip yeni bina ile girişimcilerimize modern bir çalışma ortamı sunuyoruz. Burada genç girişimcilerimiz, üniversitemizin akademik birikiminden, araştırma altyapısından ve nitelikli insan kaynağından daha güçlü şekilde faydalanacak. Yerleşke bünyesindeki GO Girişim Ofisi de kuluçka ve kuluçka öncesi aşamadaki girişimlere mentörlükten yatırımcı buluşmalarına, hızlandırma programlarından prototipleme ve test imkanlarına uzanan bütüncül destekler sağlayacak. Medeniyet Teknopark Üsküdar Yerleşkesi İstanbul'un girişimcilik ekosistemine yeni bir ivme kazandıracak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek ve Türkiye'mizin teknoloji üretme kapasitesine katkılar sunacak. Bakanlık olarak ülkemizin nitelikli insan kaynağını büyüten, yetkinliğini derinleştiren ve potansiyelini açığa çıkaran politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."