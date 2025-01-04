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Bakan Kacır, AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Bakan Kacır, AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suriye'de 60 yıldan fazla süren zulmün ve dikta rejiminin nihayet son bulduğunu belirterek, "Mazlumları, Sedneya Hapishanesi'nin ölüm çukurlarına terk etmedik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suriye'de 60 yıldan fazla süren zulmün ve dikta rejiminin nihayet son bulduğunu belirterek, "Mazlumları, Sedneya Hapishanesi'nin ölüm çukurlarına terk etmedik. Bütün bunlar tarihe 'Türkiye Yüzyılı' olarak kaydedilen, Cumhurbaşkanımızın Türk siyasetinde de asırlar boyunca anılacak erdemli liderliğinin göstergeleridir." dedi.

Kacır, Çamlıca 1071 Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin eser, proje ve hizmet siyasetiyle Türkiye'yi asırlık hizmetlerle buluşturduğunu söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'yi araştırma ve geliştirme ile icraat ve inovasyonla buluşturduğunu aktaran Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklar kurduğunu, 11 binden fazla araştırma, geliştirme, inovasyon yapan şirketi teknoparklarda desteklediğini, Türkiye'de AR-GE yapan insan sayısını 29 binden 291 bine yükselttiğini kaydetti.

AK Parti'nin Türk milletiyle "Türkiye Yüzyılı"na doğru yürüdüğünü ifade eden Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha yapacak çok işimiz var. Her alanda iftihar tablolarımız var. Biz 60 yıllık 'Devrim' otomobili hayalini 'devrin otomobili' TOGG ile gerçeğe dönüştüren hareketiz. Biz Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş'un akamete uğratılmış başarı hikayelerini Türk milletinin öz evlatlarıyla, Türk gençleriyle birlikte Akıncı'yla, Bayraktar'la Aksungur'la, HÜRJET'le, KAAN'la, Kızılelma'yla imzamızı gökyüzüne atan hareketiz. Biz tam bağımsız Türkiye'nin yolcularıyız. Biz 'Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir.' diyen liderin yol arkadaşlarıyız." diye konuştu.

"Suriyeli kardeşlerimiz artık kendi topraklarında hür ve özgür olacaklar"

Kacır, AK Parti'nin mazluma ve mağdura elini uzatan ve sofrasını açan bir hareket olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İşte yanı başımızda komşumuz Suriye'de 60 seneden fazla süren zulüm, dikta rejimi nihayet son buldu. Şimdi yıllar boyunca umudunu, ümidini, geleceğini, Türkiye'nin kaderine, ay yıldızlı bayrağın esintisine bağlamış Suriyeli kardeşlerimiz artık kendi topraklarında, kendi vatanlarında hür ve özgür olacaklar. Biz 'Birileri ne diyor?' diye bakmadık. Mazlumları, Sedneya Hapishanesi'nin ölüm çukurlarına terk etmedik. Bütün bunlar tarihe 'Türkiye Yüzyılı' olarak kaydedilen, Cumhurbaşkanımızın Türk siyasetinde de asırlar boyunca anılacak erdemli liderliğinin göstergeleridir."

Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da milletle yürüyeceklerini vurgulayan Kacır, 2001'de AK Parti'nin tabelasını asan milletin 2002'de de partiyi tek başına iktidara getirdiğini söyledi.

Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2018'de yeni hükümet sisteminin ilk seçiminde yüzde 52'yle Türk milleti yeniden 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Bu defa 6'sı bir araya geldi. Aynı masada oturdular, kalktılar. Haftalarca, aylarca çalmadıkları saz, söylemedikleri söz kalmadı. Milletimiz hepsini değerlendirdi. Herkesi teraziye çıkardı. Dedi ki, 'Ben evlatlarımın kaderini, sizin basiretsizliğinize, sizin beceriksizliğinize, sizin acemiliğinize terk edemem. Güven ve istikrar içinde yola devam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.' dedi. 2028'de yeniden aynı zaferi elde edeceğiz. 2029'da İstanbul'da ve Üsküdar'da bu parantezi kapatacak, yeniden AK Parti bayrağını dalgalandıracağız ama hedefimiz çok daha ileride. 2053'e, 2071'e inşallah hep birlikte yürüyeceğiz."

Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'ne yaptığı konuşma videosu izlendi.

Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir ile parti üyeleri, delegeler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
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