Bakan Işıkhan Mardin'de: İş Pozitif ile 1.6 milyon kadın işe yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret ve program için Mardin'e geldi. Bakan Işıkhan burada, Ömerli ilçesinde yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı ve Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi. Bakan Vedat Işıkhan'ın son durağı İş Pozitif Programı Kapanış Töreni oldu.

İŞ POZİTİF İLE 1.6 MİLYON KADIN İŞ HAYATINA KAZANDIRILDI

Burada konuşma yapan Işıkhan, İş Pozitif Programı ile 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleştirilmesini sağlayarak kadınları çalışma hayatına kazandırdıklarını vurguladı. Ayrıca Bakan Işıkhan, aynı dönemde kadınların kariyer planlamalarını doğru yönlendirmek adına; iş ve meslek danışmanları aracılığıyla toplamda 1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Programda gerçekleştirdiği konuşmada hem Mardin İş Pozitif İstihdam Fuarının hem de projenin kapanışını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Işıkhan, "Ancak bu kapanış, çalışmalarımızın sona erdiği anlamına gelmiyor; Bakanlık olarak kadın istihdamını büyütmek ve güçlendirmek için faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınların üretimde ve toplumsal hayatta daha güçlü varlığı için çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİ İÇİN DURMAKSIZIN ÜRETİYORUZ

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin her köşesi için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı; Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde; il il, ilçe ilçe, ülkemizin her bir köşesi için durmaksızın koşturuyor, çalışıyor ve üretiyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılımlarıyla; 2024 şubat ayında İstanbul'da açılışını gerçekleştirdiğimiz ve kadınların kayıtlı istihdam sürecine sorunsuz bir şekilde dahil olabilmeleri için İş Pozitif Kadın İstihdamı Projesini başlatmıştık. Çalışma hayatından uzak kalan vatandaşlarımızın işgücüne kazandırılması ve kayıt dışı istihdamla mücadele, Bakanlık olarak; bizim en önemli çalışma alanlarımızdan birisidir" dedi.

"İŞ POZİTİF PROGRAMI İLE BAŞARILI SONUÇLAR ALDIK"

Kayıt dışılığın tüm çalışma hayatı sistemini özellikle de kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atan en büyük emek sömürüsü olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bu sebeple kayıtlı istihdam oranlarını yukarıya taşıyacak ve nitelikli işgücünü yetiştirecek her türlü proje ve programı hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. "İş Pozitif Projesi"yle bu tablonun önüne geçme hedefimizde hamdolsun başarılı sonuçlar aldık. Kadınların, çalışkan ve üretken yüzünü en net şekilde ortaya koyan bu istihdam seferberliğiyle binlerce kadına, gencimize aş ve iş kapısı olduk.

1 MİLYON 618 BİN KADIN İŞ POZİTİF İLE İŞİNİ BULDU

Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılımlarıyla, İş Pozitif programı kapsamında, bugüne kadar, 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleşmesini sağlayarak, onları çalışma hayatına kazandırdıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "Yine aynı dönemde, kadınların kariyer planlamalarını doğru yönlendirmek adına; iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla; 1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirdik"

226 BİN KADIN İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMINDAN FAYDALANDIRILDI

İş Pozitif Programı kapsamında 81 bin 279 engelli kadın danışana "Engelli İş Koçluğu" hizmeti sunduklarının altını çizen Işıkhan, "71 bin 185 kadının ise "İş Kulübü" hizmetleri kapsamında, İŞKUR'dan yoğun danışmanlık desteği alarak; öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında, teorik ve pratik bilgiler edinmelerini sağladık. 76 bin 855 kadın, İşbaşı Eğitim Programları ile Mesleki Eğitim Kurslarına katılım sağlanmıştır.227 bin 998 kadın, Toplum Yararına Programlardan ve 226 bin 690 kadın ise İşgücü Uyum Programı (İUP)'dan faydalandırılmıştır." diye konuştu.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDAN YARARLANANLARIN YÜZDE 61'İ KADIN

Ayrıca bu yıl, şubat ayında uygulamaya başlanan, İşgücü Uyum Programı'nın bir parçası olan, İŞKUR Gençlik Programından yararlanan öğrencilerin; yüzde 61'ini kadınların oluşturduğunu söyleyen Işıkhan, "Öte yandan program boyunca; Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ni ve "Her Meslekte Kadın Eli Projesi" gibi çeşitli projelerle, bu süreci daha aktif ve daha verimli hale getirdik. Bu rakamlar, sadece bir projenin sonucunu değil, aynı zamanda ülkemizin çalışan ve üreten insan kaynağı potansiyelinin büyüklüğünü de gösteriyor. Bu rakamlar ayrıca, bizlere, kadınların; azmini, kararlılığını ve yeteneklerini gösteriyor." dedi.

KAYITLI İSTİHDAMA ÖNEMLİ İVME

Yaklaşık iki yıllık bir zaman diliminde, kayıtlı kadın istihdamında önemli bir ivme yakaladıklarını söyleyen Bakan Işıkhan "Bu sonuçların kadınlar başta olmak üzere çalışma hayatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kadınlara olan desteklerinden dolayı; ülkemizde kadınların sosyal, ekonomik, hukuki özgürlüklerinin ve hak ettiği imkanların teslimi hususunda ömürlük bir mücadele veren; Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'a ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye, projemize olan desteklerinden dolayı en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.





EN BÜYÜK TEŞEKKÜR TÜRKİYE'NİN EMEKÇİ KADINLARINA

En büyük teşekkürü ise yılmadan, yorulmadan, azimle, kararlılıkla ve büyük bir fedakarlıkla milli kalkınma mücadelesinde; yüreğiyle, alın teriyle destek olan Türkiye'nin tüm kadınlarına eden Bakan Işıkhan, "Bakanlık olarak; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı kalkınma sürecini başarıyla tamamlamış, her bakımdan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye vizyonu için; kayıtlı istihdama yönelik çalışmalarımızı hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz. İşgücü potansiyelimizin ekonomiye aktif entegrasyonu için günümüz şartlarına uygun yeni projeler ve esnek, yeni nesil çalışma modellerini, yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlayan yeni uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.