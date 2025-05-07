Bakan Bolat, Londra'da Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumuna Katıldı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Londra ziyareti kapsamında iki ülkenin iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyareti çerçevesinde Türkiye- Birleşik Krallık İş Forumunda Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Elçisi Afzal Khan'ın katlımıyla iki ülkenin iş dünyası temsilcileri ile görüştü. Bakan Bolat görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Londra ziyareti kapsamında Türkiye- Birleşik Krallık İş Forumunda Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Elçisi Afzal Khan'ın katlımıyla iki ülkenin iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldik. En büyük üçüncü ticaret ortağımız ve hizmet ihracatında en büyük ikinci destinasyonumuz olan Birleşik Krallık ile ticaret hacmimizin bu yıl 30 milyar dolara çıkarılması hedefine ulaşılmasında en önemli aktör olan iş insanlarımız, Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) en kısa sürede modernize edilmesinin gerekliliğine vurgulamıştır. İş Forumu kapsamında; altyapı, müteahhitlik, sürdürülebilir enerji, döngüsel ekonomi, finans, yatırım, ticaret ve inovasyon temalı panellerde firmalarımız yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirme şansı yakalamıştır. Başta e-ticaret, yeşil ekonomi, üçüncü ülkelerde iş birliği ve dijital dönüşüm olmak üzere ticaretimizin gelişme potansiyelinin yüksek olduğu tüm alanlarda iş insanlarımız ortak çalışma arzusu, ikili ticaretimizin istikrarlı bir şekilde geliştirilmesinin teminatıdır" dedi.