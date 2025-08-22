Bakan Bolat: Enflasyonda sene sonunda yüzde 20'leri konuşacağız

SİİRT'e gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "70-75'leri bulan enflasyon oranını geçen ay 33'e çektik. Daha da aşağılara ineceğiz. Sene sonunda 20'li rakamları konuşacağız. İnşallah gelecek yıl da 20'nin altını hedefleyeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt Valiliğini ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile görüşen Bolat, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ardından AK Parti Siirt İl Başkanlığında düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katılan Bakan Bolat'a AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da eşlik etti.

Burada konuşan Bakan Bolat, "Siirt, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin 22 yıl süren kutlu yürüyüşünün başladığı yer. O yüzden Siirt'in hem AK Parti'nin tarihinde hem Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclis tarihinde çok önemli bir yeri var. Bu yüzden her zaman kalbimizde Siirt'in ayrı bir yeri olmuştur. Herkesin temel hak ve hürriyetlerinin en geniş anlamda verildiği, yasakların çok büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı, yolsuzluklarla mücadelenin başarılarak devlet kaynaklarının, ekonominin kaynaklarının halkın refahının arttırılmasına, ekonominin gelişip güçlenmesine harcandığı bir 22 yılı geride bıraktık ve bütün çabalarımızla ve çalışmamızla Türkiye yüzyılında Türkiye'mizi daha üst sıralara taşımanın mücadelesini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'HUZUR, İSTİKRAR, MİLLİ BİRLİK, KARDEŞLİK DÖNEMİ'

Türkiye'nin AK Parti öncesinde bütçesinin yüzde 86'sını iç borç faiz ödemelerine harcadığını ifade eden Bakan Bolat, "2002'den sonra yatırımlara, kalkınmaya, halkımıza, sosyal yardımlara, engellilere verilen desteklere işçiye, memura, esnafa, çiftçiye, emekliye yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik programlar uygulandı. AK Parti'ye kadar olan süreçte 78 tane hükümet kuruldu. 3 Kasım 2002'ye kadar kurulan hükümet sayısı 78 ve AK Parti ve Cumhur İttifakı desteğiyle 22 yıldır iktidarda. Daha önce her 13-14 ayda bir hükümet değişirdi. Şu anda öyle bir şey yok. Bu neyi getirdi? Öngörülebilirlik, istikrar, yatırımları yapabilmek ve bu öngörüye göre çalışmak. Eğer sizin evinizde, iş yerinizde huzur olmasa, kavga gürültü olsa yatırım yapılabilir mi? İş yapılabilir mi? Mümkün değil. 8-10 sene önce il dışına öğleden sonra hareket edilemiyordu. Terör bitirildi. Huzur, istikrar, milli birlik, kardeşlik dönemi. Bundan sonra kaynaklar daha çok ekonomiye halkın alım gücünün arttırılmasını harcanacak" diye konuştu.

'HALKIMIZIN SAYESİNDE OLDU'

Ekonomiyi etkileyen krizlere ve terörle mücadele konusuna değinen Bakan Bolat, "Terörle mücadele vardı. 2008-2009 dünya finans ekonomi krizi vardı. Sonra Avrupa borç krizi vardı. Sonra Covid krizi geldi. Yüzyılda bir olan salgın geldi. 2020'de dünyayı kasıp kavurdu. Batılı ülkelerde, uzaklarda milyonlarca kişi ölürken bizde sadece 100 bin kişi hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Sonra arada depremler oldu. Van, Elazığ, Malatya, Sındırgı, Kahramanmaraş'taki tarihin en büyük iki yıkıcı depremleri. 105-110 milyar dolar bir fatura çıktı. Bunu kim ödeyecekti? Devlet bütçesinden ödenecekti. Daha 2,5 yıl oldu oralar çiçek bahçesi gibi yenilendi. Sabrettik, dayanışma gösterdik ama deprem harcamaları gelecek sene artık iyice azalıyor ve kaynaklar İnşallah esnafa, kobiye, sanayiye, emekliye, çiftçiye, işçiye, memura daha iyi imkanlarla dönecek, rahatlama olacak. Yüksek enflasyonla mücadele ettik. Bütün dünya 40 yılda görmediği enflasyonu yaşadı Covid ile beraber. Sonra, iki komşumuz kuzeyde kavgaya tutuştu. Enerji krizleri ve gıda krizleri oldu. Petrol, doğalgaz ve bazı gıda ürünlerinden fiyatlar 3-4 katına çıktı. Bunların hiçbirinde bizim suçumuz yoktu. Biz bu krizleri çok iyi yönettik. Hiçbir malın yokluğu çekilmedi. Artık 70-75'leri bulan enflasyon oranını 33'e çektik geçen ay. Daha da yüzde 27 küsur gerilettik enflasyon oranını. Daha da aşağılara ineceğiz. Sene sonunda 20'li rakamları konuşacağız. İnşallah gelecek yıl da 20'nin altını hedefleyeceğiz. İstikrar içinde büyümemizi hızlandıracağız. Milli gelirimiz dolar bazında 6 katına yükseldi. Türkiye 1.4 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip. Diğer taraftan ihracatımız mal ve hizmetlerde 7,5 kat arttı. 390 milyar dolara doğru gidiyoruz yıl sonunda mal ve hizmet ihracat toplamında. 19 milyonda aldık istihdam sayısını 32,5 milyona yükselttik. Bunlar sizlerin, halkımızın sayesinde oldu. Halkımız kadirşinas, vefakar yapılan hizmetleri gördü, takdir etti ve 17 seçim destek verdi" diye konuştu.

'SİİRT'E 22,5 YILDA 55 MİLYAR LİRALIK YATIRIM'

Yapılan çalışmalardan Siirt'in de nasibini aldığını söyleyen Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"22 yılda 55,5 milyar liralık kamu yatırımları yapıldı. Yatırım teşviklerinde bu bölgeye ve Siirt'e ayrıcalıklı bir statü verildi. Çalıştırılan işçilerin işçi işveren payını uzun bir süre devlet imkanıyla biz ödedik, istihdam artsın diye. Bunun etkilerini gördük. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yatırım teşviklerinde revizyon yaptı ve 14 yıla çıkardı bu sigorta prim desteğinin ödenmesini. Biz ihracat teşvikleri veriyoruz. Siirt'te 73 ihracatçı, 5 bin 149 esnaf var. Siirtli ihracatçılarımıza geçen yıl 33,5 milyon dolar Eximbank sübvansiyonlu ihracat reeskont kredisi verildi. Yaklaşık 3 milyon lira ihracat teşviki almış firmalar. Esnafımız Siirt'te şu ana kadar bu sene 254 milyon lira yüzde 50 faiz sübvansiyonunu esnaf kredisi aldı. Maliyeti yüzde 25, piyasanın yarısı kadar. 22 yılda 1,7 milyar lira Siirtli esnafımıza kredi verildi. 3 bin esnafımız esnaf kefalet kooperatiflerine üye. 13 esnaf odamız var Siirt'te. Buradan gelirken TESCOM ve Halkbank'la görüştüm, Siirt esnafına bir müjde vermek istiyorum. Pazartesi sabah itibariyle kanunla belirlenmiş o limitler dahilinde 100 milyon liraya kadar Siirtli esnafımız için bir kredi paketi buraya gönderilecek. Biliyorsunuz esnaf başına 1 milyon liraya kadar kredi alınabiliyor. Ticari araç değiştirmek için 2,5 milyon liraya kadar alınabiliyor. 4 yıl vadeli, 6 ayda bir geri ödemeli 8 taksitle de ödeyebiliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Pazartesi günü 100 milyon lira esnafa dağıtılmak üzere Esnaf Kefalet Kooperatifler Birliğine gönderilecek. Biliyorsunuz esnaf başına 1 milyon liraya kadar kredi alınabiliyor. Ticari araç değiştirmek için 2 buçuk milyon liraya kadar alınabiliyor. 4 yıl vadeli, 6 ayda bir geri ödemeli 8 taksitle de ödeyebiliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Pazartesi günü 100 milyon lira esnaflara dağıtılmak üzere Esnaf Kefalet Kooperatifler Birliği'ne gönderilmiş olacak. Burada 4 tane lisanslı depoculuk, depo faaliyeti var. 158 bin ton bu kapasitesi var. Yine Siirt'in en önemli girdilerinden olan fıstık konusunda daha iyi değerlendirmek ve piyasada hijyenik olması ve değerini bulması açısından lisanslı depo kurulacak. Fizibilite çalışmaları tamamlanmış, iznini Ticaret Bakanlığı veriyor. Arkadaşlarıma da söyledim bu konuda da yardıma hazırız. Siirt'te 5 tane üretici kadın kooperatifi var. Lütfen bunu kadınlara ulaştıralım. 5'i 25 yapalım, 125 yapalım. Biz Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerine başlangıçta 1 milyon lira makine demirbaş alımı veriyoruz, hibe. 150 bin lira fuara katılım parası veriyoruz. Yine bir yıl için 532 bin lira 2 personel istihdamı desteği veriyoruz, maaş ödüyoruz. Kadınlar ister tarımsal üretim amaçlı olsun, ister el sanatları amaçlı olsun üretim kooperatifleri kursunlar ve bunlardan faydalansınlar. Bu da hayırlı uğurlu olsun inşallah."

'KAMU KAYNAKLARINI CEP DOLDURMAKLA BOŞALTTIKLARINI GÖRÜYORUZ'

Bakan Bolat, bazı belediyelerde yaşanan yolsuzluklarla ilgili olarak, şunları söyledi:

"Başkalarının kazandıkları belediyelerde nasıl beceriksizlikler içinde olduğunu, nasıl şehirleri, ilçeleri geriye götürdüklerini ve nasıl kamu kaynaklarını cep doldurmakla boşalttıklarını hep birlikte görüyoruz ve ortaya çıkıyor. Yargıda da hesabını veriyorlar. Onun için bu işler şakaya gelmez. Halkımıza bu gerçekleri çok iyi göstermeliyiz, anlatmalıyız."