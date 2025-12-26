Bakan Bolat: '2002'den önce yüzde 20 hazine sübvansiyonu verilen esnaf kredilerinde biz 23 yıldır yüzde 50 olarak vermekteyiz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hükümet olarak esnafın toplumda ne kadar önemli bir yer tuttuklarının bilincinde hareket ettiklerini söyleyerek, "Esnafa 2002'den önce yüzde 20 hazine sübvansiyonlu verilen esnaf kredilerinde bu sübvansiyonu biz 23 yıldır yüzde 50 olarak vermekteyiz" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nca 'Türkiye Ahilik Buluşması Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni' düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılım sağladığı törende konuşan Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ekonomisinin temel direği olarak nitelendirdiği esnafla bir araya gelmekten çok büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ahilik kültürüne hizmet eden ve bu yönde ülke ekonomisine katkı sunan esnaf ve sanatlarla teşekkür eden Bolat, bu çerçevede belirli kriterlere sahip esnaf ve sanatkarlara Ahi Esnaf Berat takdimini yapacaklarını dile getirdi.

Bakan Bolat, Ahilik Haftası kutlamalarının her yıl Kırşehir'de 22-28 Eylül haftasında gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Bu yıl da Kırşehir'de dolu dolu programlarla esnaflığın, sanatkarlığın konularını masaya yatırdık. Gelecekle alakalı neler yapılacak onları tartıştık ve çeşitli faaliyetler, sanat faaliyetleri, kültür faaliyetleri panel ve sempozyum çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çerçevede Kırşehir Ahi Evran, üniversitemiz başta birçok üniversitemiz çok büyük katkı yaptılar" açıklamasında bulundu.

"TESKOMB'la biz esnafımıza her an mali destekle onlara destek veriyoruz"

Ahilik alanında yaptıkları çalışmaların önemine değinen Bolat, ahilik kültürünün ilkelerini, prensiplerini, değerlerini bugünlere taşımayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Bakan Bolat, 2 milyon 273 bin kayıtlı esnafın olduğunu ve sistemde 3 bine yakın esnaf odasının olduğunu hatırlatarak, "Bunların 82 birlik, 13 federasyon ve tabii ki Bendevi Palandöken Bey'in başkanlığını yaptığı TESK var. Diğer tarafta esnafımıza destek olmak, onların mali ihtiyaçlarını karşılamak üzere de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Birlikleri Kooperatif Birliği (TESKOMB) var. TESKOMB'la biz esnafımıza her an mali destekle onlara destek veriyoruz. 2013'te 1,6 milyon esnaf vardı. Şu anda kayıt sayısı 2 buçuk milyona ulaştı" ifadelerine yer verdi.

"Esnafa işletme desteğini 1 milyon liraya çıkardık"

Hükümet olarak esnafın toplumda ne kadar önemli bir yer tutuklarının bilincinde olarak hareket ettiklerini söyleyen Bolat, "Covid salgını geldi, ticaret durdu, üretim durdu ama biz esnafımıza gelir kaygı desteği, kira desteği ve nakit destek hibelerini verdik. 6 Şubat depreminden sonra bölgedeki 27 bin 202 esnaf ve sanatkara Halkbankası desteklerini verdik. Bunun yanında hükümetimiz esnafa 2002'den önce yüzde 20 hazine sübvansiyonlu verilen esnaf kredilerinde bu sübvansiyonu biz 23 yıldır yüzde 50 olarak vermekteyiz. ve bazı genç girişimci ve usta mesleklerinde yüzde yüz sübvansiyonlu bu finansman desteğini veriyoruz. Bunun yanında esnaf ve sanatkarlarımız için şu ana kadar şunu söyleyebilirim. İş yeri ve taşıt iş yeri yatırımları ve ticari araç alımlarında 2 buçuk milyon liraya çıkardık esnaf desteklerini. Biliyorsunuz bunu bu yıl Ramazan ayında iftarda esnaf buluşmasında Cumhurbaşkanımız müjdelemişti. Esnafa işletme desteğini de 1 milyon liraya çıkardığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelemişti ve finans maliyeti de yüzde 25'e düşürüldü" şeklinde konuştu.

"Esnafımıza destek ekonomiye nefes demek"

Bolat, TESKOMB ve TESK idarecileri ve üyeleriyle Antalya'da bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Burada destekler noktasında bekleyen dosyalarla ilgili yıl sonuna kadar bunlar işleme alınacak müjdesini vermiştik. ve inşallah 2026 yılı başlarında da finans maliyetinin daha da aşağıya düşürülmesi için Halk Bankası'nın çalışma yaptığını müjdelemiştik. İnanıyoruz ki esnafımıza destek ekonomiye nefes demektir. Bu açıdan her zaman bunu gerçekleştiriyoruz" bilgilendirmesinde bulundu.

Esnafın ödemelerinin vadesini üç yıldan dört yıla çıkardıklarını hatırlatarak, taksit ödemeyi 3 ayda birden 6 ayda bire isteğe bağlı olarak çıkardıklarını dile getiren Bolat, "Bütün bu kolaylıklar esnafımızın daha iyi hizmet yapması ve mali şartlarının iyiyle çıkması için yaptığımız desteklerdir. Bizim dönemimizde esnafımız 23 yılda tam 4 buçuk milyon kezden fazla bu hükümetimizin finans desteklerinden istifa ettiler ve bu rakam toplam718 milyar liraya çıkmıştı. 718 milyar lira bugün için 20 milyar dolar demektir. Ama verildiği yıllar itibariyle baktığımızda o zamanki ortalama kurlara çok daha yüksek" diye konuştu.

"Esnaf ve Sanatkarlar kanunumuzda yapılacak değişiklikler 6. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'nda kamuoyuyla paylaşılacak"

Bolat, Bakanlık olarak 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda değişiklik çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, İnşallah 2025-2029 Esnaf ve Sanatkar Strateji Belgesiyle kanunumuzda yapılacak değişiklikler 6. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'nda kamuoyuyla paylaşılacak. Hükümetimizin ve bakanlığımızın esnafımız, sanatkarlarımızı geliştirme yolunda yaptığı çalışmalarla ilgili burada durmak istiyorum" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ahilik geleneğine verdiği değerin altını çizdi. Palandöken, ahilik ile ilgili yapılan programlarla gençlerin bu kültürü üstleneceği ve gelecek nesillere taşıyacağını da arzu ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasıyla devam eden programda, ticari ilişkilerde dürüstlük ve güvenilirlik, meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet gibi tutumların yanı sıra tüketici güveni ve memnuniyetini gözetme, piyasa fiyatlarına kıyasla uygun maliyetlerle hizmet verme yönünde çaba gösteren esnaf ve sanatkarlara 'Ahi Esnaf Beratı' takdim edildi. - ANKARA