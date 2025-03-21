Bakan Bayraktar: "Türkiye'nin enerjide bağımsız olabilmesi için doğalgazını, petrolünü üretmesi için gece gündüz bir gayretin içindeyiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'nin enerjide bağımsız olabilmesi için, enerjide kendi kendine yeter bir ülke olması için, kendi doğalgazı, petrolünü üretmesi için gece gündüz bir gayretin içindeyiz" dedi.

Bakan Bayraktar, biz dizi programa katılmak için Yalova'ya geldi. İlk olarak Yalova Valiliği'ni ziyaret eden Bayraktar, valilik anı defterini imzaladı. Burada Vali Hülya Kaya, Bayraktar'a hediye takdim etti. Bakan Bayraktar ardından Abdülhamithan Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen iftar yemeğine katıldı. Bayraktar, burada vatandaşlara yemek dağıttı. İftar sonrasında bir konuşma yapan Bayraktar, büyük ve güçlü Türkiye yolunda büyük bir kararlılık, azim ve gayretle çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin enerjide bağımsız olabilmesi için, enerjide kendi kendine yeter bir ülke olması için, kendi doğalgazı, petrolünü üretmesi için gece gündüz bir gayretin içindeyiz. Çünkü şuna inanıyoruz, Türkiye eğer enerjide bağımsız olursa, eğer enerjide kendi kendine yeter bir ülke olursa çok daha güçlü bir ülke olacak. Çok daha güçlü bir ekonomisi olacak. O zaman dar gelirli, sabit gelirli, emekli vatandaşlarımız çok daha iyi şartlarda inşallah yaşayacak. Onun için bu konu bizim için beka meselesi. Çok hayati bir konudur" diye konuştu.

Bayraktar, özellikle son 10 yılda işte Türkiye'nin kendi sondaj gemileriyle çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Dünyanın en modern sondaj gemileriyle Türkiye denizlerinde, hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de doğalgaz arıyor. Bir dönem terör nedeniyle gidilemeyen, girilemez denilen Gabar'da, adı hep oraların biliyorsunuz terörle anılırdı. Belki onlarca, yüzlerce şehit verdik Yalova'dan, Türkiye'nin bütün illerinden, terörle mücadele için. Ne zaman terörden o bölgeyi arındırdık şimdi Gabar'dan biz günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. İnşallah bu artarak devam edecek ve o sayede biz de bu vatan içim toprağa düşen aziz şehitlerimiz için, canlarını bu ülke için feda eden aziz şehitlerimizin ruhları bir nebze şad olacak. Türkiye çok güçlü ve kararlı adımlarla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli bir hedefe doğru yürüyor. Bu hedef Türkiye'nin enerjide, savunma sanayinde ortaya koyduğu tarihi adımlarla, yazdığı başarı hikayeleriyle bizi ülke olarak çok daha büyük bir yere götürecek. Biz buna yürekten inanıyoruz."

Bakan Bayraktar ardından AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları buluşmasına katıldı. Program basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - YALOVA