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Bakan Bayraktar: "Elektrik dağıtım şirketlerimiz 2025 yılı içerisinde 13 milyar dolar yatırım yapacak"

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dağıtım şirketlerimizin, 4'üncü uygulama dönemi olarak ifade ettiğimiz 2021-2025 döneminde yaklaşık 70 milyar liralık onaylı bir yatırım planı bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dağıtım şirketlerimizin, 4'üncü uygulama dönemi olarak ifade ettiğimiz 2021-2025 döneminde yaklaşık 70 milyar liralık onaylı bir yatırım planı bulunuyor. Bu uygulama döneminin ilk 4 yıldaki toplam yatırımın 55 milyar lira olarak gerçekleştiğini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz 2025 yılı için ise 13 milyar liralık bir yatırım planlaması öngörülüyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15'incisi gerçekleşen 'Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, 22 yılı aşan iktidarlarımız döneminde enerji sektöründe birçok yapısal reformu hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektör eliyle yürütülmesine yönelik 2008-2013 yılları arasında işletme hakkı devir sözleşmeleri ile büyük bir özelleştirme sürecini hayata geçirdik. Dağıtım şirketlerimizin, 4'üncü uygulama dönemi olarak ifade ettiğimiz 2021-2025 döneminde yaklaşık 70 milyar liralık onaylı bir yatırım planı bulunuyor. Bu uygulama döneminin ilk 4 yıldaki toplam yatırımın 55 milyar lira olarak gerçekleştiğini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz 2025 yılı için ise 13 milyar liralık bir yatırım planlaması öngörülüyor. Bu süreçte dağıtım ağı uzunluğu ve trafo sayısında önemli artışlar olduğunu da görüyoruz. Özellikle kayıp-kaçak oranlarını daha da aşağıya çekecek yatırımları bir plan dahilinde devreye almamız gerekiyor" dedi.

"2009 yılından bugüne kadar dağıtım sektöründe özel sektör eliyle toplam 20 milyar dolar yatırım yaptık"

22 yılı aşan iktidarlarımız döneminde Enerji sektöründe birçok yapısal reformu hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektör eliyle yürütülmesine yönelik 2008-2013 yılları arasında işletme hakkı devir sözleşmeleri ile büyük bir özelleştirme sürecini hayata geçirdik. 2009 yılından bugüne kadar dağıtım sektöründe özel sektör eliyle toplam 20 milyar dolar yatırım yaptık. Abone sayımız 32.2 milyondan 50.3 milyona çıkarken, abone başına yatırım miktarı 13 dolardan 34 dolara çıktı. 947 bin kilometre olan dağıtım hatlarımız yine bu süre içerisinde 1.4 milyon kilometreye çıktı. Türkiye genelinde yüzde 20'leri bulan teknik ve ticari kayıp oranı yüzde 9.4'e indi. En büyük teknik ve ticari kaybın yaşandığı dağıtım bölgelerimizden birinde 2009 da yüzde 73 olan oran bugün yüzde 43'e, diğer bölgemizde ise yüzde 56'dan yüzde 32'ye geriledi" şeklinde konuştu.

"Dağıtım şirketlerimiz 2025 yılı için ise 13 milyar liralık bir yatırım planlaması öngörülüyor"

Bakan Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: "Dağıtım şirketlerimizin, 4'üncü uygulama dönemi olarak ifade ettiğimiz 2021-2025 döneminde yaklaşık 70 milyar liralık onaylı bir yatırım planı bulunuyor. Bu uygulama döneminin ilk 4 yıldaki toplam yatırımın 55 milyar lira olarak gerçekleştiğini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz 2025 yılı için ise 13 milyar liralık bir yatırım planlaması öngörülüyor. Bu süreçte dağıtım ağı uzunluğu ve trafo sayısında önemli artışlar olduğunu da görüyoruz. Özellikle kayıp-kaçak oranlarını daha da aşağıya çekecek yatırımları bir plan dahilinde devreye almamız gerekiyor. Dağıtım şirketleri tarafından vatandaşlarımıza sunulan hizmetin iyileştirmesine yönelik olarak mevzuatta bazı düzenlemeler yaptık. Belirlenen eşik değerlerden daha kötü hizmet sunulan vatandaşlarımıza tazminat ödenmesi yükümlülüğü getirdik. Şirketin faaliyet gösterdiği bölgedeki performansına bağlı ödül ve ceza mekanizmasını hayata geçirdik. Tedarik sürekliliği ve teknik kalite yükümlülüklerin takibine olanak sağlayan akıllı sayaçların kullanımına yönelik değişikliklere gittik."

Kalite Faktörü uygulamasından da bahseden Bakan Bayraktar, "Kalite Faktörü uygulaması ile 2021 yılına ilişkin yapılan değerlendirmeler neticesinde 2 şirkete 53 milyon 559 bin 435 lira ilave gelir, 19 şirkete toplam 280 milyon 433 bin 996 lira tutarında ceza uygulandı. Yaşanan kesintiler nedeni ile dağıtım şirketlerinin vatandaşlarımıza karşı 2021 yılında yaklaşık 264 milyon, 2022 yılında 370 milyon ve 2023 yılında da 217 milyon liralık tazminat yükümlülüğü oluştu" dedi.

"Yenilebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci sıradayız"

Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklerinin olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "2024 yılında elektrik enerjisi üretiminde yerlilik oranını en üst seviyeye taşıyarak yüzde 70'e çıkarttık. Yine 2024 yılında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi yüzde 60'lara yükselttik. Son 20 yılda 3'e katlayan elektrik talebini karşılamak amacıyla kurulu gücümüzü 115 bin megavatın üzerine çıkardık. Geldiğimiz noktada ülkemizdeki kesintili kaynaklar olan rüzgar ve güneş üretim santrallerinin kapasitesi 32 bin megavatı geçmiş durumda. Evlerimizde kullandığımız elektriğin tamamını rüzgar ve güneş enerjisinden karşılayabilir hale geldik. Yenilenebilir enerji, artık sistemimizin istisnai bir kaynağı değil temel taşlarından biri oldu. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünya ilk 11'ine girdik, Avrupa'da 5'inci sıradayız. Avrupa'da elektrik talebi en büyük 3'üncü ülkeyiz" diye konuştu.

"Önümüzdeki 11 yılda rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 4 katına çıkararak 120 bin megavata yükseltmeyi hedefliyoruz"

Yenilebilir enerji alanında hedeflere değinen Bakan Bayraktar, "Elektrikli araçlar, dijitalleşme ve yapay zekanın da etkisiyle 2035 yılında en az 510 milyar kilovatsaatlik bir elektrik talebimizin olacağını öngörüyoruz. Bu yüksek talebini karşılamak için yenilenebilir enerjinin her alanında çok iddialı hedeflerimiz var. Önümüzdeki 11 yılda rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 4 katına çıkararak 120 bin megavata yükseltmeyi hedefliyoruz. Tabii ki üretimdeki bu artışı, sağlıklı yönetebilmemiz güçlü iletim ve dağıtım altyapısına sahip olmamızı zaruri kılıyor. Bu doğrultuda ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye kuşatacak bir yeşil enerji koridoru oluşturmamız ve böylece elektrik şebekemizi çok daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. 2 bin 500 megavat olan elektrik ithalat ve ihracat kapasitemizi 2035 yılına kadar 3 katına çıkararak 7 bin 500 megavatlık bir kapasiteyle bölgemizde elektrik ticaretinde de merkez ülke haline gelmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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