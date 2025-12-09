Haberler

Bakan Bayraktar'dan YEKA-RES yarışmalarına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji projeleri hakkında önemli bilgiler vererek, 1.1 milyar dolarlık yatırımların 1,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını açıkladı. Ayrıca, rüzgar ve güneş enerjisine yönelik mevcut projelerle doğal gaz tasarrufunun artırılacağı bilgisi verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yaklaşık 1,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı bugün kapasite tahsis edilen projelerden karşılanacak. Projelerin toplam büyüklüğü, 1,1 milyar dolar" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen 15. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin sondaj ve sismik araştırma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin dünya genelinde en büyük dördüncü deniz sondaj ve sismik araştırma filosuna sahip konuma geldiğini bildirdi.

Bayraktar, Karadeniz'de yürütülen hidrokarbon arama ve üretim çalışmalarına değinerek, sahada birinci fazın tamamlandığını belirtti. Arama-üretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında kendi kaynaklarını devreye alma hedefinde kararlılıkla yol aldığını vurguladı.

Bakan Bayraktar, zirve programının ardından Rüzgar Enerji Santrallerine (RES) tahsis edilen 6 Yenilenebilir Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, bugün düzenlenen YEKA RES-2025 yarışmalarıyla birlikte hayata geçirilecek olan projelerin büyüklüğünün 1,1 milyar dolar olduğunu ifade etti. YEKA RES-2025 yarışmalarından devletin 208 milyon euroluk bir katkı payı alacağını belirten Bakan Bayraktar, "Sadece 2025 yılı içerisinde yaptığımız yarışmalara baktığımızda, devlete yaklaşık 530 milyon euroluk bir katkı payı almış oluyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş kurulu gücünü 120 bin megavata çıkarma hedefi bulunduğunu hatırlattı.

"Bugüne kadar aldığımız en yüksek fiyat teklifini aldık"

İki hafta önce Güneş Enerjisi Santrallerine yönelik 650 megavatlık kapasite tahsis ettiklerini belirten Bayraktar, bugün de rüzgar enerjisi santrallerine yönelik 6 sahada 1.150 megavatlık yarışmaları tamamladıklarını ifade etti. Yarışmalardaki rekabet düzeyinin yüksek olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Bugüne kadar aldığımız fiyat tekliflerinin en üstüne ulaşmış olduk" dedi.

"Devletimize 208 milyon euroluk katkı payı gelecek"

YEKA RES-2025'in megavat başına 180 bin euroluk bir ortalama katkı bedeliyle sonuçlandığını ifade eden Bayraktar, "Bugün yaptığımız rüzgar ihalesinden devletimize 208 milyon euroluk bir katkı payı gelecek" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, "Sadece 2025 yılı içerisinde yaptığımız yarışmalara baktığımızda, 20 yıl boyunca düşük fiyatlı bir enerji ve aynı zamanda devlete yaklaşık 530 milyon euroluk bir katkı payı almış oluyoruz" dedi.

"Yılda 1 milyar metreküp gaz tasarrufu olacak"

Yapılacak olan yatırımlarla yılda yaklaşık 1 milyar metreküplük doğal gazdan tasarruf edeceklerini anlatan Bayraktar, "Çünkü bu elektriği, biz ancak 1 milyar metreküp doğal gaz kullanarak elektriğe dönüştürebilirdik. Doğal gaz tasarrufu anlamında 25 yıl boyunca da yaklaşık 8,5 milyar dolarlık bir katkı bize yapmış olacak" ifadelerini kullandı.

"1,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı projelerden karşılanacak"

Bakan Bayraktar, "Yaklaşık 1,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı bugün kapasite tahsis edilen projelerden karşılanacak. Projelerin toplam büyüklüğü, 1,1 milyar dolar" bilgisini paylaştı.

2026'da yeni kapasite tahsisleri

Yapılan yarışmaların hayırlı olmasını dileyen Bayraktar, 2026 ve sonrasında da yeni bir kapasite tahsis sürecine gireceklerini kaydetti.

YEKA-RES Yarışmaları

Balıkesir, Aydın-Denizli, Kütahya ve Sivas'ta bulunan toplam 1.150 kapasiteli 6 adet bağlantı kapasitesi, yatırımcılara tahsis edildi. Yarışmalar canlı olarak sosyal medya üzerinden de yayınlandı.

20 yılı kapsıyor

Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3,50 euro/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
