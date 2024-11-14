Bafra'da Çeltik Hasadı Tamamlandı, TMO Alımları Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından üreticilerden çeltik alımı sürdürülüyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda bu yıl 151 bin dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Çeltiğin ekiminin mayıs ayının 20'lerinden başlayıp haziran ayının 15'lerine kadar yapıldığını belirten Tosuner, "Eylül ayının 25'inde ilk hasadımızı yaptık. Çeltik hasadı Bafra Ovası'nda tamamen bitmiş durumda." dedi.

TMO'nun ekim ayının ilk haftasında alıma başladığına işaret eden Tosuner, "Bafra Ovası'nda 2 bin 585 çeltik üreticisi var. Alımlar devam ediyor. Çeltik alımları aralık sonuna kadar devam edecek. Alaçam, Bafra, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinde bu sezon 30 bin ton alım yapıldığı bizlere bildirildi." ifadelerini kullandı.

Tosuner, TMO'nun bugünlerde bin tonun üzerinde alım yaptığına dikkati çekerek, "Toplam 50 bin tonun üzerine alım yapılmasını bekliyoruz. Çiftçiler rutubet ile randıma dikkat etsin. Rutubet oranı 15'ten yukarı olmasın, 50 randımanın altında da devlet alım yapmıyor." diye konuştu.

Karpuzlu Mahallesi'nde çeltik üreticiliği yapan Ali Gün ise hasadı ekim ayında tamamladığını dile getirerek, "Ürünümü TMO'ya teslim etmeye getirdim. Ofis, Allah razı olsun bizlerin yüzünü kara çıkarmadı, malımızı aldı, verdikleri fiyatlardan memnunuz. Kilosunu 24,5 liraya verdim." dedi.