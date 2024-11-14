Üye Girişi
Haberler

Bafra'da Çeltik Hasadı Tamamlandı, TMO Alımları Devam Ediyor

Bafra'da Çeltik Hasadı Tamamlandı, TMO Alımları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi, çeltik alımına devam ediyor. Bu yıl Bafra Ovası'nda 151 bin dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştirilirken, hasadın tamamlandığı bildirildi. TMO, alımlarını aralık sonuna kadar sürdürecek ve toplam alım miktarının 50 bin tonu geçmesi bekleniyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından üreticilerden çeltik alımı sürdürülüyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda bu yıl 151 bin dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Çeltiğin ekiminin mayıs ayının 20'lerinden başlayıp haziran ayının 15'lerine kadar yapıldığını belirten Tosuner, "Eylül ayının 25'inde ilk hasadımızı yaptık. Çeltik hasadı Bafra Ovası'nda tamamen bitmiş durumda." dedi.

TMO'nun ekim ayının ilk haftasında alıma başladığına işaret eden Tosuner, "Bafra Ovası'nda 2 bin 585 çeltik üreticisi var. Alımlar devam ediyor. Çeltik alımları aralık sonuna kadar devam edecek. Alaçam, Bafra, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinde bu sezon 30 bin ton alım yapıldığı bizlere bildirildi." ifadelerini kullandı.

Tosuner, TMO'nun bugünlerde bin tonun üzerinde alım yaptığına dikkati çekerek, "Toplam 50 bin tonun üzerine alım yapılmasını bekliyoruz. Çiftçiler rutubet ile randıma dikkat etsin. Rutubet oranı 15'ten yukarı olmasın, 50 randımanın altında da devlet alım yapmıyor." diye konuştu.

Karpuzlu Mahallesi'nde çeltik üreticiliği yapan Ali Gün ise hasadı ekim ayında tamamladığını dile getirerek, "Ürünümü TMO'ya teslim etmeye getirdim. Ofis, Allah razı olsun bizlerin yüzünü kara çıkarmadı, malımızı aldı, verdikleri fiyatlardan memnunuz. Kilosunu 24,5 liraya verdim." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi

Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli zirvesi sona erdi

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Kırklareli'nde baltalı vahşet! Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu

Eve giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uluslar Ligi canlı izle! 14 Kasım Perşembe Uluslar Ligi maçları EXXEN – Spor Smart HD izle! TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Spor Smart CANLI izle! (ULUSLAR LİGİ) Spor Smart full hd donmadan ve kesintisiz izle! 14 Kasım Perşembe D Smart Go Spor Smart canlı yayın! EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 14 Kasım EXXEN spor canlı izle Ermenistan Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Ermenistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.