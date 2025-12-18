Haberler

Azerbaycan, Ermenistan'a petrol ürünü sevkiyatına başladı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), yerli üretim petrol ürünlerinin ilk sevkiyatını Ermenistan'a gerçekleştirdi. 1220 ton 95 oktan benzin, Gürcistan üzerinden yola çıkarıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu ticaretin barış ortamında mümkün olduğunu belirtti.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Ermenistan'a petrol ürünü sevkiyatına başladı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberine göre, ilk kez yerli üretim petrol ürününün Ermenistan'a sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

22 vagona yüklenen toplam 1220 ton 95 oktan benzin, Azerbaycan Demiryollarına ait yük treniyle Gürcistan üzerinden Ermenistan'a ulaştırılacak.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, sevkiyatı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu ticaret, özel şirketler arasında gerçekleştiriliyor. Ancak Ermenistan ile Azerbaycan arasında tesis edilen barış, bunun için gerekli siyasi zemini oluşturdu." ifadelerini kullandı.

500

