Aylık yüzde 3 artan ikinci el oto satışları eylülde yıllık yüzde 6 geriledi

Quick Finans'ın SmartIQ iş birliğiyle yayınladığı 2. El Oto Raporu'nun eylül ayına ait verilerinin yer aldığı güncel sayısında sektöre dair en yeni trendler paylaşıldı. Açıklanan verilere göre sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları 83 bin 469 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Quick Finans'ın SmartIQ iş birliğiyle yayınladığı 2. El Oto Raporu'nun eylül ayına ait veriler paylaşıldı. Bu kapsamda sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları, eylül ayında geçen yıl eylül ayına göre yüzde 24,3 oranında daralarak 83 bin 469 adet olarak gerçekleşirken, geçen aya göre ise yüzde 3 oranında artış gösterdi. Bu rakamın ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında daralarak 803 bin 465 adet olarak gerçekleştiği ifade edildi. 15 yaş ve 350 bin kilometre sınırına kadar olan 2. el oto satışları; eylül ayında geçen aya göre yüzde 3 oranında artış gösterdi, geçen yılın eylül ayına göre ise yüzde 6 oranında geriledi. Ocak-eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 oranında daraldı.

Eylül ayında otomotiv pazarında toparlanma görüldü

Açıklanan verilere göre eylül ayında otomotiv pazarında aylık bazda sınırlı bir toparlanma görülürken, yıllık bazda daralma devam ettiği açıklandı. Sıfır kilometre araç satışlarındaki belirgin yıllık gerilemenin, 2. el pazarında daha sınırlı kalması; tüketicilerin alım gücünde yaşanan düşüş, kredi tutarlarındaki kısıtlayıcı regülasyonlar ve alternatif yatırım araçlarındaki refah etkisinin terse dönmesi nedenleriyle düşük bütçeli mobilite ihtiyacının yükselmesi olarak değerlendirildiği vurgulandı. Her iki pazarda da aylık satışların yüzde 3 artış göstermesi ise yaz döneminin ardından talebin yeniden hareketlendiğine işaret ettiği aktarıldı. İçerisinde bulunan ekonomik konjoktür ve piyasalardaki likidite şartları mevcut trendin, mevsimsel etkiler dahilinde bir süre daha devam edeceğin altı çizilirken, diğer tarafta otomotiv piyasasında en yoğun satışların yaşandığı yılın son çeyreğine girilmiş olması nedeniyle özellikle fiyat avantajı, agresif kampanyalı finansman ve erişilebilir ödeme şartları sunan marka ve modellerin pazar payı kazanma gayretlerinin satışların yükselmesinde daha etkili olacağı değerlendirildi.

İkinci el otomobil pazarında eylül ayında satışlar yüzde 3 arttı

İkinci el otomobil pazarında ağustos ayında yatay seyreden satışlar, eylül ayında yeniden yükselişe geçti. Ağustos ayında 340 bin 829 adet olarak gerçekleşen satışlar, eylül ayında yaklaşık yüzde 3 artışla 351 bin 311 adede ulaştı. Böylece satış hacmi, haziran-eylül döneminde en yüksek seviyesine çıktı. Yıllık bazda ise satışlar, 2025 eylülde 373 bin 728 adede kıyasla yaklaşık yüzde 6 azaldı. Ağustos ayında yüzde 5 seviyesinde olan yıllık daralma, eylül ayında yüzde 6'ya yükseldi. Aylık bazdaki toparlanmaya rağmen satışların geçen yılın aynı döneminin altında kalması, pazardaki hareketlenmenin yıllık farkı kapatmak için henüz yeterli olmadığı belirtildi.

İkinci el otomobil pazarında stokta kalma süresi eylülde 51 güne yükseldi

Eylül ayında, ikinci el otomobil pazarındaki yavaşlamaya bağlı olarak stokta kalma sürelerinin de ağustos ayına göre uzadığı açıklandı. Pazar ortalaması 49 günden 51 güne yükselirken, binek otomobillerde stokta kalma süresi 2 gün artarak 51 güne ulaştığı belirtildi. Ticari araçlarda ise bu süre 46 günden 47 güne çıktı. Böylece ticari araçlar, binek otomobillere kıyasla daha kısa sürede alıcı bulmaya devam etti. Aynı dönemde ikinci el otomobil satışlarının aylık bazda yaklaşık yüzde 3 artmasına rağmen stokta kalma sürelerinin uzaması, yaz sezonunun sona ermesi nedeniyle kiralama sektöründen piyasaya arz edilen araç sayısındaki hızlı artış ile kişilerin gelirlerindeki bozulmaya bağlı olarak araçlarını satışa sunmaları nedenleriyle oluşan stok fazlasından kaynaklandığı değerlendirildi. İkinci el hafif ticari araç pazarında ağustos 2026'da 45 bin 923 adet olan satışlar, eylül 2026'da 46 bin 362 adede yükseldi. Böylece satışlar, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 1 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise satışlarda düşüş yaşandı. Eylül 2025'te 61 bin 171 adet olan satışlar, eylül 2026'da 14 bin 809 adet azalarak yaklaşık yüzde 24 geriledi.

İkinci el elektrikli araç satışları eylülde yılın yeni zirvesine ulaştı

İkinci el elektrikli araç pazarında satışlar, eylül ayında 9 bin 556 adede ulaşarak yılın en yüksek seviyesini gördüğü açıklandı. Ağustos ayında 8 bin 439 adet olan satışlar, aylık bazda yaklaşık yüzde 13 arttı. Ocak ayındaki 5 bin 277 adetlik satışla karşılaştırıldığında ise artış yüzde 81'e ulaştı. Böylece yılbaşından bu yana ikinci el elektrikli araç satışlarında belirgin bir büyüme kaydedildi. 3 ay üst üste gerçekleşen artış, tüketicilerin ikinci el elektrikli araçlara yönelik ilgisinin güçlendiğini işaret etti. Yılın başında 5 bin adet seviyesinde olan aylık satışların eylülde 10 bin adet seviyesine yaklaşması, elektrikli araçların ikinci el pazarında giderek daha fazla tercih edildiğini gösterdi. Bu tercihte; akaryakıt maliyetleri, vergi avantajlarına bağlı düşük bütçeli araç fiyatları ile krediye erişimdeki nispi kolaylıkların etkili olduğu ifade edildi.

15 yaş üstü araçlarda eylülde satışlar artarken fiyatlar sabit kaldı

15 yaş üstü araç pazarında satışlar ise eylül ayında yeniden yükselişe geçti. Ağustos ayında 127 bin 74 adet olan satışlar, eylülde yaklaşık yüzde 4,5 artarak 132 bin 824 adede ulaştı. Ortalama fiyat ise 414 bin 412 TL'den 414 bin 477 TL'ye çıkarak neredeyse değişmediği belirtildi. Böylece satış hacmindeki artışa rağmen fiyatlar yatay seyrini korudu. Ortalama stokta kalma süresi, ağustos ayındaki 52 günlük seviyesini eylül ayında da sürdürdü. Satış adetleri yükselirken stok süresinin değişmemesi, bu yaş grubunda işlem hacminin arttığını ancak araçların alıcı bulma hızında belirgin bir değişim yaşanmadığını gösterdi. Eylül ayı verilerinin, 15 yaş üstü araç pazarında fiyat ve satış sürelerinin istikrarlı kaldığı bir hareketlenmeye işaret ettiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı