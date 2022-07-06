Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 72,24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 46,37 55,00 Kuru incir 72,24 72,24 Sıra buğday 6,75 7,00 St1 mahlıç 52,00 59,50

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