Aydın'da Taze İncir Hasadı Devam Ediyor

Türkiye'de incir üretimi ile ilk sırada yer alan Aydın'da taze incir hasadı devam ediyor. Hasadı yapılan ürünler tüccarlar tarafından tarladan toptan 22-23 TL'ye alınırken, pazarda 50 ile 70 TL arasında tezgahlarda satışı yapılıyor. Ayrıca incirler Dubai ve Katar gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Aydın'da taze incir hasadı devam ediyor

Taze incir pazarda 50 ile 70 TL arası satılıyor

AYDIN Türkiye'de incir üretimi ile ilk sırada yer alan Aydın'da taze incir hasadı devam ediyor. Hasadı yapılan ürünler tüccarlar tarafından tarladan toptan 22-23 TL'ye alınırken, pazarda 50 ile 70 TL arasında tezgahlarda satışı yapılıyor. Ayrıca incirler yurt dışında Dubai ve Katar gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Aydın'da erkenci taze incir üretimi, toptan ticareti ve ihracatının yapıldığı önemli noktalardan birisi olan Buharkent'te hasat sezonu oldukça hareketlendi. Yaklaşık 5 hafta önce İncir bahçelerinde başlayan hasat ile birlikte ilçenin dışarıya açılan kapısı olan toptancı halinde de hareketlilik artarak devam ediyor.

"Güzel bir sezon bekliyoruz"

Mevsim şartlarının uygun olmaması nedeniyle sezonun geç başladığını ancak hızlı bir şekilde sevkiyatların sürdüğünü ifade eden Buharkent Toptancı Hali esnaflarından İbrahim Sancak; "Sezonumuz başlayalı yaklaşık 25 gün oldu. Rekoltemiz de iyi ve güzel bir sezon geçireceğiz inşallah. Ürünlerimiz piyasaya girdiğinde daha da iyi olacak ve daha da kaliteli geçecek inşallah. Ürünlerimizi en iyi şekilde Türkiye'ye ve ihracata sunacağız. Dağlarından yağ, ovasından bal akan Buharkent'imizde yetişen incirlerimizden herkesin yemesini sağlayacağız. Taze incirin dünya genelinde ilk olarak Buharkent'ten turfanda şekilde piyasaya girmesi bizim için çok iyi. Şu an iç piyasa ile birlikte uçak kargo ile Dubai ve Katar'a sevkiyatımız var. Ürünümüz bollaştığında tüm ülkelere ihracatımız başlamış olacak. Üreticimiz de bu işten çok memnun kalacak. 30 TL'den başlayan toptan alışlarımız şu an 22-23 TL bandında seyrediyor. Bizden de toptancıya yaklaşık 2 TL fark ile teslim ediliyor. Nihai tüketiciye de duyduğumuz kadarıyla 50-70 TL bandında satılıyormuş. Ürünümüz en güzel ve en taze şekliyle de pazara giderek tüketicimizle buluşturuyoruz. Bu sene 50-60 bin ton rekolte bekliyoruz. Özellikle de dünyada eşi benzeri olmayan Sarı Lop İncirimiz, erkenciliği, kalitesi, araması, lezzeti ve güzelliği ile en çok tercih edilen, insanların incirle buluşmasını sağlayan taze incirimiz oluyor" dedi.

"İlçemizin en değerli ürünüdür"

Taze incirin hasadının hem erkenci olarak yapıldığı hem de toptan ihracatının yapıldığı tek yerin Buharkent olduğunun altını çizen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol: "Sadece erkenci değil ayrıca toptan ihracatının yapıldığı tek yer taze incirin başkenti Buharkent'tir. Aydın'daki diğer ilçelere göre biz incir hasadına bir hafta 15 gün daha erken başlarız. Bizim açımızdan ilçemizin en değerli ürünü aslında taze incirdir. Buharkent ekonomisini ayakta tutan en önemli unsur incirdir. Çünkü rekoltemiz gerçekten yüksek, kalitesi zaten benzersiz. Sezonda ortalama 25-30 bin ton taze incir üretimi gerçekleşen, taze incir ve pazarlama konusunda Türkiye'de net olarak tek nokta Buharkent'tir. Aydın'da diğer yerlere gittiğiniz zaman kuru incir üretimi yaparlar. Taze incirin toptan ticareti yapılmaz. Burada geçmişten gelen bir gelenek var. İlk olması da tabi ki de avantaj. Bursa Siyahı denilen incir türümüz de son dönemde Aydın'ın tamamında hızla yaygınlaşıyor. Buharkent'te de aynı şekilde Bursa Siyahında da erkenciyiz. Buharkent; hem kuru incir hem siyah incir hem de Sarılop İncirde Aydın'daki diğer bölgelere göre en erkenci üretim yapan bölgedir. İğlekleme döneminde yaşanan olumsuz havalar nedeniyle bu sene 15 gün civarında bir gecikme yaşandı. Hasat ilk başladığında kilosu 80 liralara ulaşan incirimizin şu an kilosu halde 25-30 TL bandında seyrediyor. Ama beklenti yüksek. Çiftçilerimizde yüksek olmasını bekliyor. Eğer Türkiye'de taze incirin ihracatının yapıldığı tek yer Buharkent. Böylesine kaliteli, ekonomik boyutu yüksek, erkenci bir incirimiz, ürünümüz, değerimiz varken tabi bunu en iyi şekilde pazarlamak ve tanıtmak gerekiyor" dedi.