Aydın'da sezonun ilk kestaneleri 16 üreticiden kilogramı 600 TL'den alındı

Türkiye'nin kestane üretiminde söz sahibi olan Aydın'da, 2026 sezonunun ilk kestaneleri düzenlenen törenle kilogramı sembolik olarak 600 TL'den satın alındı. Aydın Ticaret Borsası tarafından 16 üreticiden toplam 160 kilogram kestane alınırken, kentte üretilen kestanenin yaklaşık yüzde 60'ının ihraç edildiği belirtildi.

Aydın'ın Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli tarım ürünlerinden kestanede yeni sezon başladı. Aydın Ticaret Borsası binasında düzenlenen törende, sezonun ilk ürününü teslim eden üreticilerin kestaneleri sembolik fiyat üzerinden satın alındı. Köşk'ten 11, Eğrikavak'tan 3 ve Umurlu'dan 2 üreticinin katıldığı alımda, toplam 160 kilogram kestane kilogramı 600 TL'den alındı.

Aydın, kestane üretiminde Türkiye lideri

Törende konuşan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kestanenin kent için önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu belirterek, "İlk kestane alım töreni için bir aradayız. Kestane ilimiz için çok önemli ürünlerden bir tanesi. Türkiye'de söz sahibi olduğumuz, iddialı olduğumuz ürünlerden bir tanesi. Ülkemizin yıllık yaklaşık 83 bin tonluk üretiminin 25 bin 500 tonu, yani yüzde 31'i ilimizde üretiliyor arkadaşlar. 880 bin toplam ağaç varlığımızla bu konuda Türkiye lideriyiz, ülke lideriyiz. 5 bin 700 tane ÇKS kayıtlı üreticimiz kestane ile iştigal ederek hayatını kazanıyor, çoluğunun çocuğunun rızkını çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde de hasadı başladı malum" dedi.

Bu yılki hasat döneminin bereketli geçmesini dileyen Varol, üreticilerin beklentilerini karşılayacak bir sezon temennisinde bulundu. Üreticiler ve borsa yönetimiyle yaptığı görüşmelerde verimli bir hasat dönemi ve iyi bir rekolte beklentisi olduğunu gördüklerini kaydeden Varol, "Ben öncelikle bu yılki hasadın bereketli olmasını, çiftçilerimizin beklentilerini en üst düzeyde yerine getirmesini niyaz ediyorum, diliyorum. Çiftçilerimizle veya burada borsadaki yönetimdeki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda iyi bir hasat dönemi, verimli bir hasat dönemi, iyi bir rekolte beklendiği, bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben kazasız belasız, sıkıntısız bir şekilde hasat döneminin tamamlanmasını ve çiftçilerimizin, üreticilerimizin uzun süre emek verdikleri, gayret ortaya koydukları bu faaliyet alanında arzu ettikleri kazancı elde etmelerini diliyorum tekrar. ve bu yılın ilk alım fiyatını da 600 lira olarak burada gerçekleştiriyorum. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah" diye konuştu.

Üretimin yüzde 60'ı ihraç ediliyor

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise kestanenin kent ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, ürünün AB coğrafi işaret tescili alan ikinci Aydın ürünü olduğunu söyledi. Çondur, "Kestane ilimiz ekonomisinin önemli tarım ürünlerinden bir tanesi. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaretle aldığımız incirden sonraki ikinci üründü. Avrupa kestanesi olarak adlandırılan Türk kestanesinin aslında orijini bu bölgede, şu anda özellikle meyve boyuyla, ince kabuklu ve kolay ayrılması, kabuktan kolay ayrılan meyve yapısıyla yer kestaneleri kendi ayırt edici özelliğine sahip olan kestanesi. Türkiye'de kestane üretimi olarak birinci sıradayız, en çok ağaç varlığı da bizde" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Türkiye genelinde 82 bin 758 ton kestane üretildiğini, bunun yaklaşık 26 bin tonunun Aydın'dan karşılandığını belirten Çondur, geçen yıl ortalama üretici alış fiyatının 171,8 lira olarak gerçekleştiğini söyledi. Diğer tarım ürünlerinde yaşanan fiyat düşüşlerinin kestanede şu an için görülmediğine dikkati çeken Çondur, ilk dökümlerde elde edilen döküntü kestanelerin yaklaşık 180 lira seviyesinden satılmaya devam ettiğini ifade etti.

Kestanenin önemli bir ihracat ürünü olduğunu vurgulayan Çondur, "Bu bir ihracat ürünü. Aydın'da üretilen kestanenin de yaklaşık yüzde 60'ı yurt dışına ihracata gitmekte, bunu söyleyebiliriz. Aydın'da üretilen kestane, toplam Türkiye ihracatının hemen hemen yarısını karşılıyor diyebiliriz. Bu yüzden bizim kıymetli verdiğimiz bir ürün kestane arkadaşlar. Özellikle belli bir rakımın üzerinde yetişiyor, hasadı çok zor, o yüzden üreticiyi memnun etmesini arzu ediyoruz. Fiyatların, gerçekleşen fiyatların şu ana kadar verimle ilgili bir olumsuzluk söz konusu değil" dedi.

Bu yılki sezonun üreticilere, tüccarlara ve ihracatçılara hayırlı olmasını dileyen Çondur, "11 üreticimiz Köşk'ten, 3 tanesi Eğrikavak'tan, 2 tanesi de Umurlu'dan olmak üzere toplamda 16 üreticimizden 160 kilo ürünü teslim aldık" diyerek sözlerini tamamladı.

Kestane üreticisi Ersöz Özcan, bu yıl ürünün kalibresinin ve genel görünümünün iyi olduğunu belirterek, üreticilerin hastalıklarla ilgili sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Özcan, "Bu sene inşallah böyle gider. Havamız da çok güzel. Kestane kalibresi de çok güzel. Her şey çok güzel. İnşallah çiftçimiz de tüketicimiz de memnun olur" dedi.

"Hasadın yüzde 80'i tamamlandı"

Kestane üreticisi İsmail Bacak da hasadın büyük bölümünün tamamlandığını belirterek, bu yıl yağışların ve ürün kalitesinin iyi olduğunu söyledi.

Bacak, "Hasat başladı, hemen hemen yüzde 80 hasat bitti. Yüzde 20 kaldı. Hasat iyi gidiyor, yağmurlarımız da güzel, kalite de güzel, ürün de bol bu sene. Yüzde 80'i bitti" ifadelerini kullandı.

Törene Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, borsa meclis üyeleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, kurum müdürleri, oda ve borsa başkanları ile kestane üreticileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı