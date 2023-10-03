Aydın'da çiftçiler yeni nesil araçlara geçmek istemiyor

Aydın'ın verimli topraklarında incir, zeytin ve kestane üreticileri, eski ciplerinin dayanıklılık ve tırmanma kabiliyetinin yeni nesil araçlarda bulunmadığını belirterek, muadili üretilene kadar eski cipleri kullanmak zorunda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin en verimli topraklarının bulunduğu Aydın'ın dağlarında incir, zeytin ve kestane üreticileri 60 yıllık yeşil ciplerden vazgeçemiyor. Yeni nesil araçların hem dayanıklılık hem de yokuş tırmanma kabiliyeti bakımından eski ciplerin gördüğü işi görmediğini belirten üreticiler "Muadili üretilinceye kadar eski cipleri kullanmak zorundayız" dediler.

Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'ne bağlı Uzunlar Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan 40 yaşındaki Şenol Bilgen, halen babasından miras kalan 1966 model cip ile tarımsal faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Bu durumun ekonomik nedenlerden değil tamamen yeni üretilen son model arazi araçların eski arazi aracı ciplerin yerini tutmamasından kaynaklandığını belirten Bilgen, "Allah'a şükür, arazilerimiz verimli ve ürünlerimiz para ediyor. Ancak arazilerimiz engebeli olduğu için benden 17 yaş büyük olmasına rağmen 57 yıldır ayakta olan bu ciplerle işimizi görüyoruz. Diğer araçlar hem dağ yollarında bu cipler kadar tırmanamıyor hem de dayanıklılığı zayıf olduğu için daha çabuk arıza yapıyor. Yeni nesil araçların tamir ve bakım masrafı yüksek olduğu için bizim işimize yarayan en iyi araçlar halen bu eski cipler" diye konuştu.

Türkiye'de 1952 yılından sonra piyasaya çıkan ve 1950-60 ve 1970 yılından sonra makam otosu ve arazi taşıtı olarak kullanılan cipler, 1985 yıllarından sonra Aydın dağlarında çiftçilere hizmet vermeye başladı. 2000'li yıllardan sonra yeni nesil araçların üretilmesi ile birlikte bir ara istirahate ayrılan eski cipler yeniden kıymete bindi.

Fiyatı 300 bin lira ile 750 bin lira arasında değişen yarım eski cipler Aydın çiftçisinin gözünde altın kadar kıymetli. Türkiye'deki ciplerin büyük çoğunluğu Aydın'da bulunurken ildeki eski cipler tekrar tekrar baştan aşağıya tamir edilip kullanıma sunuluyor. - AYDIN