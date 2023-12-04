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Avrupa'ya açılmak isteyen yatırımcılar dikkat! Fırsat 12 Aralık'ta ayağınıza geliyor

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İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir otelde 12 Aralık Salı günü, Belçika'da yatırım yapmak isteyenlere yol gösterecek bir etkinlik düzenlenecek. Programda bir dizi sunum yapacak olan Brüksel Barosu'na kayıtlı Av. Yasin Şimşek, yatırımcılara rehberlik edecek. Hem prosedürün hem de atılması gereken adımların anlatılacağı etkinlik, Avrupa'ya açılmak isteyen yatırımlar için fırsat kapısı olacak.

Belçika'daki yatırım fırsatlarını anlatmak için 12 Aralık Salı günü saat 13.30-17.30 aralığında İstanbul'da bir etkinlik düzenlenecek. Kartal'da bulunan Titanic Business Hotel'de gerçekleştirilecek organizasyon, Belçika'da yatırım yapmak isteyenlere yol gösterecek nitelikte. Etkinliğe Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht, Brüksel Türkiye Temsilciliği Başkanı Stefano Missir di Lusignano ve İç Yatırım Bölgesi Müdürü Mohamed Akram Hajjam da katılacak. Ayrıca Brüksel Barosu'na kayıtlı Av. Yasin Şimşek tarafından bir sunum yapılacak.

YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT KAPISI OLACAK

Av. Yasin Şimşek tarafından Belçika'da şirket kurma, oturum imkanları ve yeni ticari girişimlere ilişkin sunumların yapılacağı bu etkinlik, Avrupa pazarına açılmak isteyen yatırımcılar için adeta bir fırsat kapısı niteliğinde olacak.

Avrupa'ya açılmak isteyen yatırımcılar dikkat! Fırsat 12 Aralık'ta ayağınıza geliyor

ÜLKEYE YATIRIM YAPACAKLARA REHBERLİK EDECEK

Yeni şirketler ve temsilcilikler için noterlik süreçleri, geçici banka hesabı oluşturma, ticaret siciline tescil aşamaları, sosyal katkı gereklilikleri, hem yatırımcılar hem de yöneticiler için Belçika'da profesyonel oturum hususları gibi temel konularda sunum yapacak olan Av. Yasin Şimşek, Belçika'da iş kurma aşamalarına ilişkin bilgilerle ülkede yatırım yapmayı düşünenlere rehberlik edecek.

Program akışı şöyle:

Avrupa'ya açılmak isteyen yatırımcılar dikkat! Fırsat 12 Aralık'ta ayağınıza geliyor

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Belçika Ekonomi Güncel Haberler

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