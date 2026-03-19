Avrupa Merkez Bankası enflasyon risklerine rağmen faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Orta Doğu'daki savaş nedeniyle hızla tırmanan enerji fiyatlarına rağmen 3 temel politika faizini değiştirmeyerek piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktığı kaydedildi.

Piyasalarda, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı küresel enerji krizine rağmen Avro Bölgesi'nde enflasyonun hedefin hemen altında (yüzde 1,9) seyretmesi nedeniyle bankanın faiz oranlarını değiştirmemesi öngörülüyordu.

Banka, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül, ekim, aralık ve şubat toplantılarında faiz indirimlerine ara vermişti.

ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığının yinelendiği açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın görünümü önemli ölçüde belirsizleştirdiği, enflasyon için yukarı yönlü, ekonomik büyüme için ise aşağı yönlü riskler oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu savaşın, yükselen enerji fiyatları kanalıyla kısa vadeli enflasyon üzerinde doğrudan etkili olacağı, orta vadeli etkilerinin ise çatışmanın şiddetine ve süresine bağlı olacağı belirtildi.

ECB'nin açıklamasında, "Yönetim Konseyi'nin karar alma süreçlerinde risk ve belirsizlikleri dikkate alma yönündeki para politikası stratejisi taahhüdü doğrultusunda, banka uzmanları Orta Doğu'daki savaşın ekonomik büyüme ve enflasyonu nasıl etkileyebileceğine dair alternatif senaryolar üzerinde de değerlendirmelerde bulunmuştur. Söz konusu senaryolar, uzman projeksiyonlarıyla birlikte Avrupa Merkez Bankasının internet sitesinde yayımlanacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Bankanın açıklamasında, Yönetim Konseyinin uygun para politikası duruşunu belirlemek için "veriye dayalı" ve "toplantıdan toplantıya" yaklaşımını sürdüreceği tekrarlandı.

Açıklamada, faiz kararlarının gelen ekonomik ve mali veriler ışığında enflasyon görünümü, temel enflasyon dinamikleri ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmelere dayanacağı, bankanın önceden belirli bir faiz patikası taahhüdünde bulunmadığı vurgulandı.

Bankanın varlık alım programları (APP ve PEPP) ile ilgili olarak ise Eurosistem'in artık vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerini yeniden yatırıma yönlendirmediği, bu nedenle portföylerin ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azaldığı bilgisi paylaşıldı.

Enflasyon tahminleri yukarı, büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi

Banka, Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkate alarak 2026-2028 dönemi için enflasyon ve ekonomide büyüme tahminlerini de güncelledi.

Manşet enflasyonun 2026'da ortalama yüzde 2,6, 2027'de yüzde 2,0 ve 2028'de yüzde 2,1 olması bekleniyor. Bankanın 2026 enflasyon tahminini 0,7 puan yukarı yönlü revize etmesi dikkati çekti.

Çekirdek enflasyonun 2026'da ortalama yüzde 2,3, 2027'de yüzde 2,2 ve 2028'de yüzde 2,1 olacağı öngörülüyor.

Ekonomik büyüme beklentileri ise savaşın emtia piyasaları, reel gelirler ve güven üzerindeki küresel etkileri nedeniyle aşağı çekildi. GSYH büyümesinin 2026'da yüzde 0,9, 2027'de yüzde 1,3 ve 2028'de yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Aralıkta 2026 için büyüme yüzde 1,2 olarak öngörülmüştü.

"ECB panik odasında" gelişmeleri bekliyor"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, yayınladığı analizde, Orta Doğu'daki savaşın bankanın tüm ajandasını değiştirdiğini ve faiz indirimlerini rafa kaldırabileceğini belirtti.

Brzeski, karar metnindeki ton değişiminin belirsizliğe işaret ettiğini kaydederek şu değerlendirmede bulundu:

"Açıklanan karar, bir faiz artışının çok yakın olmadığını gösteriyor. ECB, şimdilik enerji şokunu 'tek seferlik' bir gelişme olarak görse de yüksek alarmda kalacaktır. Mevcut durumun 2022'deki krizden farkı, üretimin değil taşımacılığın (Hürmüz Boğazı) fiyatları zorlamasıdır. Ancak 2022'deki 'geçici enflasyon' yanılgısı bankanın hafızasında derin izler bıraktı. Bu nedenle ECB şu an bir 'panik odasında' oturmuş, savaşın seyrini izliyor. Bankanın 'şahin' gibi konuşmasını ancak şimdilik 'şahin' gibi hareket etmemesini bekliyoruz."

Bu arada, Avro Bölgesi'nde şubat ayı enflasyonu, ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin hemen altında kalarak yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, Orta Doğu'daki savaş kaynaklı enerji şokunun enflasyonu tetiklemesinin beklendiğini bu durumun da piyasalarda ECB'nin yıl içinde aksiyon alacağı beklentisini güçlendirdiğini belirterek, vadeli işlem piyasalarındaki yatırımcıların ECB'nin bu yıl içinde iki kez faiz artırımına gitmesini beklediklerini aktardı. İlk faiz artışı haziran ayı toplantısı için tamamen fiyatlanırken, ikinci artışın ekim ayında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ithalatına bağımlı olan Avro Bölgesi ülkeleri, artan ham madde fiyatları nedeniyle "çifte kıskaç" altında bulunuyor.

Bu hafta yüzde 10'dan fazla değer kazanan Brent petrol ve hızla yükselen doğal gaz fiyatları, bir yandan enflasyonu körüklerken diğer yandan ekonomik büyümeyi baskılıyor