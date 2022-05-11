Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,63 artışla 422,9 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,53 değer kazancıyla 13.606 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 yükselişle 7.286 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 artışla 6,185 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazancıyla 23.229 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,63 primle 8.190 bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 azalışla 1,0529 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1,0558 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu belirterek, pay piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının bulunduğunu aktaran analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin de merkez bankalarının gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin kılavuz niteliği taşıdığını bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 7,4 ile beklentiler düzeyinde artış kaydetti.