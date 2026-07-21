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Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

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Teknoloji hisselerindeki toparlanma ve ABD-İran müzakere umutlarıyla Avrupa borsaları pozitif seyrederken, İngiltere'de siyasi değişim ve işsizlik verisi piyasalarda baskı yarattı.

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin genele yayılmasının etkisiyle İngiltere hariç pozitif seyrediyor.

Bir süredir yarı iletken hisselerinde ortaya çıkan satış baskısının ortadan kalkması ve ABD ile İran'ın tekrar müzakere masasına oturabileceğine ilişkin artan umutlarla Avrupa piyasaları İngiltere hariç yukarı yönlü hareket ediyor.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'da devam eden gerilim yatırımcıların odağında bulunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai'nin, İran'ın ulusal çıkarlarının gözetilmesi halinde ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğu yönündeki açıklamaları diplomatik çözüme yönelik iyimserliği artırdı.

Ateşkes umutlarına karşın bölgede taraflar arasında karşılıklı saldırılar yoğun bir şekilde devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İran'ın Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemelerde bulunması ve Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin oldukça sınırlı kalması enerji arz güvenliğini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 640,3 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 10.522 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 24.877 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 52.078 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 8.350 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 19.230 puanda bulunuyor.

İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı John Healey oldu

Keir Starmer'ın başbakanlık görevinden resmen istifa etmesinin ardından İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Burnham'ın, Starmer hükümetinden hangi alanlarda ayrışacağı yatırımcıların merak ettiği konuların başında geliyor. Burnham, yeni kabinesinde görev alacak bakanları açıklamaya başladı.

11 Haziran'da askeri harcamaların yetersiz olduğu gerekçesiyle Savunma Bakanlığından istifa eden John Healey Maliye Bakanlığı görevine getirilirken, ülkenin Dışişleri Bakanlığına Ed Miliband getirildi.

Burnham'ın hükümetin borçlanma ve harcama kurallarına uyarken "her türlü esnekliği" arayacağını söylemesinin ardından İngiltere'de tahvil piyasasında satış baskısı arttı. Pay senedi piyasaları da negatif ayrıştı.

Makroekonomik tarafta ise İngiltere'de işsizlik mart-mayıs döneminde yüzde 4,9 oldu. İşsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarken, şubat-nisan dönemini kapsayan üç aya göre değişiklik göstermedi.

Analistler, günün geri kalanında Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin gözlemleneceğini belirterek, Orta Doğu'dan gelecek haber akışı ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
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