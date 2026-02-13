Avdagiç: Türk iş dünyası için vize serbestisi sağlanmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son dönemde sosyal medya ve dijital platformlarda şahsına yönelik eleştirilere ilk kez kapsamlı şekilde yanıt verdi. İTO'nun temsil ettiği yüz binlerce üyenin yanı sıra tüketicilerin haklarını da gözeterek hareket ettiklerini belirten Avdagiç, Oda'nın tüm kararlarının Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama sorumluluğunun bir gereği olduğunu ifade etti. Avdagiç ayrıca Türk iş dünyasının uluslararası rekabet gücünün artırılması için Avrupa Birliği ile vize serbestisinin sağlanmasının ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Avdagiç, uzun yıllardır İTO Meclisi üyeleriyle birlikte görev yaptığını belirterek, ilk kez kişisel olarak bazı konulara değinme ihtiyacı hissettiğini ifade etti. Son dönemde eleştiri sınırlarını aşan söylemlerle karşı karşıya kaldığını belirten Avdagiç, bu süreçte sergiledikleri duruşun üyelerin, tüketicilerin ve ülke ekonomisinin menfaatlerini korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

"ÜYELERİMİZİN MENFAATİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gümrük muafiyeti düzenlemesi sonrası yapılan değerlendirmelere değinen Avdagiç, İTO'nun bu süreçte hem üyelerin haklarını hem de tüketicilerin sağlığını gözeten bir tutum sergilediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük muafiyetini sonlandırma kararının ardından üyelerimizin menfaatini savunan, tüketicilerin sağlığını koruyan bir duruş sergiledik. Denetimsiz ithalatın yapısal bir sorun haline geldiği bir dönemde alınan önlemleri destekledik. Ancak bu duruşumuz nedeniyle eleştirinin ötesine geçen, şahsımı hedef alan ifadelerle karşı karşıya kaldık. Bu hakaret ve iftiraları sahiplerine aynen iade ediyorum."

"KURUMSAL SAYGINLIK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

İTO'nun 800 bini aşan üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret odalarından biri olduğuna dikkat çeken Avdagiç, kurumun saygınlığının korunmasının tüm üyelerin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Meclis çatısı altında yürütülen faaliyetlerin şeffaf ve denetlenebilir olduğunu belirten Avdagiç, İTO'nun tüm harcamalarının ilgili komisyonlar tarafından incelendiğini ve Meclis onayından geçtiğini ifade etti.

Avdagiç, bazı değerlendirmelerin bağlamından koparılarak kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmasının üzüntü verici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu yüce meclis çatısı altında bulunan her üye, İTO'nun işleyişini çok iyi bilir. Hesapları İnceleme Komisyonumuzun denetiminden geçen ve Meclisimizce ibra edilen konularla ilgili soruların sorulmasını saygıyla karşılıyoruz. Ancak bu konuların yanlış ve eksik şekilde farklı mecralara taşınmasını anlamlandıramıyoruz."

"TÜRKİYE VE İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Şekib Avdagiç, tüm eleştirilere rağmen Türkiye ekonomisi ve İstanbul iş dünyası için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, birlik ve sorumluluk mesajı verdi.

Avdagiç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu güzel ülkenin bir vatandaşı olarak sizlerle, yönetim kurulumla ve mesai arkadaşlarımla birlikte İstanbul'umuza, ekonomimize, ticaretimize ve sanayimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biz bugün varız, yarın yokuz; ancak bu kurumun saygınlığını korumak hepimizin ortak görevidir."

"VİZE SERBESTİSİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMESİ BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunun da iş dünyası açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik beklentilerini dile getirerek, Türkiye ile Avrupa Birliği yetkilileri arasında müzakere sürecinin yeniden gündeme gelmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Türk iş dünyasının küresel rekabet gücünün artırılması için vize serbestisinin önemine dikkat çeken Avdagiç, Türk vatandaşlarına vize serbestisi haklarının derhal verilmesi gerektiğini belirtti. Avdagiç, vize serbestisinin sağlanmasının, Gümrük Birliği'nin kapsamlı şekilde revize edilmesi süreci için de önemli bir temel oluşturacağını ifade etti.