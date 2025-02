ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: 'Dünya yapay zekâ devrimini yaşıyor ve bu devrim her yönüyle ticaret ve iş dünyasını da dönüştürüyor'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yapay zeka teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin verimliliğin yanı sıra, sektörler, ekonomiler ve toplumsal yapılar üzerinde de köklü değişimler ortaya çıkardığını belirterek, "Dünya yapay zeka devrimini yaşıyor ve bu devrim her yönüyle ticaret ve iş dünyasını da dönüştürüyor" dedi.

ATO'nun Dijital Teknolojiler Özel İhtisas Komisyonu ile Kreatif Endüstriler ve Markalaşma Özel İhtisas Komisyonu tarafından ATO Meclis Salonu'nda "Yapay Zekada Ticari Zeka" toplantısı düzenlendi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yaptığı konuşmada, yapay zekanın son yıllarda bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin en çok dikkat çeken kavramlarından biri olduğunu belirterek, yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin verimliliğin yanı sıra, sektörler, ekonomiler ve toplumsal yapılar üzerinde de köklü değişimler ortaya çıkardığını söyledi. Baran, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yapay zeka, sosyal ve ekonomik hayatın her alanına hızla giriyor ve etkisini her geçen gün daha fazla hissettiriyor. Artık sağlık, eğitim, üretim, ticaret ve birçok sektörde yapay zekanın gücüyle şekillenen süreçlere tanık oluyoruz. Bu gelişmeler yalnızca verimlilik sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sektörler, ekonomiler ve toplumsal yapılar üzerinde de köklü değişimler ortaya çıkarıyor. Özetle dünya yapay zeka devrimini yaşıyor ve bu devrim her yönüyle ticaret ve iş dünyasını dönüştürüyor."

Bugüne kadar Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 60'tan fazla ülkenin yapay zeka stratejisi hazırlayarak, bu alandaki rekabet için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"Dev şirketler, markalar da yapay zeka teknolojilerine yatırım yaparak, yeni dönem rekabet koşullarına hazırlanıyor ve pazar paylarını büyütmeye yönelik stratejiler geliştiriyor. Bu noktada biz de yapay zekanın hayatımıza getirdiği yeniliklere uyum sağlamak için çeşitli yollar arıyoruz. Ancak yeniliklere uyum sağlamak için yalnızca teknolojiyi takip etmek yetmiyor, aynı zamanda iş süreçlerimizi ve ticaretimizi de bu yeni gerçeklik doğrultusunda şekillendirmemiz gerekiyor. Küresel ticarette rekabet gücümüzü korumak açısından da yapay zeka teknolojilerinin etkilerini doğru bir şekilde okumak ve analiz etmek önemli. Ülkelerin yapay zeka alanındaki gelişmişlik düzeyleri, küresel rekabetin de boyutunu belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geldi."

Türkiye'nin yapay zeka alanında güçlü ve rekabetçi bir ekosistem oluşturmak adına önemli adımlar atıldığını kaydeden Baran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yapay zeka teknoloji şirketlerine, bu alandaki proje ve girişimlere destek verildiğini ifade etti. Hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinin iş ve meslek hayatında da büyük dönüşüme yol açtığını kaydeden Baran, "Hep konuştuğumuz bazı mesleklerin sonu gelecek iddiasına da artık daha yakınız. Sanal mahkemelerde robot avukatlar, robot hakimlerden tutun da yazarlık, moda tasarımı, mimarlık, reklam, tasarım gibi hemen her alanda kişilerin yerini yapay zekanın alabileceği görülüyor" dedi.

Baran, bazı iş ve mesleklerin önümüzdeki yıllarda sadece yapay zeka tarafından yapılacak olsa da insan faktörünün her zaman önemini koruyacağına inandığını ifade ederek, "Bu noktada iş dünyası olarak nitelikli insan kaynağımıza, gençlerimize önceliği vererek yapay zeka teknolojileriyle katma değer ve verimliliğimizi artırmayı hedefleyeceğiz" diye konuştu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Av. Dr. Duhan Kalkan da yaptığı konuşmada, yapay zeka konusunun gündemlerinde yer aldığını belirterek, "Bizim sorumluluklarımızdan bir tanesi de her alanda Ankara'yı kalkındırmak. Sadece kamu kurumları değil, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de elini taşın altına koyduğu stratejilerin üretilmesi sonucu el birliğiyle çalışmamız gerek. Aslında yolun daha başındayız ve yapmamız gereken çok fazla proje, eğitim, teknik destek var. Kapımız her zaman bu proje ve çalışmalara açık" şeklinde konuştu.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zekanın 2030 yılına kadar tüm dünya ekonomisinde 15.7 trilyon dolarlık bir hacim oluşturacağını dile getirerek, "2030 yılına kadar yapay zeka, tüm dünyada yaklaşık 85 milyon istihdam kaybına yol açarken, 97 milyon yeni istihdam da oluşturacak" ifadesini kullandı.

Türkiye'de iş dünyasının yapay zeka kullanım oranlarını da aktaran Küçükşabanoğlu, "2023 yılında Türkiye'de iş dünyasının yapay zeka kullanım oranı 15,2. 2024'te yaptığımız araştırmada bu oran sadece 2,3 artarak, 17,5 olmuş. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman yapay zeka kullanım oranı işletmelerde yüzde 50, o yüzden işletmelerimizin yapay zeka kullanması bizim izin çok önemli" diye konuştu.

ATO Dijital Teknolojiler Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Mehmet Toprak da, yapay zekanın insan hayatını geliştirmek kadar kolaylaştırmak için de var olduğunu dile getirerek, "Yapay zekanın da aynı şekilde bir umut, hem de bir endişe tarafı var. Yapay zeka, hayatımızda eğitimden sağlığa, adalete üst düzey meslek gruplarını etkileyerek çok şey değiştirecek. Aslında şöyle tarif edebiliriz; dünyanın artık bir çocuğu oldu. Bu çocuğu ya iyi yetiştireceğiz ya da kötü bilgiler vererek olumsuz etkileneceğiz. Yapay zekanın insanlığın en büyük sınavlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum" dedi. - ANKARA