ATO'da 'Mesleki Eğitimde Ankara Modeli' için 5 kurumdan güç birliği

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara İşkur, Gazi Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasında 'Mesleki Eğitimde Ankara Modeli' iş birliği protokolü imzalandı.

ATO, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (Ankara İŞKUR), Gazi Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasında gerçekleştirilen 'Mesleki Eğitimde Ankara Modeli Protokolü'nün imza töreni, ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı. Törene ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Ay katıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, törende yaptığı konuşmada 5 önemli kurumun mesleki eğitim ve istihdam gibi kritik bir başlıkta bir araya gelmesinin Ankara açısından stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu iş birliği Ankara'mızın nitelikli iş gücü ve üretim kapasitesini güçlendirecek, ekonomik kalkınmamızı destekleyerek, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak güçlü bir adımı temsil ediyor. Eğitim ile reel sektör ve istihdam arasındaki köprüyü güçlendirmek, okullarda verilen teorik bilginin iş hayatının gerektirdiği pratik becerilere dönüşmesini sağlamak için yola çıkıyoruz" dedi.

"Sanayicimiz, aranan teknik yeterliliğe sahip personel bulmakta zorlanıyor"

Ankara'nın ekonomik alanda da güçlü bir merkez durumuna geldiğini belirten Baran, "Hızla gelişen ve büyüyen sanayimizin, ticaretimizin, ekonomimizin olduğu bu tabloda ne yazık ki sektörlerimizin karşılaştığı en büyük eksiklik nitelikli iş gücü. Pek çok üyemiz ve sanayicimiz, aranan teknik yeterliliğe sahip personel bulmakta zorlanıyor. Bu durum, firmalarımızın büyümesinin yanı sıra, ülkemizin küresel rekabet gücünü de olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"Bu iş birliğiyle katma değer oluşturan bireyler yetişmesine katkı sağlayacağız"

'Mesleki Eğitimde Ankara Modeli'nin mesleki eğitim-reel sektör iş birliğinde yeni bir ekosistemin inşasının öncülüğünü yapacağına ve yenilerine örnek teşkil edeceğine inandıklarını kaydeden Baran, "Savunma, medikal, yazılım gibi şehrimiz ekonomisini geliştirecek öncelikli alanları belirleyerek, bu alanlarda uzmanlaşmış iş gücü yetiştirmek; gençlerimize ve ailelerine mesleki eğitimin bir çıkmaz sokak değil, parlak bir kariyer yolu olduğunu göstermek istiyoruz. Bu iş birliğiyle nitelikli iş gücü ve istihdam sorununu çözmek için yola çıkarken gençlerimizin üreten, katma değer oluşturan ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesine de katkı sağlayacağız" diye konuştu.

"Reel sektörün laboratuvarı durumundayız"

Bu iş birliği kapsamında kurumların her birinin sahada sonuç üretecek somut çalışmalar ortaya koyacağını ifade eden Baran, "Bizler de Ankara Ticaret Odası olarak iş dünyamızın talep ve beklentilerini doğrudan eğitim kurumlarına aktaracak, staj ve istihdam kapılarını açacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler reel sektörün laboratuvarı durumundayız" şeklinde konuştu.

"Ankara artık sanayi ve ticarette çok güçlü bir merkez"

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, iş birliğinin önemine vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Ticaret Odası çatısı altında 5 değerli kurumun bir araya gelerek imzaladığı bu protokol, tüm paydaşları aynı zeminde buluşturması açısından son derece anlamlı. Ankara artık sanayi ve ticarette çok güçlü bir merkez. Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak, ülkemizin geleceği adına önemli bir güvence oluşturuyor."

"Öğrencilerimizi yalnızca istihdama değil, üretmeye teşvik ediyoruz"

Üniversitelerinde uygulamalı eğitim modelini benimsediklerini belirten OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı da, "8 bin 500 öğrencimize her yarıyıl işletmelerde iş yeri deneyimi kazandırıyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca istihdama değil, şirket kurmaya, patent almaya ve sanayiyle birlikte üretmeye teşvik ediyoruz. 5 kurumun bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak bu iş birliğinin mesleki eğitim alanında çok kıymetli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" dedi.

"İmzaladığımız protokolün önemi çok büyüktür"

Gençlerin erken yaşta mesleğe yönlendirilmesinin önemine dikkati çeken Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Sektör temsilcilerimizle yaptığımız görüşmelerde çok sayıda iş imkanının bulunduğunu, üstelik bu alanlarda iyi maaşlarla ve yükselme fırsatlarıyla istihdam sağlanabildiğini görüyoruz. Çocuklarımızı erken yaşta mesleğe yönlendirebilirsek, ülkemizdeki birçok sorunu kökten çözmüş olacağız. Bu yönüyle imzaladığımız protokolün önemi çok büyüktür" diye konuştu.

"Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

İş birliğiyle sektörlerin ihtiyaçlarına uygun nitelikli bireylerin yetiştirilmesinin, iş dünyasının taleplerine daha hızlı yanıt verilmesinin ve gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasının amaçlandığını ifade eden Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Ay, "İŞKUR olarak mesleki eğitimin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, ATO Mesleki Eğitim ve Ahilik Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran ile Genel Sekreter Yardımcıları Abdurrahman Karabudak ve İbrahim Tırpancı da yer aldı. - ANKARA