Türkiye-Gana ticaret hacmi 844 milyon dolar

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacminin 2025 yılı itibariyle 844 milyon dolara ulaştığını belirterek, "1 milyar dolarlık ticaret hedefimize artık çok yakınız. Bu hedefi kısa sürede aşacağımıza inanıyorum" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Gana Cumhuriyeti İşgücü, İstihdam ve Çalışma Bakanı Rashid Hassan Pelpuo ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Gana Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen ile Büyükelçilik Misyon Şef Yardımcısı Kwadwo Adgyei-Dwomor, Müsteşar ve Konsolosluk İşleri Sorumlusu Nana Kusi Wassif Mograbi, Ticaret Ataşesi Josephine Dzotsi ve ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran'ın da yer aldığı görüşmede, Türkiye ile Gana arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım fırsatları ve iş dünyası arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

"1 milyar dolarlık ticaret hedefini kısa sürede aşacağımıza inanıyorum"

Baran ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımı vizyonu çerçevesinde Türkiye-Gana ilişkilerinin de ivme kazandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 2016 yılında gerçekleştirdiği Gana ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da güçlendi. Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacmi 2025 yılı itibariyle 844 milyon dolara ulaştı. 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize artık çok yakınız. Bu hedefi kısa sürede aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Türkiye ile Gana arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin tamamlandığını ancak henüz imzalanmadığını hatırlatan Baran, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlara önemli ivme kazandıracağını söyledi. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Akra direkt uçuşlarının iş dünyası açısından önemli bir kolaylık sağladığını ifade eden Baran, ulaşım imkanlarının ticari ilişkileri de güçlendirdiğini kaydetti.

"Türk müteahhitlerimiz bugüne kadar Gana'da 800 milyon doları aşan proje yürüttü"

Türk müteahhitlik sektörünün Gana'da önemli projelere imza attığını belirten ATO Başkanı Baran, " Enerji, inşaat ve altyapı sektörlerinde başarılı ve tecrübeli olan Türk müteahhitlerimiz bugüne kadar Gana'da 800 milyon doları aşan değerde, 15'ten fazla proje yürüterek, ülkenin altyapısına çok önemli katkılar sağladılar" bilgisini paylaştı.

Başkent Akra'da bir Türk şirketi tarafından kurulan 25 milyon dolarlık altın rafinerisinin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin somut örneklerinden biri olduğunu ifade eden Baran, "Başta enerji sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda iş yapan yaklaşık 800 Türk şirketi, ülkenizin ekonomik kalkınmasına katkı sunuyor" diye konuştu.

Gana'nın Batı Afrika'nın en güçlü ekonomilerinden biri olduğunu ifade eden Baran, yaklaşık 35 milyonluk nüfusu, yatırım dostu yapısı, serbest bölgeleri ve bölgesel pazarlara erişim avantajıyla ülke ekonomisinin dikkat çektiğini söyledi. Baran, Gana'nın kakao, altın ve petrol üretimindeki güçlü konumunun yanı sıra hizmet, sanayi ve tarım sektörlerinde de önemli potansiyel barındırdığını kaydetti.

Baran konuşmasında Ankara ve Ankara ekonomisi hakkında da bilgi vererek, Başkentin savunma sanayi, sağlık teknolojileri, eğitim ve sağlık turizmi alanlarında sahip olduğu potansiyele dikkat çekti.

Ankara'nın sağlık hizmetlerinde önemli bir merkez olduğunu ifade eden Baran, "Ankara gerek sunduğu sağlık hizmetleri, gerek ileri teknolojisi, gerekse medikal üretim kapasitesiyle sağlık alanında önemli bir konumda bulunuyor" dedi.

Gana Cumhuriyeti İşgücü, İstihdam ve Çalışma Bakanı Rashid Hassan Pelpuo ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık altyapısından övgüyle söz ederek, sağlık hizmeti almak amacıyla Gana'dan çok sayıda kişinin Türkiye'ye geldiğini belirtti. Pelpuo, kendisinin de Türkiye'de sağlık hizmeti alanlar arasında bulunduğunu ifade etti.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Akra arasındaki direkt uçuşlarının önemine dikkat çeken Bakan Pelpuo, Gana'dan birçok kişinin Avrupa ülkelerine gitmek için de THY'yi tercih ettiğini söyledi.

Bakan Pelpuo, ATO Başkanı Gürsel Baran'ın gündeme getirdiği Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin nasıl hızlandırılacağı konusunu öncelikli çalışmaları arasına alacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin kaydettiği gelişmenin ve Gana ile sürdürdüğü iyi ilişkilerin kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bakan Pelpuo, Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke konumunu hızla geride bırakarak, artık daha az gelişmiş ülkelere örnek teşkil ettiğini söyledi.

Gana Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen de yaptığı konuşmada, Ganalı gençlerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye'nin bilgi ve tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyledi. Büyükelçi Nasiru-Deen, Ganalı gençlerin Türkiye'de girişimcilik ekosistemini yerinde görmelerinin ve edinecekleri deneyimi ülkelerine taşımalarının önemine dikkat çekti.

Büyükelçi, iki ülke arasında resmi iş heyetlerinin karşılıklı olarak artırılması konusuna da değinerek, kurumsal nitelikte ticaret heyetlerinin oluşturulmasının iş dünyası arasındaki temasları güçlendireceğini belirtti. Büyükelçi, Gana'ya ATO'nun koordinasyonunda bir ziyaret programı gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı