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ATO Başkanı Baran, Çekya Büyükelçisi Stepanek ile bir araya geldi

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile görüşerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı. Baran, Türkiye-Çekya ticaret hacminin geçen yıl 6,2 milyar dolara yükseldiğini ve Ankara'nın Çekya ile ticaretinde dış ticaret fazlası verdiğini, savunma sanayisi başta olmak üzere işbirliği potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Stepanek, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ile ticaret odaları arasında doğrudan temas kurulmasına yönelik çalışmalar yapılması ele alındı.

"Türkiye ile Çekya arasındaki ticarette Ankara'nın payı dikkati çekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin Çekya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını anımsattı.

NATO üyesi olan iki ülke arasındaki ilişkilerin yıllar içinde güçlü bir zemine oturduğunu belirten Baran, Çekya'nın, Avrupa'nın en geniş sanayi altyapılarından birine sahip olduğuna dikkati çekti.

Baran, Türkiye'nin, güçlü sanayi altyapısı, dinamik üretim gücü, genç nüfusu ve Avrupa, Asya ile Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik konumuyla uluslararası yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu aktardı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 6,2 milyar dolara yükseldiğini bildiren Baran, bunun 2,4 milyar dolarının Türkiye'nin ihracatı olduğunu ifade etti.

Baran, Türkiye ile Çekya arasındaki ticarette Ankara'nın payının dikkat çekici şekilde arttığına işaret ederek, "Ankara'dan geçen yıl Çekya'ya 402 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken 183 milyon dolar da ithalat yapıldı. Başkentimiz, Çekya ile ticaretinde dış ticaret fazlası vererek güçlü bir performans ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, söz konusu ülkeyle savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin dengeli şekilde geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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