Asya Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Asya borsalarında Hindistan hariç negatif bir seyir izleniyor.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlerken, bugün de banka yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Asya pay piyasalarında hakim olan negatif seyirde, Çinli elektrikli araba üreticisi Li Auto'nun zayıf finansal sonuçlarının etkili olduğunu belirtti.

Şirket, bir önceki yıla göre yüzde 52,9'luk bir artışla yaklaşık 80 bin 400 araç teslim ettiğini bildirmesine rağmen yine bir önceki yıla göre yüzde 36,7'lik bir net gelir düşüşü ve 584,9 milyon yuan faaliyet zararı açıkladı.

Li Auto'nun Nasdaq'da işlem gören hisseleri de günü yaklaşık yüzde 13 değer kaybıyla tamamladı.

Öte yandan, Japonya'nın en büyük üç finans şirketi olarak bilinen Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui FG ve Mizuho Financial'ın 2023 mali yılı toplam net karının ilk kez 3 trilyon yeni aşarak şimdiye kadarki en yüksek yıllık seviyesine ulaştığı bildirildi.

Dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, bugün parite yüzde 0,1 artışla 156,4 seviyesinden işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 38.947 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 azalışla 2.724 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi de yüzde 0,5 gerileyerek 3.155 puana ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 düşüşle 19.240 puana inerken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 74.048 puandan işlem görüyor.