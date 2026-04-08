Asya borsaları Orta Doğu'daki ateşkesi güçlü yükselişlerle karşıladı

Asya borsaları, Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki ateşkesin ardından pozitif bir seyir izleniyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Orta Doğu'da başlayan jeopolitik gerilim, savaşın 6. haftasında tarafların ateşkes konusunda anlaşmasının ardından azaldı. Söz konusu ateşkes haberinin ardından varlık fiyatlarında sert hareketler dikkati çekerken pay piyasalarında "ateşkes rallisi" yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin yaptığı duyuruda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Trump, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini aktararak, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran yönetiminden yapılan açıklamada ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesinin hedeflendiği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptığı açıklamada, 15 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlerin, İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Asya piyasalarında güçlü yükselişler görülürken genele yayılan alıcılı seyir dikkati çekiyor.

Bölge endekslerinde "ateşkes rallisi"

Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik 15 günlük ateşkese gidildiği ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlerin sağlanabileceğine yönelik açıklamaların ardından petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11,2 azalışla 91,4 dolardan satılırken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 12,9 düşüşle 89,6 dolardan alıcı buluyor.

Ateşkes haberlerinin ardından enerji fiyatlarındaki geri çekilme beklentisi küresel enflasyona yönelik endişeleri azaltırken, Asya pay piyasalarında yükselişleri destekliyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ciddi şekilde aksaması ve yükselen petrol fiyatlarından en çok etkilenen bölge olan Asya'da, ABD ve İran'ın ateşkes konusunda uzlaşıya varmasının ardından risk iştahı yükseldi.

Orta Doğu'da çatışmaların başlamasından bu yana sert düşüşlerin görüldüğü bölge endekslerinde ateşkesin duyurulmasıyla birlikte yükselişler hız kazandı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,9 yükselişle 5.872,3 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,4 artışla 56.324,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 değer kazancıyla 3.988 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 3,2 primle 25.923 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 3,7 yükselişle 77.400 puan seviyesinde bulunuyor.

Hindistan politika faizini sabit bıraktı

Merkez bankaları tarafında ise Hindistan Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 5,25 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, jeopolitik gerilimlerin küresel tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açtığı belirtilerek, bunun küresel ekonomi için benzeri görülmemiş bir zorluk oluşturduğu kaydedildi.

Daha yüksek fiyatlar ve daha düşük küresel büyüme endişelerine dikkat çekilen açıklamada, gerilimin küresel görünüm için en önemli aşağı yönlü risk olmaya devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, diğer önemli merkez bankalarından olan Yeni Zelanda Merkez Bankası da politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2,25 seviyesinde sabit tuttu.

Japonya'da rekor bütçe meclisten geçti

Bölgede mali gelişmeler de yakından takip edilirken Japonya parlamentosu, şubat ayında yapılan erken seçimler nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından 122,31 trilyon yen (yaklaşık 767 milyar dolar) tutarında rekor bir yıllık bütçeyi onayladı.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama bütçenin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki durumun etkisini öngörmek veya ek bütçe hazırlamak için henüz erken olduğunu söyledi.

Yarı iletkenler ile yapay zeka teknolojisi gibi stratejik alanlara yönelik "agresif" yatırımları yansıtan genel bütçe, üst üste ikinci yıl rekor seviyeye ulaştı.

Bütçede, nüfusun yaşlanmasına paralel olarak artan sosyal yardım harcamalarının yanı sıra savunma amaçlı harcamalar için 9,04 trilyon yenlik (yaklaşık 56.5 milyar dolar) rekor düzeyde bir pay da yer alıyor.

Makroekonomik tarafta ise Japonya'da şubat ayına ilişkin dış ticaret dengesi 3 trilyon 932,7 milyar yen fazla verirken, söz konusu veri beklentilerin üzerinde gerçekleşti.