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Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Ekonomi Haberleri

Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, küresel çapta risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Bu kapsamda, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantıları başta olmak üzere İsveç, İsviçre, Norveç, Tayvan, Mısır, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya gibi ülkelerin faiz kararları yakından takip edilecek.

Asya genelinde ise Çin'de bugün salgın kısıtlamalarının bazı kentlerde gevşetilmesine karşın ekonomideki yavaşlamaya ilişkin endişelerin sürmesi, risk iştahının düşük seyretmeye devam etmesini beraberinde getirdi.

Ağır sanayi ve çip endüstrisinin yoğun olarak yer aldığı Chengdu eyaletinde salgın kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdirildi, Liaoning eyaletinin liman şehri Dalian'da da kısıtlamalar tamamen kaldırıldı.

Öte yandan, ekonomiyi desteklemek amacıyla Çin Merkez Bankası da politika adımlarına devam etti ve piyasaya yaklaşık 12 milyar yuan likidite enjekte etti. Banka ayrıca, 14 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,25'ten yüzde 2,15'e düşürdü.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.116 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 2.356 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 6.720 puan oldu.

Japonya piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 143,3'ten işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 18.563 puanda, pozitif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 artışla 59.231 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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