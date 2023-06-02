Asya Borsaları Alış Ağırlıklı Seyretti

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi Asya pay piyasalarını destekledi.

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi Asya pay piyasalarını destekledi.

Analistler, özellikle teknoloji yoğun Hong Kong borsasının Fed'in para politikasına yönelik belirsizliklerin bir süredir öne çıkmasıyla nisan ayının ortalarından bu yana negatif seyrettiğini hatırlatarak, faiz oranlarına duyarlı teknoloji şirketlerinin Fed'in bu ayki toplantıda pas geçebileceği ihtimalinden destek aldığını söyledi.

Öte yandan, bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Ueda Kazuo enflasyonun bankanın hedefine ulaşmasının zaman alacağını söyledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artışla 2.599 puan olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 değer kazancıyla 3.233 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 yükselişle günü 31.524 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 138,9 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artarak 62.518 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,1 yükselişle 18.969 puanda seyrediyor.