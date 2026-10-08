Astronotlar, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) katılan astronotlar, uzayın geleceği ve kullanımı ile insanlı görevlere yönelik önemli mesajlar verdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen IAC 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Kongreye dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen astronotlar, etkinlik kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı, bir soru üzerine, tamamı Türklerden oluşan astronot ekibinin er geç uzaya gideceğine inandığını söyledi.

Uzayın her zaman bir işbirliği ve barış alanı olduğunu belirten Gezeravcı, "Günümüzde tüm ülkeler bir savunma gücü oluşturmak amacıyla uzay kuvvetlerini kuruyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, barış ve işbirliği için mutlak bir yer olan uzayın bir savaş platformuna dönüştürülmemesi konusunda tüm ülkeleri açıkça uyarmıştır. Biz de tüm önde gelen ülkelerden, insanlığın geleceği açısından bu konuda dikkatli olmalarını rica ediyoruz." dedi.

"Daha gelişmiş araştırmalar yürütebilecek ekosistem inşa edebiliriz"

Astronot Tuva Cihangir Atasever de uzay faaliyetlerinde insanlı uçuşların önemine işaret ederek, Türk astronotların yer alacağı uçuşları hayata geçirmenin yanı sıra bir sonraki insanlı uzay uçuşuna kadar bilimsel araştırmalar gerçekleştirmeyi de sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Böylece mikro yer çekiminin sunduğu eşsiz ortamda yeni tecrübeler elde edebileceklerini anlatan Atasever, "Yeni malzemeler ve biyoteknolojik çözümler geliştirerek, serbest uçuş platformlarını kullanarak, çok daha gelişmiş araştırmalar ve üretim faaliyetleri yürütebilecek ekosistem inşa edebiliriz." diye konuştu.

Axiom Space Baş Astronotu, İnsanlı Uzay Uçuşlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve IAF Başkan Yardımcısı Michael Lopez-Alegria da gezegenin güzelliğini, benzersizliğini ve onu koruma sorumluluğunu daha fazla insanın hissetmesinin önemine dikkati çekti.

Bu hissi yaşayan insan sayısı ne kadar artarsa, gezegeni hayatta tutacak düzeyde koruma şansının o kadar yükseleceğini belirten Lopez-Alegria, buradaki astronotların en önemli amaçlarından birinin de diğer ülkeleri teşvik etmek olduğunu söyledi.

Lopez-Alegria, geçmişte jeopolitik ve ekonomik nedenlerle uzaya gitmenin zor olduğuna ama artık giderek daha fazla ülkenin bu tecrübeyi yaşadığına işaret ederek, "O insanlar, öncelikle kendi ülkelerindeki gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham verirken, aynı zamanda toplumlarına da bu eşsiz ve harika gezegene sahip çıkmaları yönünde ilham verebilirler." dedi.

ABD'li astronot Christopher Williams da Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 25 yılı aşkın süredir içinde yaşanılan bir yer olduğunu ve mikrometeoritlere maruz kaldığını aktararak, bu yüzden geleceğe doğru ilerlerken hep birlikte çalışmanın önemli olduğunu kaydetti.

"Hep birlikte uzay teknolojilerinin geleceği için çalışabiliriz"

Polonyalı astronot Slawosz Uznanski-Wisniewski de uzay görevinin ardından bilim ve teknoloji konusundaki deneyimini genç nesille paylaşma hususunda kendini daha fazla ilham dolu ve kararlı hissettiğini anlattı.

Bunun kendisi için daha önce de önemli olduğunu ancak uçuştan sonra daha fazla önem kazandığını söyleyen Wisniewski, gençlerden bu denli büyük ilgi beklemediğini ifade etti.

Wisniewski, bugün uzay ekonomisinin daha küçük ülkeler için de erişilebilir hale geldiğine dikkati çekerek, "Görevden sonra bunun daha küçük ülkelerde bile ne kadar büyük bir etki yarattığını ve daha küçük ekonomilerin bu ekosistemde ne kadar büyük rol oynayabileceğini fark ettim. Dolayısıyla bu geniş işbirliği ve ilham sayesinde hep birlikte uzay teknolojilerinin geleceği için çalışabiliriz." diye konuştu.

Kanadalı astronot Julie Payette de uzayın herkes için önem taşıyan bir konu olduğunu, insanlığın sahip olduğu "tek uzay gemisinin" Dünya olduğunu belirtti.

Uzayda zorlu koşullarda kendilerini hayatta tutan tek şeyin o uzay aracı olduğunu anladıklarını anlatan Payette, "Karanlığın fonunda ayaklarınızın altında beliren o güzelliği, muhteşemliği ve 'mavi bilyeyi' gördüğünüzde onun hepimiz için ne kadar önemli olduğunu ve onu korumak için hepimizin ne kadar çabalaması gerektiğini anlıyorsunuz." dedi.

"Kongrenin Türkiye'de yapılması uluslararası işbirliğinin sembolü"

Japon astronot Yamazaki Naoko de uzayın bir işbirliği, takım çalışması, mühendislik, araştırma, eğitim, insanların ve her şeyin entegrasyonunun bir sembolü olduğunu ifade etti.

IAC 2026'da pek çok genç, profesyoneller ve elbette astronot meslektaşlarıyla bir araya geldiğini aktaran Yamazaki, şunları kaydetti:

"Şu anda uluslararası işbirliğinin çok güzel bir sembolü olan ISS'ten ticari uzay istasyonlarını da içeren daha geniş bir işbirliğine geçiş yaptığımız son derece heyecan verici dönemdeyiz. Bu nedenle kongrenin devamını büyük bir heyecanla bekliyorum. Türkiye'de bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Çünkü kongrenin Türkiye'de yapılması, uluslararası işbirliğinin çok iyi bir sembolü. Böylesine büyük bir kongrenin burada düzenlenmesi, yeni fırsatların önünün açılması açısından büyük önem taşıyor."

Basın buluşmasında ABD'li astronotlar Andrew J. Feustel ve Tim Kopra ile astronot adayı Gökhan Erdem de soruları yanıtladı.

Kaynak: AA