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AstraZeneca Türkiye, Yapay Zeka ile İlaç Geliştirmede Devrim Yağdırıyor

AstraZeneca Türkiye, Yapay Zeka ile İlaç Geliştirmede Devrim Yağdırıyor
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AstraZeneca Türkiye, Brand Week İstanbul'da yapay zekanın ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerindeki katkılarını anlattı. Uzmanlar, yapay zeka teknolojilerinin sağlık sektöründe devrim yarattığını ve erken teşhis ile şirket içi verimliliği artırmadaki avantajlarını vurguladılar.

Astrazeneca Türkiye, Brand Week İstanbul'da "Bilimin Dijital Yol Arkadaşı: Yapay Zeka ile Daha Fazlası Mümkün mü?" konulu oturum gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz moderatörlüğünde yapılan oturumda AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Eczacı Serkan Barış, AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem ve AstraZeneca Türkiye Bilgi Teknolojileri ve Dijital Müdürü Yağız Aydemir, yapay zekanın ilaç araştırma ve geliştirme çalışmalarında, erken tanı ve teşhis süreçlerinde, şirket içinde çalışan verimliliğini artırmada nasıl kullanıldığını anlattı.

Açıklamada oturumdaki konuşmalarına yer verilen AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Eczacı Serkan Barış, yapay zekanın ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerindeki rolü ve katkılarını aktardı.

Barış, yapay zekanın, sağlık sektöründe devrim yarattığını vurgulayarak, geleneksel yöntemlerle uzun yıllar süren araştırma ve geliştirme süreçlerinin yapay zekayla çok kısa sürelere indiğinin altını çizdi.

AstraZeneca olarak ilaçların AR-GE süreçlerinde yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak önemli başarılar elde ettiklerine dikkati çeken Barış, şunları kaydetti:

"Bu teknolojiler sayesinde, onkoloji ve kronik hastalıklar gibi alanlarda kişiselleştirilmiş ilaç stratejileri geliştirebiliyoruz. Örneğin, Evinova dijital sağlık birimimiz aracılığıyla yapay zeka teknolojisini kullanarak klinik araştırmaların etkinliğini artırıyoruz. Hacettepe ve Ege üniversiteleri ile iş birliği yaparak binlerce radyolojik görüntüyü analiz eden projeler gerçekleştiriyoruz. Yapay zeka, ilaç endüstrisini de kökünden değiştiriyor ve AstraZeneca olarak bu dönüşümün öncülerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz."

AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem de yapay zekanın erken teşhis süreçlerine olan etkisine değinerek, AstraZeneca'nın daha kısa sürede daha doğru teşhis sağlamak için yapay zekanın sunduğu avantajları nasıl kullandıklarını ve bu kapsamda yaptıkları işbirliklerinin detaylarını paylaştı.

Erem, Qure.ai firmasıyla işbirliği yaparak akciğer kanseri taramalarında yapay zeka tabanlı algoritmalar geliştirdiklerini ifade ederek, "Marmara Üniversitesi'ne sağladığımız koşulsuz katkı ile giyilebilir teknoloji kullanılarak kalp yetersizliğinin yapay zeka ile daha erken tespit edilmesini sağlayacak PROHEART-AI projesi hayata geçirildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine koşulsuz desteğimiz ile ise 'Sağlıkta Yapay Zeka ile Dijital Dönüşüm' projesi kapsamında yapay zeka teknolojisinin kalp yetersizliğinin erken tanısında kullanıldığı yenilikçi bir tanı protokolü uygulandı. Bunun gibi daha birçok örneğini paylaştığım tüm iş birliklerimiz yapay zekanın erken teşhis süreçlerinde ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor." açıklamalarında bulundu.

"Şirket içi faaliyetlerimizde de olukça etkili bir potansiyele sahip"

AstraZeneca Türkiye Bilgi Teknolojileri ve Dijital Müdürü Yağız Aydemir ise şirket olarak, yapay zeka teknolojilerini iş süreçlerine entegre ederek çalışanlarının verimliliğini ve performansını artırma yönünde önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Çalışma arkadaşlarının günlük işlerinde yapay zeka kullanımının veri analizinden işe alım süreçlerine kadar geniş bir yelpazede kullanıldığını bildiren Aydemir, işe alım süreçlerinde kullandıkları Talent Acquisition GPT gibi platformların, aday tarama ve değerlendirme işlemlerini otomatikleştirerek insan kaynakları ekiplerinin daha hızlı ve verimli çalışmalarına olanak tanıdığını belirtti.

Aydemir, "Synthesia ve Jasper gibi araçlar ise eğitim ve içerik üretiminde bizlere hız ve doğruluk sağlıyor. Kısacası yapay zeka, sadece ilaç geliştirme süreçlerimizde değil aynı zamanda şirket içi faaliyetlerimizde de olukça etkili bir potansiyele sahip. Yapay zekanın diğer bir etkisini sağlık sektöründe yarattığı ekosistem ile görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oturumun moderatörlüğünü yapan AstraZeneca Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz da yaptığı değerlendirmede, yapay zekanın, birçok sektörde oyunun kurallarını değiştiren, dönüştürücü bir güç olduğunu ifade etti.

AstraZeneca'da sağlıkta en iyi sonuçların insan ve yapay zeka iş birliği ile elde edilebileceğine ve bu işbirliğinin sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletirken hastalara daha etkin çözümler ve tedaviler sunacağına inandıklarının altını çizen Kiraz, "AstraZeneca'da, sağlık sektöründe insan ve yapay zeka birlikteliğinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalarımıza devam etmekten ve bilim dünyasını yapay zeka gibi yenilikçi yol arkadaşlarıyla keşfetmeye devam etmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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