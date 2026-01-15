ASO'nun illerin teknolojik gelişmişlik endeksini içeren raporunun 2025 yılı sonuçları açıklandı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, hazırladıkları rapora göre Türkiye'nin teknoloji haritasında Ankara ve İstanbul'un ayrışmaya başladığını, bu noktada başkentin, ülkenin teknoloji üretim üssü olarak öne çıktığını belirtti.

Türkiye'de ilk kez ASO tarafından hazırlanan İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi ASO-İLTEK'in 2025 yılı sonuçları, Odanın toplantı salonunda düzenlenen programda açıklandı.

Ardıç, buradaki konuşmasında, ilki geçen yıl açıklanan söz konusu raporla Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun izlenmesinin, kapasitelerinin ölçülmesinin ve ülkenin yüksek katma değerli üretime geçişini hızlandırmanın amaçlandığını söyledi.

Bu yıl ilk kez 2022 yılı verilerini de analiz ederek 3 yıllık bir endeks ortaya koyduklarını bildiren Ardıç, ASO-İLTEK'i, Türkiye'nin "teknoloji navigasyonu" olarak gördüklerinin belirtti.

Ardıç, ülkenin girişimcilikte, pazar büyüklüğünde ve üretim kapasitesinde güçlü konumda olduğunu ancak bilginin ticarileştirilmesi, yüksek katma değerli teknoloji ihracatı ve küresel ölçekte marka çıkarabilme konusunda henüz gidilmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu dile getirdi.

"Ankara ve İstanbul teknoloji üretimi ve ticarileşmede diğer illerden ayrıştı"

Söz konusu raporda her ilin ayrı bir teknoloji oyuncusu olarak ele alındığını dile getiren Ardıç, Ankara ve İstanbul'un 2025'te diğer tüm illerden daha net biçimde ayrıştığını, başkentin teknoloji üretiminde, İstanbul'un ise ticarileşmede liderliklerini pekiştirdiklerini söyledi.

Ardıç, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, İzmir ve Kayseri'nin güçlü sanayi altyapısına sahip olduklarını ancak teknoloji eşiklerinde zorlandıklarını ifade etti.

Geçen yıl üst ligde yer alan Eskişehir ve Kocaeli'nin bir alt kategoriye düştüklerini dile getiren Ardıç, dijitalleşme ve AR-GE'ye hız vermeyen sanayi merkezlerinin güç kaybettiklerinin altını çizdi.

Ardıç, en alt teknoloji kategorisindeki il sayısının 16'dan 18'e çıktığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu, bize teknoloji dönüşümünün tabana yayılmasında sorun olduğunu gösteriyor. Rapor, Türkiye'nin teknoloji haritasında Ankara ve İstanbul'un ayrışmaya başladığına, diğer büyük sanayi kentlerinin ise zorlandığına işaret ediyor. İller arasındaki farkın ana nedenini, fiber altyapı, geniş bant ve dijital erişim kalitesi oluşturuyor. Üretimi güçlü ama dijital altyapısı zayıf iller, teknolojik gelişmişlikte maalesef geri düşüyor. ASO-İLTEK 2025 sonuçları, Türkiye'nin teknoloji üretim üssünün Ankara olduğunu çok açık biçimde göstermektedir. Ankara, araştırma ve yenilikçilik kapasitesinde ilk sıradadır, teknoloji üretiminde liderliğini güçlendirmektedir. Ankara'yı birinci sıraya taşıyan unsur, yalnızca üretim hacmi ya da mevcut sanayi ölçeği değildir. Üniversite, kamu-sanayi işbirliği, nitelikli insan kaynağı, teknoparkları, teknoloji geliştirme merkezleri ve savunma ile havacılık başta olmak üzere derin teknoloji üretim kabiliyeti sayesinde, AR-GE'yi yenilikçiliğe, yenilikçiliği de ihracata ve katma değere dönüştüren güçlü ekosistemidir. Bu tablo, Ankara'nın yüksek teknolojiyi üreten, mühendislik ve tasarım geliştiren, küresel rekabet gücü inşa eden stratejik bir merkez olduğunu ortaya koymaktadır. Ankara'nın toplam ihracatı içinde yüksek teknoloji payının yüzde 13 seviyesiyle diğer büyük sanayi illerinin ve Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleşmesi de bu dönüşümün en somut göstergelerinden biridir."

Raporun teması savunma teknolojileri oldu

ASO-İLTEK 2025'in temasının "savunma teknolojileri" olarak belirlendiğine işaret eden Ardıç, Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerinin 1,57 dolarken, savunma ve havacılık sektöründe bu rakamın 44 kat yükselerek 65 dolara çıktığını söyledi.

Ardıç, başkentin savunma sanayisindeki birikiminin elektronik, yazılım, havacılık ve uzay gibi birçok alana yayılan bir çarpan etkisine de değindi.

Ankara'da geliştirilen teknolojinin, Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim kapasitesini bütünüyle ileri taşıdığına dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Endeks sonuçları, Ankara'nın yetenek havuzunu genişletmesi ve yaşam kalitesi unsurlarını güçlendirmesi gerektiğine de açık biçimde işaret etmektedir. Ankara'nın teknoloji liderliği doğru adımlarla desteklendiğinde, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek en kritik kaldıraçlardan biri olacaktır. Ankara araştırmanın, savunma sanayisinin ve derin teknolojinin, İstanbul ise dijital altyapının, finansın ve küresel bağlantıların merkezidir. ASO-İLTEK sonuçları, umut veren örnekler sunuyor. Kayseri bunlardan biridir. Kayseri'nin patent, tasarım ve teknoloji tescillerindeki performansı, Anadolu'dan güçlü bir teknoloji mesajı vermektedir. Doğru ekosistem kurduğunda Anadolu'nun yüksek teknoloji ligine çıkabileceğini göstermektedir."

Üniversite-sanayi işbirliğinin de önemine dikkati çeken Ardıç, bilginin şehirle ve sanayiyle buluşmadıkça beklenen dönüşümün gerçekleşmeyeceğini anlattı.

ASO Genel Sekreteri Mehmet Cansız da ASO-İLTEK 2025 sonuçlarına dair detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Cansız, Bursa ve Sakarya'nın geleneksel sektörlerde öne çıktıklarını anlatarak, Antalya ve Muğla'nın ise yaşam kalitesini henüz AR-GE ve teknoloji çıktısına yeterince dönüştüremediklerini söyledi.