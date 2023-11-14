ASO'da Türkiye-Macaristan yatırım fırsatları masaya yatırıldı

Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) Türkiye ile Macaristan arasındaki yatırım fırsatları, devlet teşvikleri, ihracat ve ithalat konuları masaya yatırıldı. Macaristan Ülke Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya ASO Yönetim Kurulu Üyeleri, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve sektör temsilcileri katıldı.

Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) Türkiye ile Macaristan arasındaki yatırım fırsatları, devlet teşvikleri, ihracat ve ithalat konuları masaya yatırıldı.

Ankara Sanayi Odası, "Macaristan Ülke Günü" etkinlikleri çerçevesinde önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Macaristan'daki yatırım fırsatları, devlet teşvikleri, eğitim, araştırma ve geliştirme desteklerinin ele alındığı toplantıya; ASO Yönetim Kurulu Üyeleri, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan İhracatı Teşfik Ajansı (HEPA) Genel Müdürü Yalçın Orhon Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Kövecsi ve sektör temsilcileri katıldı.

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ata, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Macaristan arasında dostane bir ilişki olduğunu söyledi.

Macaristan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini destek verdiğini dikkati çeken Ata, "İki ülke arasında sürdürülen ekonomik ve siyasi alandaki sıkı iş birliği doğrultusunda, Macaristan'ın ülkemizi 'Doğu'ya Açılım' politikasının merkez ülkelerinden biri olarak görmesiyle ticari ilişkiler daha da canlanmıştır" diye konuştu.

Türkiye ile Macaristan arasında 2013 yılında Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi tesis edildiğini hatırlatan Ata, "Bu yıl ilişkilerimizin 'Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık' düzeyine çıkarılması kararlaştırılmıştır. Ülkemiz ve Macaristan arasında 1997 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve Macaristan'ın AB'ye üyeliği vesilesiyle 2004 yılında iki ülke arasında tesis edilen Gümrük Birliği, ikili ticaret hacmine olumlu katkı sağlayan unsurlar olarak öne çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Macaristan ile ikili ticaret hacim hedefinin 6 milyar dolar olarak görüldüğünü belirten Ata, 2022 yılı itibariyle hacmin 3,5 milyar dolara yaklaştığını vurguladı.

Ata, Türk müteahhitlik fermalarının Macaristan'da bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde 55 proje üstlendiğini aktardı. Teknik müşavirlik hizmetlerinde ise 1 milyar 750 milyon dolar değerinde 5 proje üstlenildiğini dile getiren Ata, "Macaristan'da 500 civarında Türk firması faaliyette bulunmaktadır. Burada belirtmek isterim ki, Türk firmalarının Macaristan'daki fırsatları kaçırmaması adına çalışmalarımıza hız vereceğiz" dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise yaptığı konuşmada, Türkiye'yi dost ve müttefik ülke gördüklerini söyledi.

İkili alanda siyasi iş birliğini çok iyi bulduklarını belirten Büyükelçi Matis, "Sadece iki ülke arasındaki iş birliği değil çoklu uluslararasındaki iş birliğini de anlatmak gerekiyor. NATO'daki iş birliğimiz de çok iyi. Bu konuda birbirimizi destekliyoruz. Tabii ki son zamanlarda en çok gazetelerde Türkiye ve Macaristan'ın İsveç hakkında birçok yazı yazıldı. Bizim düşüncemiz bu konuda çok basit. NATO'nun herhangi bir ülkesinin ciddi bir güvenlik tereddüttü varsa bunu ciddiye almak gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Macaristan İhracatı Teşfik Ajansı Genel Müdürü Yalçın Orhon ise iki ülke arasındaki ticari koordinasyon sağlamanın misyonları olduğunu anlatırken bu konuda sunum yaptı. - ANKARA