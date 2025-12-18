Asgari ücrette ikinci toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Komisyon, saat 14.00'teki toplantıda temel ekonomik göstergeler masaya gelecek. Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki komisyonla veri ve raporları paylaşacak.

TÜRK-İŞ'İN KATILMASI BEKLENMİYOR

Asgari ücret doğrudan 7 milyon çalışanı, geniş çerçevede ise toplumun tamamını etkiliyor. Komisyon yapısının adil olmadığını ve değişmesi gerektiğini savunan Türk-İş temsilcilerinin ilk toplantıda olduğu gibi ikinci toplantıya da katılması beklenmiyor.

Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "taraflarla görüşüyoruz" sözlerine tepki gösterdi. Ağar, "İlk toplantı öncesi kendilerine neden katılmadığımızın gerekçelerini sunduk. Biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi" dedi. Ağar, aynı noktada olduklarını, Komisyon toplantılarına katılmayacaklarını söyledi.

IŞIKHAN: RAKAM KONUŞMAK İÇİN ERKEN

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusunu yanıtlarken "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" dedi. Meclis'teki bütçe sunumunda da asgari ücrete değinen Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ'in toplantılara katılmamasına ilişkin ise "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINIYOR

Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Türk-İş masada olmasa da hükümet ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun temsil ettiği (TİSK) işveren tarafı 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yeter sayıya ulaşabiliyor. 2026'da geçerli olacak ücretin ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düşüldüğünde ise net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde en önemli kriter, enflasyonla mücadele politikaları ve çalışanların alım gücünün korunmasıdır. Şu anki net asgari ücretin 22.104,67 TL olduğu varsayılırken, ekonomi uzmanları ve çeşitli kurumlar farklı zam senaryoları üzerinde duruyor. Uzmanlar, hükümetin bütçe disiplinini koruma ve enflasyonu düşürme hedefi doğrultusunda, yüzde 28 ila yüzde 30 bandında bir artışın daha olası olduğunu belirtiyor. Ancak işçi tarafının, yaşam maliyeti ve açlık sınırını göz önünde bulundurarak bu bandın üzerinde bir talep sunması bekleniyor.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücretin 27 bin 630 lira olması öngörülüyor.

Yüzde 27 zam senaryosunda net ücretin 28 bin 72 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 29 zam durumunda net asgari ücretin 28 bin 515 lira olması hesaplanıyor.

Yüzde 31 zam uygulanması halinde net ücretin 28 bin 957 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

Yüzde 32 zam senaryosunda net asgari ücretin 29 bin 178 lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Yüzde 33 zam yapılması durumunda ise net asgari ücretin 29 bin 399 lira olması bekleniyor.