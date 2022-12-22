Asgari ücret zammına siyasiler ne dedi? Erdoğan'ın açıklamalarından sonra paylaşımlar üst üste geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 500 liraya olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından ise birçok siyasi isim sosyal medya üzerinden gelen zamla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Sayın Erdoğan'ın milleti sırtında taşıdığı bir yüke benzetmiş olması kabul edilemez. Yükün altından kalkamıyorsanız bırakın gidin. Mayıs haziranı da beklemeyin" şeklinde konuştu.

Aralık ayı boyunca 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapılan pazarlıklardan bir sonuç alamadı. Milyonlarca insanın beklediği asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek 2023 yılı için belirlenen asgari ücreti 8 bin 500 lira olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından birçok siyasi isimden jet hızında açıklamalar geldi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: BİRİ İSTEDİ DİYE ÖYLE OLDU

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Saray, TÜİK'in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine "biri istedi" diye, öyle oldu. Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye'yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ANLAMI OLMAYACAKTIR"

Twitter hesabı üzerinden ekonomik gidişatı eleştiren asgari ücret konusuna değinen Davutoğlu, "Kötü ekonomi yönetiminizin faturasını milletimize ödetiyorsunuz. Yeni asgari ücret, derde derman olmaktan uzak. Enflasyonla mücadele etmeden ücretlere yapılan artışın hiçbir anlamı olmayacaktır." dedi.

"DAĞ FARE DOĞURDU"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yapılan zammın etkisiz olacağına işaret ederek "Bir kez daha "Dağ fare doğurdu" Sırtlarındaki küfede milyarca doları taşıyorlar ama emekçinin alın terinin hakkını taşıyamıyorlar! Bu iktidar, bu anlayış ve bu zihniyet değişmeden sonuç değişmeyecek! Asgari değil, "İnsanca Yaşam Ücreti" için geri sayım başlamıştır…" şeklinde paylaşım yaptı.

"HEMEN SEÇİM YAPIN, BIRAKIN GİDİN"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise yapılan zammı bir video yayınlayarak eleştirdi. Babacan videoda "Haftalardır merakla beklenen asgari ücret nihayet Sayın Erdoğan tarafından açıklandı. Yüzde 99 zam yaptık diye adeta müjde verircesine açıklandı. Bu ülkede gerçek enflasyonun yüzde 200'e yaklaştığını dünya alem biliyor. Çarşıya pazara çıkan herkes, fatura ödeyen herkes gayet iyi biliyor bunu. Biz ne dedik; asgari ücret en az gerçek enflasyon artı refah payı oranında artırılmalıdır dedik. Bunu yapmadınız. Milyonlarca insanı gelir kaybı ile karşı karşıya bıraktınız. Üstelik bunun adı asgari ücret. Asgari ücret ortalama ücret olmuş durumda. Sayın Erdoğan'ın milleti sırtında taşıdığı bir yüke benzetmiş olması kabul edilemez. Yükün altından kalkamıyorsanız bırakın gidin. Mayıs haziranı da beklemeyin, Meclis elinizin altında, mart ayında bir seçim ilan edin ve bir an önce milletimizin bu ızdırabını bitirin." diye konuştu.

"YILDA 3 DEFA GÜNCELLENMELİDİR"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise yapılan zammın yıl içerisinde güncellenmesi gerektiğini belirterek "Açıklanan asgari ücret bir ay sonra açlık sınırının altında kalacaktır. Asgari ücret açlık sınırının üstünde, en düşük emekli maaşı da asgari ücret düzeyinde kalacak şekilde yılda üç defa güncellenmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

"YAZIKLAR OLSUN"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Erozan enerjiye gelen zamları işaret ederek asgari ücret hakkında "Asgari ücret yine sefalet ücreti oldu. Bu yıl sadece elektrik yüzde 90, doğalgaz yüzde 164 zamlandı. AKP iktidarının 8 bin 506 TL asgari ücretiyle vatandaşlarımız yüzde 142,6 zamlanan enerji fiyatları altında yine ezildi. Yazıklar olsun…" dedi.

"FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti vekili Durmuş Yılmaz ise yapılan zamla ilgili "Bütün umutlarını hiç bir şey yapmadan düşecek olan baz etkine bağlamışlar. 3 ocak 2023 te Aralık 2022 enflasyonu açıklandığında sergileyecekleri şenliğe(!) hazırlanalım. Enflasyonun hızı yavaşlayacak fiyatlar artmaya devam edecek" dedi.

TİP KARARDAN MEMNUN DEĞİL

Zam sonrası çalışma şartlarını ve işçi haklarına değinen TİP Sözcüsü Sera Kadıgil "Patronlar ve sözcüleri baş başa vermiş, milyonlarca çalışanın maaşını belirlemişler, 8 bin 500 TL… Çünkü çalıyorlar! İşçiden çalıp patronlara veriyorlar. Bu düzen değişecek" dedi.