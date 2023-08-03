Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kalıyor

MELTEM KARAKAŞ

Asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasına ve açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yapan Kristal İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı, "Ülkede bugünkü şartlarda sadece asgari ücret değil, ülkedeki bütün ücretlerin aylık değerlendirilmesi lazım" dedi.

Türk-İş Temmuz 2023 için dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 11.658,05 TL, yoksulluk sınırını ise 37.974,11 TL olarak açıkladı. Gıda enflasyonu da aylık olarak yüzde 12,38 oldu. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 47,83 iken, ENAG yıllık enflasyonu yüzde 122.88 olarak hesaplandı. TÜRK İş'e bağlı Kristal İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasına ve açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.

"ASGARİ ÜCRET BU ÜLKEDE TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Erdal Akyazı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret açıklandığı zaman o dönem iyi bir asgari ücret olarak gündeme getirildi. İyi olarak topluma lanse edildi. Türkiye'de geldiğimiz son iki ayda biz o zaman da söyledik. Asgari ücretin bu enflasyonist düzende yok olacağını ve eriyip gideceğini söylemiştik. Tabi o zamanki şartlarda ülkeyi yönetenler ve bu işe çanak tutanlar diyelim, bize karşı 'siz olumsuz düşünüyorsunuz' dedi ama şu an asgari ücret açlık sınırının altında. Aslında yaşanabilir ücretin altına düşmüş durumda. Bugün Eskişehir'de ev kiraları 10 bin liranın üzerinde. Bu asgari ücretin konuşulabilir bir yanı yok. Asgari ücretin artık tartışılması lazım. Son iki aya bakıldığı zaman yakıta gelen zam 17 liradan 37 liraya geldi. Bu ülkede enflasyon yüzde 100'lerin üzerinde. Ama ne hikmetse TÜİK ve ENAG'ın açıkladığı enflasyon belli. Bizce asgari ücret bu ülkede tekrar gözden geçirilmeli. Çalışanların ücretleri tekrar değerlendirilmeli.

"TÜİK'İN AÇIKLAMASINI BİZ YILLARDIR YOK SAYIYORUZ"

Yıllık ENAG'ın açıkladığı rakamlar biraz şu anki piyasaya göre iyi ama o da gerçekçi değil. Son 2 aydaki enflasyon yüzde 100. Diğer kalemlerde de gıdada aynı, elektrikte aynı, hepsinde yüzde 100'ün üzerinde artışlar. Zaten TÜİK'in açıklamasını biz yıllardır yok sayıyoruz. Kendi kendilerini inkar ediyorlar. Türkiye'de bunlarla ilgili seçimden sonra siyasi iktidar konuşmuyor. Ülke düzelecek, iyiye gidecek derken daha kötüye gidiyor. Artık yaşanılmaz duruma geliyor. Benzindeki artış ortada. Sadece biz içtiğimiz damacana sulara gelen zamları ortaya koyarsak onlar bile yüzde 100 arttı. Ben enflasyonu ENAG'ınki de TÜİK'in de gerçekçi değil. Sokakta yaşıyoruz enflasyonu.

"TÜRKİYE'DE ARTIK ASGARİ ÜCRET AYLIK BELİRLENMELİ"

Türkiye'de artık asgari ücret aylık belirlenmeli. Asgari ücret 6 aylık belirlenmeden çıkmalı. Türkiye'de her şey aylık, günlük belirleniyor. 11 bin 400 lira yerinde durmadı. Asgari ücret arttı. Ev kiraları, gıda arttı, benzin arttı. Hepsi arttı. Asgari ücret uçtu gitti. Ev kiraları aynı yerde duruyor mu? Bu enflasyonist düzende artık asgari ücretin bence aylık açıklanması lazım. Çünkü 3-4 yıl önce Maliye Bakanı açıklama yaptı; 'Türkiye'de artık bazı şeyleri sıfırlayacağız' dedi. Kendi hedefledikleri enflasyon yüzde 20 iken, bugün yüzde 58'ler diyorlar. Türkiye'de hiçbir zaman hedef enflasyon tutmamıştır. Yurt dışından para alacağız diye bütün varlıklarımızı satıyorlar.

"GRAMAJLAR AŞAĞI ÇEKİLMİŞ FİYATLARI YUKARI ÇEKİLMİŞ"

İki ay önce 19.94 olan benzin bugün 37 liraya geldi. Bu bütün her şeye yansıyacak zam olarak. 400 gram ekmek 200 grama çekildi. 7 lira oldu. Hem gramajından çaldılar hem de 7 liraya geldi. Marketlerde aldığımız gıdalara bakıyoruz. Gramajlar aşağı çekilmiş fiyatları yukarı çekilmiş. Gramajı çalıp fiyat artırıyorlar. İnsanların yüzüne baka baka alay ediyorlar. Bütün marketleri gezin bakın bütün ürünlerin gramajları aşağı çekildi. Patronlar ülkede her yapılan ürünün arkasına kendi zammını koyuyor. Poşet zamlanmış. Diyorlar ki, 'poşetin zammını marketler ödeyecek.' Marketler onu ürünlere yansıtmayacak mı? Bu tekrar bize zam olarak geri dönecek. Onun için bu ülkede bugünkü şartlarda sadece asgari ücret değil, ülkedeki bütün ücretlerin aylık değerlendirilmesi lazım."