Arzum'un yılın ilk 9 aylık hasılatı 3,8 milyar lira oldu

Arzum, yılın ilk 9 ayında enflasyondan arındırılmış hasılatını, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artırarak 3,8 milyar liraya ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli ev aletleri markası Arzum, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıkladı.

Arzum, bu dönemde pazar payını ve operasyonel karlılığını sürdürülebilir şekilde devam ettirdi. Firma, faaliyet gösterdiği küçük ev aletleri sektöründe dönemsellik söz konusu olduğunu, genellikle yılın son 4 ayında sektör satışlarının arttığını, eylül ayı itibarıyla dönemselliğin pozitif etkisinin görüldüğünü ve son dönemde alınan stratejik aksiyonların olumlu sonuçlarının, ilerleyen dönemde yaşanacağını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Mali, Ticari ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Arda Altınok, 2024'ün ilk 9 ayının, tüm sektörlerde olduğu gibi kendileri için de zorlu ekonomik koşulların etkili olduğu bir dönem olduğunu belirtti.

Altınok, "Dönemselliğin etkili olduğu ve yaz aylarının daha durgun yaşandığı küçük ev aletleri sektöründe, yüksek seyreden faiz oranları, net işletme sermayesi ihtiyacını finansman sağlayarak yöneten her şirkette olduğu gibi, Arzum'un finansallarında da olumsuz etki yarattı. Bunun yanı sıra 2024 yılı özelinde nakliye ve gümrük işlemlerinin normalden daha uzun sürede tamamlanmaya başlaması nedeniyle ithalat süreçlerinde gecikmeler yaşadık. Bu gecikmeler, tedarik ettiğimiz ve ödemesini peşin olarak yaptığımız ürünlerin satışının planlanan döneme yetişmemesine ve dolayısıyla net işletme sermayesi ihtiyacının artmasına sebep oldu. Bu dönemde, finansman ihtiyacımızı karşılamak üzere banka kredisi, finansman bonosu ve sukuk (kira sertifikası) gibi farklı finansman alternatifleri geliştirdik. Bahsettiğim tüm bu olumsuz durumlar, bizlere üçüncü çeyrekte yaklaşık 300 milyon lira zarar olarak yansıdı." ifadelerini kullandı.

"Pazar paylarını ve operasyonel karlılığı korumayı başardık"

Olumsuz etkilere rağmen, operasyonel faaliyetlerde güçlü bir performans sergileyerek pazar paylarını ve operasyonel karlılığı korumayı başardıklarını vurgulayan Altınok, "Maliyet yönetimi ve nakit akış optimizasyonunu odağımıza alarak sürdürülebilir büyüme stratejimize bağlı kaldık. Yılın ilk 9 ayında enflasyondan arındırılmış hasılatımızı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artırarak 3,8 milyar liraya ulaştırdık. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde ise faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 389,9 milyon lirayı buldu, esas faaliyet karımız ise 341,5 milyon liraya ulaştı. Brüt kar marjımızı yüzde 31,8, FAVÖK marjımızı yüzde 10,2 ve esas faaliyet kar marjımızı yüzde 9 seviyelerine getirerek rakamlarımızı geçtiğimiz yılın aynı çeyreği ile benzer seviyelerde tutmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Arzum olarak son dönemde aldıkları stratejik aksiyonların olumlu sonuçlarını almaya başlayacaklarını kaydeden Altınok, küçük ev aletleri sektörünün potansiyeline her zaman inandıklarını ve bu doğrultuda yatırımlarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

"27 projeye ait 41 adet ürünü stoklarımıza soktuk"

Fiziki ve altyapı çalışmaları tamamlanan araştırma-geliştirme laboratuvarını 2024'ün 3'üncü çeyreğinde kullanmaya başladıklarına işaret eden Altınok, şunları kaydetti:

"Laboratuvar sayesinde, geliştirilen ürünlerin doğrulanması, yeni komponent, yenilikçi ürün konseptlerin incelenmesi ve rekabetteki ürünlerin analizi, sistematik olarak yürütülecek. Bu kapsamda, birincil önceliğe sahip ürün doğrulama ve algoritma testlerinin gerçekleştirilmesine başladık. İkinci aşamada, ilgili test prosedür ve talimatlarının oluşturulması ile testlerin çeşitlendirilmesi sağlanacak. Sektör raporları ve trend analizlerini göz önüne alarak 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde devreye alınması planlanan projelere ait önceliklendirmeleri gözden geçirdik ve planlanan 27 projeye ait 41 adet ürünü stoklarımıza soktuk. 2024'ün stratejik planlamasında önemli role sahip 'Arzum OKKA Espresso Serisi' ve kişisel bakım serisi 'Arzum Revolution'a ait 3 ürünü, kullanıcılarımızla buluşturduk."

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin temel finansal göstergeleri ile sıralandığı "Fortune 500 Türkiye 2023" listesinde yer aldıklarını hatırlatan Altınok, Arzum'un küresel marka olma hedefinden hiçbir zaman sapmadığına, bu doğrultuda mevcut ve yeni yurt dışı pazar odaklı çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'na (IFA 2024) katıldıklarını ve geliştirdikleri 75 farklı ürünü burada sergilediklerine değinen Altınok, fuarda Arzum OKKA Espresso serisini ilk kez görücüye çıkardıklarını, bunun yanı sıra akıllı mutfak robotu 'Thermogusto' ve kişisel bakım kategorisinde Revolution serisinin de bulunduğu 17 yeni ürünü de fuar katılımcılarının beğenisine sunduklarını kaydetti.

"Arzum olarak stratejik öncelikli ülkelerde güçlü bir varlık oluşturmayı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirten Altınok, henüz Arzum ve Arzum OKKA markasıyla giriş yapmadıkları hedef yurt dışı pazarlar için giriş stratejilerini belirleyerek küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

Arzum'un AR-GE yatırımlarına, hizmet kalitesine ve kullanıcılarına verdiği değeri ödüllerle perçinlediğini aktaran Altınok, yılın üçüncü çeyreğinde birçok ödüle layık görüldüklerini, 2001'den bu yana her yıl uluslararası platformda faaliyet raporlarının değerlendirildiği "Vizyon Ödülleri" yarışmasında "2023 Faaliyet Raporu" ile 6 farklı ödülü bir arada kazandıklarını, itibarlı halkla ilişkiler platformlarından San Diego merkezli Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından yapılan değerlendirmede firmalarının, aynı rapor ile kendi kategorisinde 100 üzerinden 99 puan alarak, bu alanda alınabilecek en yüksek derece "Platin Ödül"ün sahibi olduğunu anlattı.

Türk kahvesi tanıtım çalışmalarına tüm hızlarıyla devam ettiklerini aktaran Altınok, Arzum'un üçüncü çeyrekte yerli ve yabancı kahve sektörünün önemli markalarının bir araya geldiği "Kahve Zirvesi 2024"e katıldığını vurgulayarak, "Bu yıl 8'incisi düzenlenen Ankara Kahve Festivali'ne yeni OKKA Espresso serimiz ile hazırladığımız ikramlarımızla damga vurduk. İstanbul Kahve Zirvesi'nden sonra ilk kez Ankara Kahve Festivali'nde kahve tutkunlarıyla buluşturduğumuz yeni seri, festival katılımcılarından büyük beğeni topladı." ifadelerini kullandı.