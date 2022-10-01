Artvin haber: Hopa Ticaret ve Sanayi Odası yeni başkanını seçti
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Artvin yerel ekonomi haberine göre Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni başkanı Osman Demircioğlu oldu.
Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni başkanı Osman Demircioğlu oldu.
Artvin'in Hopa ilçesinde bugün yapılan seçim yarışında toplamda 7 grupta Beyaz Liste ile katılan Osman Demircoğlu, tüm sandıklarda birinci gelerek başkan seçildi.
Mevcut başkan Osman Aktürek ise iki dönem Hopa Ticaret ve Sanayi Odasına hizmet vermişti. - ARTVİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi