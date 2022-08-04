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Artvin haber | DOKAP'dan Artvin'e 59 milyon TL destek

Artvin haber | DOKAP'dan Artvin'e 59 milyon TL destek

Artvin haberi... Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), 2022 yılı yatırım programları çerçevesinde Artvin Valiliği ile "1. Öncelikli Güzergah Yol Çalışmaları" projesine imza attı.

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Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), 2022 yılı yatırım programları çerçevesinde Artvin Valiliği ile "1. Öncelikli Güzergah Yol Çalışmaları" projesine imza attı.

Yeşil Yol Projesi çerçevesinde DOKAP, Yusufeli Altıparmak-Yaylalar-Olgunlar yolu, Şavşat Meydancık-Mısırlı Curupila yolu, Arhavi-Arılı köy yolu, Borçka Maral-Uğur köyleri yollarında yapılacak olan 1. öncelikli güzergah yol çalışmalarına 53 milyon TL'lik destek sağlayacak. Proje için Artvin Valiliği ile DOKAP arasında protokol imzalandı. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Doğu Karadeniz Projesi Artvin Ekonomi Haberler

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