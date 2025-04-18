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Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Arslan Alüminyum Konkordato İlan Etti

Arslan Alüminyum Konkordato İlan Etti
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Türkiye'nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından Arslan Alüminyum, İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühletle konkordato ilan etti. Geçici konkordato komiserleri görevlendirildi ve ön inceleme duruşmasının 3 Temmuz 2025'te yapılacağı duyuruldu.

Türkiye'nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından biri olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti.

Bilecik 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzlerce çalışını hizmet veren Türkiye'nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından biri olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti. İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesince alınan karara göre, konkordato davası nedeniyle 3 aylık geçici mühlet verildiği duyuruldu. 9 Nisan'dan itibaren geçerli olacak mühlet kararı ile geçici konkordato komiserlerinin görevlendirildiği belirtilirken, ön inceleme ve tahkikat duruşmasının geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih dikkate alınarak 3 Temmuz 2025 günü saat 14.00'de yapılmasına karar verildiği kaydedildi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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